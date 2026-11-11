পাহাড়ের বুকে রহস্য, সন্দেহ-বিশ্বাসঘাতকতার গল্প, অর্জুন দত্তের পরিচালনায় আসছে 'আরএসভিপি মার্ডার'
RSVP Murder:রহস্যের আবহে সম্পর্কের অন্ধকার দিক, একাধিক চরিত্রের গোপন সত্য ও এক সন্ধ্যার ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিল সমীকরণ, ধাঁধাঁর উত্তর মিলবে এই সিনেমায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 10:47 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: বাংলা ছবিতে নতুন স্বাদের মনস্তাত্ত্বিক রহস্যকাহিনি নিয়ে আসছেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক অর্জুন দত্ত। তাঁর পরিচালনায় তৈরি হতে চলেছে নতুন বাংলা ছবি 'আরএসভিপি মার্ডার' (RSVP Murder)। প্রযোজক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্থা শ্রী অভিজ্ঞান ড্রিমওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের (SADW) প্রযোজনায় তৈরি হবে এই সাইকোলজিক্যাল মার্ডার মিস্ট্রি। ছবির সহ-প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন রূপম গোস্বামী। পাহাড়ের মনোরম প্রেক্ষাপটে একঝাঁক পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে তৈরি হতে চলেছে এই ছবি।
সম্পর্কের জটিলতা, মানুষের মনের অন্ধকার দিক এবং আবেগের সূক্ষ্ম টানাপোড়েনকে পর্দায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেছেন অর্জুন দত্ত। এবার তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিতে যুক্ত হতে চলেছে রহস্য, রোমাঞ্চ এবং ডার্ক হিউমার। ছবির কাহিনিতে পাহাড়ের শান্ত ও সুন্দর পরিবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা, ঈর্ষা, সন্দেহ এবং সম্পর্কের নানা জটিল সমীকরণ। আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হওয়া সম্পর্কের আড়ালে কীভাবে জমে ওঠে অবিশ্বাস ও গোপন ক্ষোভ, সেই দিকই উঠে আসবে ছবিতে।
ছবির গল্পের শুরু পাহাড়ের বুকে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। উৎসবের আবহে আচমকাই এসে পৌঁছয় এক অস্বস্তিকর বার্তা। প্রথমে যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, অল্প সময়ের মধ্যেই তা ভয়ংকর মোড় নেয়। আনন্দে ভরা একটি সন্ধ্যা পরিণত হয় রহস্যের কেন্দ্রে। ঘটনার তদন্ত যত এগোতে থাকে, ততই প্রশ্নের মুখে পড়ে বন্ধুত্ব, দাম্পত্য এবং পারিবারিক সম্পর্ক। পরিচিত মানুষগুলির কথাবার্তার আড়াল থেকে সামনে আসতে থাকে চাপা ক্ষোভ, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে রাখা নানা সত্য। প্রত্যেকেই যেন নিজের কোনও না কোনও গোপন বিষয় আড়াল করতে ব্যস্ত। ফলে কে সত্য বলছে আর কে মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে, তা নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা।
ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে জয়া আহসান ও শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি অভিনয় করছেন শিলাজিৎ মজুমদার, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিষ্টু (অভিপ্সা) চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, লোকনাথ দে, অঙ্কিতা মাঝি, খেয়া চট্টোপাধ্যায়, গৌরব রায়চৌধুরী, প্রীতি সরকার, প্রিয়াঙ্কা গুহ, বৈশাখী রায়, আয়ুষ দাস, রূপালি রাই ভট্টাচার্য, অভিরূপ চক্রবর্তী ও মনোজ ওঝা-সহ আরও অনেকে।
ছবিতে কাজের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, অর্জুন দত্তের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি ভীষণ আনন্দিত। ছবির গল্পের পাশাপাশি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তাঁর চরিত্রটি। এর আগে এমন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেননি বলেও জানিয়েছেন অভিনেত্রী। পরিচালকের কাছ থেকে চরিত্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পরই তাঁর আগ্রহ আরও বেড়েছে। দর্শক এই ছবিতে তাঁকে একেবারে অন্যরকমভাবে দেখতে পাবেন বলে আশা শ্রাবন্তীর।
অন্যদিকে, অর্জুন দত্তকে নিজের পছন্দের পরিচালকদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন জয়া আহসান। তাঁর পরবর্তী ছবির অংশ হতে পেরে আনন্দিত অভিনেত্রী। একঝাঁক গুণী শিল্পীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এবং নিজের চরিত্রের অভিনয়গত চ্যালেঞ্জ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ‘আরএসভিপি মার্ডার’ একটি মার্ডার মিস্ট্রি হওয়ায় ছবিটির অংশ হতে পেরে তিনি বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত।
প্রযোজক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, ছবির রহস্য, উত্তেজনা এবং সম্পর্কের জটিলতাই তাঁকে এই প্রকল্পের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। অর্জুন দত্তের পরিচালনায় গল্পটি পর্দায় তুলে ধরতে তিনি আশাবাদী। শ্রী অভিজ্ঞান ড্রিমওয়ার্কসের মাধ্যমে বাংলা গল্পকে ভাষা ও ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। ‘আরএসভিপি মার্ডার’ সেই স্বপ্নপূরণের পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন আশীর্বাদ মৈত্র ও অর্জুন দত্ত। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন সুপ্রতিম ভোল (ISC), সম্পাদনায় সুজয় দত্ত রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মৈনাক মজুমদার ও অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বে রণজিৎ ঘোড়াই এবং পোশাক পরিকল্পনায় পৌলমী গুপ্ত।
রহস্যের আবহে সম্পর্কের অন্ধকার দিক, একাধিক চরিত্রের গোপন সত্য এবং এক সন্ধ্যার ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিল সমীকরণ-সব মিলিয়ে 'আরএসভিপি মার্ডার' বাংলা ছবিতে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা দিতে চলেছে।