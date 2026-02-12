অনন্যার পাশে জয়া আহসান, 'কলকাতার কুকুরছানা'-তে কথা বলবেন অবলাদের নিয়ে

অনন্যার পাশে জয়া আহসান, 'কলকাতার কুকুরছানা'-তে কথা বলবেন অবলাদের নিয়ে
অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগকে রাজনৈতিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে এক মানবিক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন জয়া ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 12, 2026 at 8:13 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: পথ কুকুরদের কথা ভেবে এক দারুণ উদ্যোগ নিয়েছেন কলকাতা পুরনিগমের 109 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা অভিনেত্রী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় । 'কলকাতার কুকুরছানা' শীর্ষক একটি পডকাস্ট নিয়ে হাজির হচ্ছেন তিনি । এবার অনন্যার সেই উদ্যোগের পাশে এসে দাঁড়ালেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান ।
এই পডকাস্টে অনন্যা সঞ্চালক, আর তাঁর বিপরীতে কখনও কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রী, কখনও বা খেলোয়াড় আবার কখনওবা থাকবেন কোনও ডাক্তার । যেখানে এক একদিন আসবেন এক একজন সারমেয়প্রেমী মানুষ । বলবেন আদরের ছানাটিকে যত্নে লালিত করার নানা কথা । একইভাবে পথকুকুরদের যাঁরা প্রতিদিন খাওয়ান ও তাদের খেয়াল রাখেন, তাঁরাও আসবেন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলকাতার কুকুরছানা' শীর্ষক পডকাস্টে । চিকিৎসকেরা জানাবেন সারমেয়দের টিকাকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা ।
পডকাস্টটিকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হবে । প্রথমটা ইনফর্মেশন । যেমন কোথায় কীরকম ভ্যাক্সিন পাওয়া যায়, কোথায় কম দামে পাওয়া যায়, কোথাও সরকারের তরফে ক্যাম্প হচ্ছে কি না, টিকাকরণ সবের তথ্য দেওয়া হবে । দ্বিতীয়ত, কোথায় কে নিজের পোষ্যর জন্য কী করছেন, পথকুকুরদের জন্য কী করছেন তারও খবর পাওয়া যাবে । এছাড়াও বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় মানুষরাও আসবেন যাঁরা পোষ্য রেখেছেন বা পথ কুকুরদের ভালোবাসেন । এভাবেই এগোবে 'কলকাতার কুকুরছানা'।
আগামী 13 ফেব্রুয়ারি অনন্যার মুখোমুখি জয়া আহসান । জয়ার কথায়, "প্রাণীরা কখনও কাউকে আঘাত করে না, যদি না তাদের উসকানো হয় । তারা কথা বলতে পারে না বলেই মানুষের দায়িত্ব আরও বেশি - তাদের প্রয়োজন বুঝে নেওয়া । কমিউনিটি অ্যানিম্যাল, বিশেষ করে কুকুরেরা নাকি সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ । তারা ক্ষুধার্ত হলে মানুষের কাছে আসে, নিজের মতো করে জানানোর চেষ্টা করে । কিন্তু অকারণে আঘাত করে না । তাই ধৈর্য আর সহানুভূতিই একমাত্র পথ ।"
কলকাতায় বর্তমানে আনুমানিক 84 হাজার পথকুকুর রয়েছে । 2018 সালে যেখানে সংখ্যা ছিল প্রায় 18 হাজার, কয়েক বছরের ব্যবধানে তা অনেকটাই বেড়েছে তা বলাই বাহুল্য । যদিও 2022 সাল থেকে অ্যানিমাল বার্থ কন্ট্রোল কর্মসূচি চালু হয়েছে, এখনও মাত্র 10 শতাংশ কুকুর সেই ব্যবস্থার আওতায় এসেছে । ধাপার ডগ পাউন্ডে প্রতি মাসে শতাধিক নির্বীজন হলেও সেখানে একসঙ্গে সর্বোচ্চ 250টি কুকুর রাখার পরিকাঠামো রয়েছে । সুপ্রিম কোর্টও ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলির তথ্যে অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে । ফলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিক অংশগ্রহণ যে অত্যন্ত জরুরি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।
নিজের নতুন ছবি 'ওসিডি'-র মুক্তি পেয়েছে সম্প্রতি । শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে তিনি হাজির হয়েছেন পডকাস্টের শুটিংয়ে । অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগকে তিনি রাজনৈতিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে এক মানবিক পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন । ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগে পাশে থাকার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন জয়া ।