অমিতাভকে বিয়ের পরেও ধর্মেন্দ্র প্রীতি জয়ার ! চেয়েছিলেন হেমাকে সরিয়ে...

বচ্চনের সঙ্গে ততদিনে দু'বছর ঘর-সংসার করে ফেলেছিলেন পর্দার 'মিলি' ৷ তারপরেও মন থেকে সরাতে পারছিলেন না ধরমজিকে !

অমিতাভকে বিয়ের পরেও ধর্মেন্দ্র প্রীতি জয়ার (ফিল্ম পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 2:00 PM IST

হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'গুড্ডি' (Guddi) সিনেমা নিশ্চই দেখেছেন ৷ 1971 সালে মুক্তি পাওয়া এক স্কুলগার্লের পর্দার অভিনেতার প্রতি আকৃষ্ট তথা প্রেমভাব সিনেমার মূল চিত্রনাট্য ৷ তবে গল্প যাই হোক না কেন, সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে থাকা জয়া বচ্চন (Jaya Bachchan) কিন্তু সত্যি সত্যিই পছন্দ করতেন ধর্মেন্দ্রকে (Dharmendra) ৷ পর্দায় নয়, পর্দার বাইরেও ৷ আর একথা নিজের মুখে স্বীকার করেছেন অভিনেত্রী খোদ ৷ অনেকেই বলেন, জয়া নাকি একপ্রকার ধরমজির প্রেমে পাগল ছিলেন ৷ সত্যিই কি তাই ?

24 নভেম্বর বলিউডের হি-ম্যান ধর্মেন্দ্রকে আলবিদা জানালেও, তাঁকে ঘিরে নানা স্মৃতি, নানা ঘটনাকে আশ্রয় করে ভালো থাকার চেষ্টা পরিবার তথা অনুরাগীদের ৷ তাঁকে ভোলা সম্ভব নয় ৷ অভিনেতা হিসাবে যেমন সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন তেমনই সুন্দর চেহারা ও অসাধারণ শরীরী গঠনের জন্য ধর্মেন্দ্রর মহিলা অনুরাগীর সংখ্যা কম ছিল না ৷

পরিবার থেকে শুরু করে সেলিব্রিটি, অনুরাগী থেকে শুরু করে অভিনেত্রী, সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসেন। খবর, অনেক নামী অভিনেত্রীরই নাকি ক্রাশ ছিলেন ধর্মেন্দ্র ৷ যে তালিকায় ছিলেন হেমা মালিনীও ৷ বলিউডে কান পাতলে শোনা যায়, অভিনেত্রী জয়া বচ্চনও পছন্দ করতেন ধর্মেন্দ্রকে ৷ আর সে কথা অমিতাভ বচ্চনকে বিয়ের পরও বেশ কয়েকবার সেকথা বলেছিলেন পত্নী জয়া।

শোলে সিনেমায় জয়া চেয়েছিলেন বসন্তীর চরিত্র..

করণ জোহরের জনপ্রিয় টক শোতে জয়া বচ্চন এবং হেমা মালিনী একটা পর্বে একসঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন। করণের প্রশ্নের উত্তরে জয়া বচ্চন বলেন, "ধর্মেন্দ্র সবসময়ই আমার প্রিয় ছিলেন। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল একজন গ্রীক দেবতার মতো ৷" এই কথা শুনে শুধু হেমা মালিনী নন, করণ জোহরও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ৷ আর মজার বিষয়, এই কথা তিনি হেমার পাশে বসেই বলছিলেন ৷ জয়া বলেন, "সেই কারণেই আমি 'শোলে'তে বসন্তীর চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিলাম ৷ কারণ আমি ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম।"

এক পুরনো সাক্ষাৎকারে ধর্মেন্দ্রও জয়ার সঙ্গে স্পেশাল বন্ধনের কথা স্বীকার করেছিলেন ৷ ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন, "আমার কাছে, জয়া এখনও গুড্ডি, সেই একই মিষ্টি হাসি তাঁর। বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু জয়া বদলায়নি, একটুও না। যখন আমি তাঁকে এই কথা বলি, জয়া প্রতিবাদ করে বলে, 'আমি আর গুড্ডি নই' ৷ আমি তাঁকে বলি, 'আমার কাছে তুমি সবসময় গুড্ডি থাকবে।'"

উল্লেখ্য, কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতে, যখন আমির খান অমিতাভ বচ্চনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "জয়া জি শুটিংয়ে যাওয়ার সময় কোন অভিনেতাকে নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা ভুগতেন অভিনেতা ?" বিগ বি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে জয়া তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর প্রিয় অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। তার মানে, তাঁদের বন্ধুত্ব এতটাই সুন্দর ছিল যে, মাঝে মধ্যে অমিতাভকেও বেগ পেতে হত ৷

ধর্মেন্দ্রর অনুরাগীদের মধ্যে কেবল জয়াই ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী হেমা মালিনী, রেখা, মীনা কুমারী এবং আশা পারেখের মতো কিংবদন্তি অভিনেত্রীরাও ছিলেন। ধর্মেন্দ্র 24 নভেম্বর 89 বছর বয়সে প্রয়াত হন। আসছে 8 ডিসেম্বর তাঁর 90তম জন্মদিন হত ৷ দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে জন্মদিনের আগেই প্রবীণ অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

