'সারেগামাপা'র সুরেলা সফরে প্রতিযোগীদের চ্যালেঞ্জ ! নবরত্ন বিচারকরা হিমশিম খাচ্ছেন ?
সারেগামাপা-র শুটিং ফ্লোরে নানা চমক ৷ নতুন প্রতিভাদের নিয়ে কী বলছেন বিচারকরা ? সেট ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
কলকাতা, 24 নভেম্বর: শুরু হয়েছে সারেগামাপার (Saregamapa) নতুন সিজন ৷ 6 সেপ্টেম্বর থেকে এই সফরে গানের প্রতিযোগিতা মঞ্চে নানা প্রতিভার ভিড় ৷ এবারের বিচারকের আসনে রয়েছেন নবরত্ন। শান্তনু মৈত্র, কৌশিকী চক্রবর্তী, রূপম ইসলাম, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্তরা মিত্র, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচি, জোজো মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে নবরত্নের দরবার।
প্রতিযোগীদের গানের ভালো মন্দ বিচার করাই তাঁদের কাজ। কিন্তু না, শুধু এটুকুতেই থেমে থাকেন না তাঁরা। রীতিমতো প্রতিযোগীদের শিখিয়েও দেন তাঁরা। যাকে বলে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন প্রত্যেকটা গানের। প্রতিযোগীদের নিয়ে, প্রতিযোগিতার এই মঞ্চ নিয়ে নবরত্নের মতামত, অনুভূতি, পরামর্শ শুনতে এক দুপুরে দেখা শুটিং ফ্লোরে হাজির হয় ইটিভি ভারত।
শো-এর পরিচালক অভিজিৎ সেনের কাছে জানতে চাওয়া হয়, এই প্রথমবার বিচারকের আসনে নয় জন। নয় মুনির নয় রকমের মতামত কি কোথাও গিয়ে কোনও জটিলতা সৃষ্টি করে? তিনি বলেন, "এ বছর রকস্টার রূপম ইসলাম, শুভমিতা দি, জিৎ, শ্রীরাধা দি'কে বিচারক হিসেবে পেয়েছি। এ ছাড়া বাকিরাও আছেন। নবরত্ন প্যানেল জ্বলজ্বল করছে। সকলের গাইডেন্স পাচ্ছে প্রতিযোগীরা। যা ওদের ভবিষ্যতে কাজে দেবে। ওরা অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। ন'জনের নয় রকমের পরামর্শ পেয়ে ওরা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারছে।" আরও বলেন, "এতদিন ধরে এই শো'টার সঙ্গে যুক্ত আছি, প্রত্যেকবার দেখি ওরা আরও বেশি স্মার্ট।"
বিচারক জিৎ বলেন, "বাংলা হল সঙ্গীতের পীঠস্থান। যারা সঙ্গীত নিয়ে আছেন তাঁরা যেন আর কিছুই না ভাবেন। অবশ্যই নিজের ঘর সংসারের কথা ভাববেন। কিন্তু যখন ইন্সট্রুমেন্টটা নিয়ে বসবেন তখন আর কিছুই ভাববেন না।" প্রতিযোগীদের নিয়ে বলেন, "এটা একটা গুরুকূলের মতো। পাঁচ-ছ'টা এপিসোডের পরেই ওরা গ্রো করতে শুরু করে। ওদের যাঁরা গ্রুমিং করেন তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ। পাশাপাশি একই ছাদের নীচে এতজন বিচারকের কাছ থেকে ওরা গানের খুঁটিনাটি জেনে নিতে পারছে। আমাদের সময়ে তো এসব সুযোগ ছিল না। এত দক্ষ মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে গান করাও তো অনেককিছু শেখায়।"
