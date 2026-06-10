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INTERVIEW: 'সত্যজিৎ রায় আমার গডফাদার'- পরিচালকের কোন কথা জয়া প্রদার কাছে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের মতো ?

"মানুষ পনেরো বছর ভয়ে কথা বলেনি। বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের দরকার ছিল"- বললেন অভিনেত্রী জয়া প্রদা ৷ শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

'সত্যজিৎ রায় আমার গডফাদার'- পরিচালকের কোন কথা জয়া প্রদার কাছে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের মতো ?
পরিচালক সত্যজিৎ রায় স্মৃতিচারণে আবেগপ্রবণ জয়া প্রদা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 10:41 AM IST

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Updated : June 10, 2026 at 10:46 AM IST

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কলকাতা, 10 জুন: পরিচালক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আসছে 'হীরক রানির দেশে'৷ ছবিতে হীরক রানির ভূমিকায় জয়া প্রদা। ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় কলকাতায় এসেছেন জয়া প্রদা। সিনেমা নিয়ে, বাংলার রাজনীতি নিয়ে এমনকী নিজের গডফাদার সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে নানা কথায় মেতে উঠলেন বলিউড অভিনেত্রী ।

ইটিভি ভারত: কলকাতা আপনার কাছে কী? এখানকার মানুষ, খাবার কেমন লাগে আপনার?

জয়া প্রদা: কলকাতা আমার সেকেন্ড হোম। আজ থেকে 20-30 বছর আগে থেকে আমি কলকাতায় আসি। যখনই আসি মনে হয় এটা আমার দ্বিতীয় বাড়ি। এখানকার মানুষ আমাকে এত ভালোবাসা, যত্ন, এত সম্মান দেয় যে কখনও মনেই হয় না আমি আমার বাড়ি ছেড়ে অন্য শহরে আছি। আজও দেখুন মানুষ কীভাবে আমাকে আগলে রেখেছেন। নিঃশর্ত আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমার সঙ্গে এই শহরের। বাংলাতে একটা আলাদা গন্ধ আছে। এখানকার ভাষাতে একটা অন্য আন্দাজ আছে। এখানকার সংস্কৃতি আমার খুব ভালো লাগে। আর এই বাংলাও আমাকে নিজের ঘরের মেয়েই ভাবে। তাই বাংলা আমারও বাড়ি।

ইটিভি ভারত: 'হীরক রানির দেশে'-তে আপনাকে রানির ভূমিকায় দেখা যাবে। এই ছবি নিয়ে কিছু বলা যায়?

জয়া প্রদা: আমি তো সবসময়ই রানি (সহাস্যে)। না, ছবিটা নিয়ে কিছু বলা যাবে না। তবে, আমি যখনই কোনও চরিত্র নিই তখন তার মধ্যে বিশেষ কিছু না কিছু থাকে। ছবিটা সারা দেশে মুক্তি পাবে।

ইটিভি ভারত: সত্যজিৎ রায় আপনার কাছে ঠিক কী?

জয়া প্রদা: উনি আমার গডফাদার। ওঁর আশীর্বাদ সবসময় আমার সঙ্গে আছে। ওঁর কমপ্লিমেন্ট আমার জীবনে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট'-এর থেকেও বেশি কিছু। উনি আমাকে যে কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিলেন, চিরকাল সেই নজরেই সারা দেশের মানুষ দেখেছে আমাকে। উনি আমাকে 'সি ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল অ্যাকট্রেস ইন দ্য ইন্ডিয়ান সেলুলয়েড' বলেছিলেন। ওঁর দেওয়া এই কমপ্লিমেন্ট আমার কাছে খুবই মূল্যবান।

ইটিভি ভারত: সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আপনার কোনও মুহূর্ত আজও মনে পড়ে?

জয়া প্রদা: একবার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে ওনার সহযোগী ছিলাম। এরপর উনি আমাকে ওনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। একটা ছবি নিয়ে কথাও হয়। খুব খুশি হই সেদিন, যে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় অভিনয় করব। কিন্তু ওঁর শরীরটা ভালো ছিল না। শরীর সঙ্গ না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত ছবিটা আর হয়নি। এটা আমার কাছে একটা অনেক বড় ক্ষতি, অনেক বড় না পাওয়া বলতে পারেন।

ইটিভি ভারত: আপনার রাজনৈতিক অবস্থান এই মুহূর্তে কীরকম?

জয়া প্রদা: আমি বিজেপিতেই আছি। কেউ কোনও প্রচারে যেতে বললে যাই। বাকি সময় সিনেমাতেই থাকি।

ইটিভি ভারত: একটা সময় সিনেমা থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিলেন। রাজনীতিতে ছিলেন পুরোদমে। কখনও মনে হয় না সিনেমার জন্য অনেকটা সময় ক্ষতি হয়ে গেল?

জয়া প্রদা: দেখুন সমাজ আমাকে অনেককিছু দিয়েছে। আর সমাজকে আমি কী দিচ্ছি সেটাও দেখতে হবে? একটা মেয়ে একা কিছু করতে পারে না। তাই গরিবকে সাহায্য করতে, মানুষকে পরিষেবা দিতে একটা মেয়ে যদি কোনও ভালো রাজনৈতিক দলে বা চলমান সরকারের সঙ্গে যোগ দিয়ে মানুষের কল্যাণের কথা তুলে ধর‍তে পারে তাতে ক্ষতি কী? এই কারণেই আমি রাজনীতিতে এসেছি। আমি ষোলো বছর পার্লামেন্টের সদস্য ছিলাম। রাজ্যসভা, লোকসভাতেও ছিলাম। অনেক কাজও করেছি। তাই মানুষ আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে। আজ আবার মানুষ চাইছে আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ফেরত আসি। তাই এসে গিয়েছি। 'ফৌজি' নামে একটা ছবিতে কাজ করছি। 'হীরক রানির দেশে' ছবিতেও রানির ভূমিকায় আছি। কয়েকটা ওয়েব সিরিজেরও কথা চলছে। সুতরাং আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও আছি।

ইটিভি ভারত: কতটা বদলে গেছে আজ এই ইন্ডাস্ট্রিটা?

জয়া প্রদা: হ্যাঁ বদলেছে তো বটেই। আগে গান হত অনেক। লতা দিদি, আশা দিদি, কিশোর দা'র গান আজও ভুলতে পারি না। আজও গান হচ্ছে সিনেমাতে। কিন্তু সেই সময়ের মতো হচ্ছে না। টেকনোলজি পাল্টে গিয়েছে। এখন এআই চলে এসেছে। সিনেমার গল্পেও বদল এসেছে। সমাজে যা যা ঘটছে তার থেকেই চরিত্র গড়ে তোলা দরকার। 'হীরক রানির দেশে' ছবিতেও মানুষ তেমনই কিছু পাবে বলে আশা করা যায়।

ইটিভি ভারত: দল নিয়ে আপনার আশা কী? প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কী বলবেন?

জয়া প্রদা: মোদি জি ভারতকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে যে সম্মান এনে দিয়েছেন তাতে ওঁর নেতৃত্বে কাজ করা আমাদের কাছে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করি। বাংলায় যে বদল এসেছে তা বাংলার মানুষের কাছে একটা সুযোগ বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল বাংলায়। এই পনেরো বছরে বাংলায় যা যা ঘটেছে তাতে মানুষ বদল চেয়েছিল। কিন্তু বলতে পারত না। শেষ অবধি বদল তো হয়েই গেল।

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Last Updated : June 10, 2026 at 10:46 AM IST

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