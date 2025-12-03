ETV Bharat / entertainment

'জগজা নেটপ্যাক এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ 'দ্য অ্যাকাডেমি', আপ্লুত পরিচালক

20তম 'জগজা নেটপ্যাক এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'–এ একমাত্র বাংলা ভাষার এই ছবি নির্বাচিত হয়েছে ৷

jayabrata-dass-moive-the-academy-of-fine-arts-get-loves-at-jogja-netpac-asian-film-festival
জগজা নেটপ্যাক এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 5:33 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 5:40 PM IST

কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: 'জগজা নেটপ্যাক এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ ঝড় তুলল জয়ব্রত দাশের ‘দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’। এই বছরের 20তম 'জগজা নেটপ্যাক এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'–এ একমাত্র বাংলা ভাষার ছবি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। আর প্রথম প্রদর্শনীতেই ছবিটি দারুণ সাড়া পেয়েছে বলে খবর। অনেক জলঘোলার পর মুক্তি পেয়েছিল ছবিটি। ফেডারেশনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে মুক্তিতে আটকে গিয়েছিল ছবিটি। তবে, সব জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে মুক্তি পায় ছবিটি। সাড়া ফেলে দর্শকের মনে।

বিদেশের মাটিতে প্রিমিয়ার শো ছিল হাউসফুল। রাত বারোটা পর্যন্ত চলা এই স্ক্রিনিংয়ে দর্শক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিটা উপভোগ করেছেন। ক্রেডিট রোল শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় কেউই হল ছাড়েননি। ভাষাগত বাধা সত্ত্বেও বিদেশি দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ছিল জোরালো। হাসি, করতালি, প্রতিটি মুহূর্তে সাড়া পেয়েছে অনেক যুদ্ধের পর মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি।

স্ক্রিনিং–এর পর থেকেই ছবিটি চমৎকার রিভিউ পাচ্ছে, আর উৎসব কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরিক্ত শো রাখার জন্য নাকি অনুরোধ বাড়ছে। স্ক্রিনিং শেষে পরিচালক বলেন, “ভাষার বাধা থাকা সত্ত্বেও বিদেশি দর্শক ছবিটা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁরা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। এটাই সিনেমার শক্তি- এটা ভাষা আর সংস্কৃতির সীমানা ছাড়িয়ে যায়।” ছবির টিম জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই দুটি আন্তর্জাতিক উৎসব তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এছাড়া বিদেশি ডিস্ট্রিবিউটরদেরও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ছবিটি আন্তর্জাতিকভাবে রিলিজ করার জন্য। ইতিমধ্যেই একাধিক প্রেক্ষাগৃহে ঝুলেছে হাউসফুল বোর্ড ৷ তারমাঝে আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতিতে আনন্দিত গোটা টিম ৷

Last Updated : December 3, 2025 at 5:40 PM IST

THE ACADEMY OF FINE ARTS
JOGJA NETPAC ASIAN FILM FESTIVAL
JAYABRATA DAS
জয়ব্রত দাস