বিচারক শান্তনু মৈত্র বলেন, "প্রত্যেক বছর যারা আসছে তারা সকলেই প্রায় অনেকটা শিখে আসছে। কেননা ওরা অনেকদিন ধরে দেখে আসছে অনুষ্ঠানটা। শুধু গান না ৷ তার পাশাপাশি কেউ বাঁশি বাজায়, কেউ থিয়েটার করে ৷ অনেক গুণ ওদের। নিজেদের প্রতি বেশ কনফিডেন্ট ওরা। তাই ভালো গাইছে। আমরাও চেষ্টা করছি ওদের যাতে আরও এগিয়ে দিতে পারি। "
বিচারক শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " আমার আসন বিচারকের। মূলত সবাই কীভাবে গান গাইছে কী ভাবছে কতটা নিষ্ঠা সেটা দেখছি। ভালো লাগছে। ওরা নতুন পুরনো সবই গাইছে। আশাজনক ব্যাপার। ভবিষ্যতে কতটা সিরিয়াসলি করবে সেটা সময় বলবে।" বিচারক রূপম ইসলামের কথায়, "আমি কারওকে কখনও সাজেশন দিই না। নতুনদের কাছ থেকে শিখি তেমনি আমার সান্নিধ্যে থেকেও ওরা কিছু না কিছু পাবে। এটা বিনিময় প্রথা। কারওকে আসলে আমি নতুন প্রজন্ম বলে দাগিয়ে দিই না। আমিও নতুন প্রজন্ম। সিনিয়র কেউ নতুন কাজ করলেও তিনি নতুন প্রজন্মেরই হয়ে থাকেন।"
বিচারক কৌশিকী চক্রবর্তীর মতে, "গান যখন শুনি তখন আমি অডিয়েন্স। প্রথম যখন ওরা আসে তখন ওরা আন কাট ডায়মন্ডের মতো। কয়েক মাস যাওয়ার পর ওরা চমকাতে শুরু করে। সেই যে জার্নিটা দেখা আমার কাছে বড় ভালোলাগার ৷ যে বাউল গাইছে সেই আবার ফাটাফাটি দেশাত্মবোধক গান গাইছে। আর শুধু যে গাইছে ওরা তা নয়। ওদের যে গ্রুমিংটা চলছে সেটা ওদের ভবিষ্যতের পথ সুদৃঢ় করবে। বাইরে যখন গাইবে তখন এখানে আসার আগের সঙ্গে পরের পারফরম্যান্সে বিরাট পার্থক্য ধরা পড়বে।"
বিচারক শুভমিতা বলেন, "খুব স্মার্ট ওরা। খুব ভালো গাইছে। আস্তে আস্তে এমন একটা উচ্চতায় যাচ্ছে যে আমাদের বিচার করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আমরা খুব খুশি ওদের গানবাজনা দেখে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে না ওরা কম্পিটিশনে গাইছে। গান নিয়ে সবাইকে সবসময় একটাই পরামর্শ, শেখা আর রেওয়াজ করা।"
বিচারক অন্তরা মিত্রর কথায়, "সবাই ভীষণ পরিণত ৷ ভালো গাইছে। আমি খুব এনজয় করি। বাপ্পি দা আর নচিকেতা দা'র জন্য স্পেশাল এপিসোডের শুটিং চলছে। আমি শুধু মুখিয়ে থাকি কে কী গাইছে তা শোনার জন্য ৷ অভিজিৎ দা এমন এক এজজন গুণী মানুষকে নিয়ে আসেন যে মুগ্ধ হয়ে যাই।"
রূপঙ্কর বাগচি জানান, "ওরা যতটা ভালো গাইছে তাতে আমার পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে না। তবে, সাফল্য অনেকের খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। আমার আসেনি অবশ্য। সেই সাফল্যটাকে কীভাবে ধরে রাখা যাবে সেদিকে যত্নশীল হতে হবে প্রত্যেককে। খুব কঠিন কাজ সেটা।" বিচারক জোজোর মতে, "এত ভালো গাইছে ওরা যে বিচার করতে হিমশিম খাচ্ছি আমরা। নানা ধরনের গান গাইছে। কয়েকজন খুবই প্রমিসিং। প্রত্যেকের গান আলাদা করা যায়৷ প্রত্যেকের গানের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে।" জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'সারেগামাপা' দেখুন শনি ও রবিবার রাত সাড়ে 9টায়।