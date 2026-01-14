সিনেমাহলে দেখানো দরকার শর্ট ফিল্ম- সরকারের কাছে আর্জি জয়া শীলের, কী বললেন সুমন মৈত্র?

সিনেমাহলে দেখানো দরকার শর্ট ফিল্ম- সরকারের কাছে আর্জি জয়া শীলের, কী বললেন সুমন মৈত্র?
আগামী 20-25 জানুয়ারি অবধি চলবে এই শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: শুরু হতে চলেছে ষষ্ঠ 'আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। আগামী 20-25 জানুয়ারি অবধি চলবে এই ফেস্টিভ্যাল। এবার 34টি দেশ থেকে 300টিরও বেশি চলচ্চিত্র নিয়ে কলকাতায় বসবে শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আসর। 13 জানুয়ারি রোটারি সদনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রী জয়া শীল ঘোষ, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সম্পাদক অর্ঘ্যকমল মিত্র, পরিচালক সুমন মৈত্র, অভিনেতা অশোক রায়, পরিচালক মানস বসু, অভিনেতা দেবরাজ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালক নবারুণ বসু, প্রযোজক অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায়, শুভঙ্কর মিত্র-সহ আরও অনেকে। উপস্থিত প্রত্যেকেই সৌরভ চক্রবর্তী এবং শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।
নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রী জয়া শীল বলেন, "ছয় বছর ধরে এই ফেস্টিভ্যালটার সঙ্গে যুক্ত আছি, এটা ভেবেই ভালো লাগছে। দিনদিন বেড়ে উঠছে এই ফেস্টিভ্যাল। এবার তো আরও বেশি ছবি এসেছে। জুরি হওয়ার দৌলতে অনেক ছবি দেখার সুযোগ পাচ্ছি।" ডিজিটাল দুনিয়ার জমানায় ওয়েব সিরিজের কারণে কোথাও গিয়ে কি কোণঠাসা হচ্ছে শর্ট ফিল্ম? ইটিভি ভারতকে জয়া বলেন, "এই দুনিয়ায় কাজ করতে এসে দেখেছি খুব কঠিন একটা দুনিয়া এটা। শর্ট ফিল্ম কোণঠাসা কিনা সেটা নির্ভর করে কোনও অল্প সময়ের ছবির কোয়ালিটির উপরে। আমি এমনও দেখেছি, অনেক শর্ট ফিল্ম নামজাদা ফেস্টিভ্যালে গিয়ে সম্মানিত হয়েছে। ডিরেক্টরকেও তাঁর কাজের জন্য পুরস্কার পেতে দেখেছি। তবে, কলকাতায় শর্ট ফিল্মগুলোর স্ক্রিনিং দরকার। এর জন্য সরকার, ফিল্ম ফেডারেশনের উদ্যোগ প্রয়োজন। এমনিতেই শর্ট ফিল্মের রোজগার খুব কম। কোনও ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার পেলে ঠিক আছে। না হলে নির্মাতার টাকা গেল জলে। সেখানে যদি সিনেমা হলগুলিতে ছবিগুলি দেখানো হয় তাতে লাভই হবে।"
পরিচালক সুমন মৈত্র বলেন, "মানুষের হাতে আজ সময় কম। অনেকেই বড় দৈর্ঘ্যের ছবি সময়ের অভাবে সিনেমাহলে গিয়ে দেখতে চায় না। ভাবে ওটিটিতে দিলে দেখে নেবে। অনেকে সিরিজ ভালোবাসে। কেউ আবার মাইক্রো সিরিজ কিংবা শর্ট ফিল্ম। আসলে তো সবই সিনেমা। গল্প বলার জায়গা। হাতের সামনে সব রকম উপকরণ আছে- সিনেমা, সিরিজ, শর্ট ফিল্ম। এবার যার যা পছন্দ দেখবে। আজ শর্ট ফিল্মের যদি গ্রহণযোগ্যতা না থাকত তা হলে দিকে দিকে এত ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হত না। শর্ট ফিল্মের চাহিদা দিনদিন বাড়ছে। সিনেমা, সিরিজ, শর্ট ফিল্ম- সব কিছুর আলাদা আলাদা দর্শক আছে। তারা সেটা দেখবেই। সিনেমাহলে গিয়ে সিনেমা দেখতে ভালোবাসে সে ছুটবেই সিনেমাহলে।"
আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, "সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে জীবনকৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে। তাঁর অভিনীত প্রথম শর্ট ফিল্ম 'আকাশ প্রদীপ' দেখানো হবে এবার। যেখানে পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুত্র ওষও অভিনয় করেছেন। রয়েছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়ও। পরিচালক ড. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়। " এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল 'শর্টফ্লিক্স-দ্য শর্ট ফিল্ম হাব'-এর কথাও ঘোষণা করেন সৌরভ চক্রবর্তী।
পূর্ব ভারতের দীর্ঘতম এবং অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হিসেবে স্বীকৃত এই ফেস্টিভ্যাল, যা এ বছর অনুষ্ঠিত হবে হাইব্রিড ফরম্যাটে। অর্থাৎ দর্শক কলকাতার একাধিক ভেন্যুতে দেখার সুযোগ পাবে এবারের ফেস্টিভ্যাল। একইসঙ্গে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'ই-ফিল্মজোন'-এর মাধ্যমে অনলাইনেও দেখে নিতে পারা যাবে। উল্লেখ্য, এবার এই ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে জুড়তে চলেছে সিনে ব্রিজ, যা কলকাতায় প্রথমবারের মতো স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি শিল্প সংযোগ ও মার্কেট প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এবারের অ্যাওয়ার্ড বিভাগগুলি হল-
বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম, বেস্ট ইন্ডিয়ান শর্ট ফিল্ম, বেস্ট বেঙ্গলি শর্ট ফিল্ম, বেস্ট লং শর্ট ফিল্ম, বেস্ট শর্ট ডকুমেন্টরি ফিল্ম, বেস্ট এনভায়রনমেন্টাল শর্ট ফিল্ম, বেস্ট অ্যানিমেশন শর্ট ফিল্ম, বেস্ট কমার্শিয়াল/অ্যাডভারটাইজমেন্ট,
বেস্ট ডিরেক্টর, বেস্ট ডিরেক্টর (ডকুমেন্টারি), বেস্ট বেঙ্গলি ডিরেক্টর, বেস্ট ডিরেক্টর (কমার্শিয়াল / অ্যাডভারটাইজমেন্ট), বেস্ট ডেবিউ ডিরেক্টর, বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফার, বেস্ট এডিটর, বেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোর, বেস্ট সাউন্ড ডিজাইন, বেস্ট পোস্টার ডিজাইন, বেস্ট অ্যাক্টর (পুরুষ,মহিলা), বেস্ট চাইল্ড অ্যাক্টর, বেস্ট বেঙ্গলি অ্যাক্টর (পুরুষ,মহিলা), বেস্ট মিউজিক ভিডিও, বেস্ট সিঙ্গার (মিউজিক ভিডিয়ো), বেস্ট লিরিসিস্ট (মিউজিক ভিডিয়ো), বেস্ট কনসেপ্ট।
অনলাইন এবং অফলাইন দু'ভাবেই সিনেমা দেখতে পাবে দর্শক। প্রবেশমূল্য নেই। থাকবে সেমিনার মাস্টার ক্লাস। চলচ্চিত্র প্রদর্শন বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- আন্তর্জাতিক বিভাগ, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিভাগ, স্বল্পদৈর্ঘ তথ্যচিত্র, মিউজিক ভিডিয়ো, বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র।
'আকাশ প্রদীপ' আমাদের তিনজনের জীবনে ছাপ রেখে গেল- পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়