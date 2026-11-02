'লোকে আজও পায়েলকে গালি দেয়, ওটাই আমার প্রাপ্তি'- আর কী বললেন 'কিঁউ কি সাস ভি কভি বহু থি'র খলনায়িকা জয়া ?

'লোকে আজও পায়েলকে গালি দেয়, ওটাই আমার প্রাপ্তি'- আর কী বললেন 'কিঁউ কি সাস ভি কভি বহু থি'র খলনায়িকা জয়া ?
'এক রাধা' শীর্ষক নাটকে অভিনয় করতে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন জয়া ভট্টাচার্য ৷ টেলিভিশন-সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তের সঙ্গে অকপট অভিনেত্রী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 3:12 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: কখনও নেতিবাচক চরিত্রে তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি, কখনও আবার পৌরাণিক কাহিনিতে শক্তিশালী নারী চরিত্র-বিভিন্ন ভূমিকায় নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছেন অভিনেত্রী জয়া ভট্টাচার্য। একতা কাপুরের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'কিঁউকি সাস ভি কাভি বহু থি'-তে পায়েল পারিখ ওরফে পায়েল প্রতাপ মেহরা চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ পরিচিতি পান জয়া। 2000 থেকে 2007 সাল পর্যন্ত সম্প্রচারিত এই ধারাবাহিকে পায়েল ছিলেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক চরিত্র।
তবে পায়েলই তাঁর অভিনয়জীবনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র নয়। ঝুলিতে আছে 'ক্যায়সা ইয়ে প্যায়ার হ্যায়', 'কসম সে', 'ঝাঁসি কি রানি', 'দেবো কে দেব...মহাদেব', 'ভারত কা বীর পুত্র-মহারানা প্রতাপ', 'গঙ্গা' এবং 'থাপকি প্যায়ার কি'-র মতো একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিক। 'দেবো কে দেব...মহাদেব'-এ দিতি এবং 'ভারত কা বীর পুত্র-মহারানা প্রতাপ'-এ মহামঙ্গা চরিত্রেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। অন্যদিকে, 'থাপকি প্যায়ার কি'-তে বসুন্ধরা ওরফে বাসু চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের কাছে পরিচিতি পান তিনি।
পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকের পাশাপাশি সমকালীন গল্পেও নিজের অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন জয়া। 'সিলসিলা বদলতে রিশতোঁ কা', 'পিঞ্জরা খুবসুরতি কা', 'থাপকি প্যায়ার কি 2' এবং 'পলকোঁ কি ছাঁও মে 2'-এর মতো ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন তিনি। 2019 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ওয়েব সিরিজ 'দিল্লি ক্রাইম'-এও কাজ করেছেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি 'এক রাধা' শীর্ষক নাটকে অভিনয় করতে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন জয়া ভট্টাচার্য ৷ মেক-আপে যাওয়ার আগে ইটিভি ভারত-এর একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন অভিনেত্রী ৷
ইটিভি ভারত: অনেকদিনের অভিনয়ের জার্নি। আজ পিছন ফিরে তাকালে নিজের কেরিয়ারের কোন অধ্যায়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়?
জয়া: প্রত্যেকটা স্টেপ আমার জন্য অনেক মানে রাখে৷ জিরো থেকে একটা একটা করে স্টেপ আমার উপর দিকে গেছে৷ শিখেছি, পড়েছি আবার উঠে দাঁড়িয়েছি আর চলেছি৷ তাই আমার জীবনে প্রত্যেকটা অধ্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ।
ইটিভি ভারত: টেলিভিশন, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, মঞ্চ-চারটি মাধ্যমেই কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনার। কোন মাধ্যমে অভিনয়ের স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়?
জয়া: প্রত্যেক মাধ্যম আলাদা। সবার সঙ্গে সবার পার্থক্য আছে৷ সব মাধ্যমের ক্ষেত্রেই একটা কথা ঠিক যে যা শিখেছো তা ছাড়াও আরও শেখো। শেখার শেষ নেই।
ইটিভি ভারত: খলচরিত্রে আজ কীরকম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন?
জয়া: কিছুই পরিবর্তন হয়নি৷ একই পুরনো গল্প, পুরনো চরিত্র, ঘটনা পুরনো৷ আসল কথা হল, অন্যরকমের গল্প দর্শকদের দেওয়া হলে তা তারা গ্রহণই তো করে না৷ ভালো থেকে ভালো সাবজেক্ট নিয়ে এলেও দেখে না৷
ইটিভি ভারত: 'কিঁউকি সাস ভি কভি বহু থি'-র পায়েল চরিত্রটি দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। সেই চরিত্রের জন্য আজও কি দর্শকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রতিক্রিয়া পান?
