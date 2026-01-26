ETV Bharat / entertainment

শিশু নির্যাতনের দীর্ঘমেয়াদি মানসিক প্রভাব ! জয়া আহসানের 'ওসিডি' কোন সত্য সামনে আনবে ?

কবে মুক্তি পাবে 'ওসিডি' ?

jaya-ahsan-starrer-psychological-thriller-ocd-trailer-out
হাজির 'ওসিডি' ট্রেলার (Special Arrangement)
Published : January 26, 2026 at 5:31 PM IST

কলকাতা, 26 জানুয়ারি: হাজির সৌকর্য ঘোষাল পরিচালিত এবং জয়া আহসান অভিনীত আসন্ন ছবি 'ওসিডি'র ট্রেলার। আগামী 6 ফেব্রুয়ারি ছবিটি আসতে চলেছে বড় পর্দায় । জাহরা বিজনেস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত এবং ইন্ডিজেনাস ফিল্মস প্রযোজিত 'OCD' ছবিটি শিশু নির্যাতনের মতো এক সংবেদনশীল এবং বহুদিন ধরে উহ্য করে রাখা বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে।

ছবিটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল 'ওসিডি'কে তাঁর এক ধরনের প্রতিবাদমূলক কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, "বহুবার এমন ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন যেখানে শিশু নির্যাতনকারীরা অচিহ্নিত ও অদণ্ডিত থেকে যায় শুধুমাত্র এই কারণে যে ভুক্তভোগী শিশুরা ভয়, অবিশ্বাস এবং নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোর আশঙ্কায় মুখ খুলতে পারে না। তিনি এমন এক সমাজে বড় হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতার কথা বলেন, যা বাইরে থেকে আধুনিক মনে হলেও ভিতরে গভীরভাবে ভণ্ডামিতে ভরা-যেখানে কোনও শিশু যদি তার অভিজ্ঞতার কথা বলতেও চায়, তবু পরিবার অনেক সময় সামাজিক প্রশ্ন, যৌন কুসংস্কার এবং লজ্জার ভয়ে সত্যকে চাপা দিতে চায়।"

পরিচালক আরও বলেন, "আজও আমাদের সমাজে অপরাধীর পরিবর্তে ভুক্তভোগীকেই কলুষিত বলে মনে করা হয়—শিশুর যন্ত্রণাকে তথাকথিত 'পবিত্রতা হারানো'-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। লিঙ্গ সমতার প্রশ্নে কিছুটা অগ্রগতি দেখা গেলেও, শিশু অধিকার নিয়ে বিশেষত যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে সমাজ এখনও যথেষ্ট প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারেনি।" শিশু নির্যাতনের দীর্ঘমেয়াদি মানসিক প্রভাব নিয়ে বলতে গিয়ে সৌকর্য ঘোষাল বলেন, "একটি শিশু যে মানসিক হিংসার মধ্য দিয়ে যায়, তা আজীবন তাকে বহন করতে হয়। এই ট্রমা বহু ক্ষেত্রে আত্মবিধ্বংসী পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। আবার কখনও কখনও, দমিয়ে রাখা যন্ত্রণা যদি প্রতিশোধের রূপ নেয়, তবে পরিস্থিতি ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।"

'ওসিডি' ছবির মাধ্যমে সৌকর্য ঘোষাল এক নির্যাতিত শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গল্পটি বলতে চেয়েছেন—যে শিশু নির্ভীক, সমাজের বিচারের তোয়াক্কা করে না এবং নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন বোধ করে না। এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছে সেই শিশুর সত্য।