জয়া: যেখানে যাই সেখানে লোক পায়েলকে চেনে৷ লোকে আজও পায়েলকে গালি দেয়৷ ওটাই আমার প্রাপ্তি৷
ইটিভি ভারত: মঞ্চে অভিনয়ে কতটা তৃপ্তি পান?
জয়া: মঞ্চে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়৷ অন্য মাধ্যমে রি-টেক করা যায়৷ মঞ্চে সেই সুযোগ নেই৷ এর মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে। মঞ্চের জন্য পুরো প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।
ইটিভি ভারত: পর্দায় নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করলে দর্শক অনেক সময় অভিনেতা বা অভিনেত্রীকেও সেই চরিত্রের সঙ্গে এক করে দেখেন। বাস্তব জীবনে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন?
জয়া: স্মৃতি (ইরানি) যখন সাত মাসের প্রেগন্যান্ট ছিল আমি আর ও একদিন পেস্ট্রি কিনতে গিয়েছিলাম। আমরা একে অপরের হাত ধরে ছিলাম। হঠাত এসে একজন স্মৃতির হাত থেক আমার হাত ছাড়িয়ে দিতে চায় আর বলে এ খারাপ মানুষ৷ একে ছাড়ো ছাড়ো৷ স্মৃতি তারপরে বলে না না ও আসলে তেমন না যেমন আপনি টিভিতে দেখেন৷
ইটিভি ভারত: হিন্দি টেলিভিশনে নারীচরিত্রের উপস্থাপনায় সময়ের সঙ্গে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আপনার চোখে এই পরিবর্তন কতটা ইতিবাচক?
জয়া: না টেলিভিশনে কোনও পরিবর্তনই আসেনি৷ একই গল্প, চরিত্র, একই কিচেন পলিটিক্স৷ এটাই ওয়ার্ক করছে ২০০০ সাল থেকে।
ইটিভি ভারত: একটা সময় অভিনেত্রীদের কাছে নির্দিষ্ট বয়সের পর ভালো চরিত্র পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে কি সেই ছবিটা বদলেছে?
জয়া: আপনার কথা একেবারে ঠিক। তবে, এটাও ঠিক যে ওটিটি আসার পর চিত্রটা পাল্টেছে। বিভিন্ন বয়সের অভিনেতা, বিভিন্ন লুকের অভিনেতা অভিনয় করছেন। আমি নিজেই ওটিটিতে বিনা মেক আপ, বিনা জুয়েলারিতে কাজ করতে পারলাম ওটিটিতে। এমনকী একটা কাজে আমাকে অভিনয় করার দরকারও হল না৷ সবার সঙ্গে ছেড়ে দিল অভিনয় করতে৷ কাজটা হয়ে গেল দিব্যি।
ইটিভি ভারত: এখনকার ধারাবাহিকগুলিতে টিআরপি-র চাপ অনেক সময় গল্পের গতিপথ নির্ধারণ করে। একজন অভিনেত্রী হিসেবে এটাকে কীভাবে দেখেন?
জয়া: টিআরপি'র খেলাটা বিচিত্র৷ টি আর পি'র জন্য একটা নতুন সিরিয়াল আসে আবার এক থেকে তিন মাসে বন্ধও হয়ে যায়। এর মাধ্যমে কি মানুষ কোনও গল্প বুঝতে পারে?
ইটিভি ভারত: সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয়তা এখন কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অভিনয়দক্ষতার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় উপস্থিতি কতটা জরুরি বলে মনে করেন?
জয়া: কত যে জরুরি আমি বুঝতে পারি আজকাল৷ সত্যিই ফলোয়ার্স দেখেই আমাদের কাজ দেওয়া হয় আজকাল৷ ফলোয়ার্স ভালো হলেই আমরা পারফর্মার। ফলোয়ার্স তো নেগেটিভ পাবলিসিটিতেও বেড়ে যায় অনেক অভিনেতার৷ কোনও পারফর্মারকে তাঁর ফলোয়ার্স দেখে যাচাই করা যায় না৷ উচিতও না৷
উল্লেখ্য, টেলিভিশনের পাশাপাশি হিন্দি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন জয়া ভট্টাচার্য। 'ফিজা', 'কিঁয়ো কি...', 'দেবদাস', 'লজ্জা', 'জিজ্ঞাসা' এবং 'এক বিবাহ... অ্যায়সা ভি'-র মতো ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাঁকে। দীর্ঘ অভিনয়জীবনে চরিত্রের বৈচিত্র্যই জয়া ভট্টাচার্যের অন্যতম পরিচয়। নেতিবাচক চরিত্র হোক কিংবা পৌরাণিক কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র-প্রতিটি ভূমিকায় নিজস্ব অভিনয়শৈলী দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন জয়া ভট্টাচার্য।