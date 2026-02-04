ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র থেকেও বেশি রোম্যান্টিক সরস্বতী পুজো: জয়া আহসান

ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র থেকেও বেশি রোম্যান্টিক সরস্বতী পুজো: জয়া আহসান
পরিচালক সৌকর্য ঘোষালের 'ওসিডি'-তে ডার্মাটোলজিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করছেন জয়া আহসান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 8:27 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: এবার ডার্মাটোলজিস্টের ভূমিকায় জয়া আহসান । পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল নিয়ে আসছেন 'ওসিডি'। আর সেখানেই ডা. শ্বেতার ভূমিকায় রয়েছেন তিনি । সেই ছবি নিয়েই নানা কথা ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী ৷
আসন্ন ফিল্ম নিয়ে আড্ডায় জয়া বলেন, "আমি অবাক হই যে এতদিনেও কেন এই বিষয়টা নিয়ে সিনেমা হল না একটাও । ওসিডি আসলে সবার মধ্যেই আছে কমবেশি । আর সেটা নিয়ে কথা বলা দরকার । একইসঙ্গে পিডোফিলিয়া নিয়েও কথা বলা উচিত, যা হয় না কখনও । সিনেমাতেও হয় না আর বাস্তবে তো হয়ই না । আসলে চেনা গণ্ডির মধ্যে একটা পরিবারের সঙ্গে আরেকটা পরিবারের সম্পর্কের তিক্ততা এড়াতেই বাচ্চাদের কথাকে সেভাবে আমল দেওয়া হয় না । অনেক সময়েই ধরে নেওয়া হয় যে বাচ্চাটি রঙ চড়িয়ে বলছে, নানা কল্পনা থেকে ভাবনা থেকে বলছে । আর ওদের বলা কথাগুলোকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে ওরা ট্রমায় ভোগে । শুধু তাই নয়, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে ।"
সৌকর্য ঘোষালের এহেন বিষয় নিয়ে ছবি করাকে সাধুবাদ জানিয়ে জয়া বলেন, "কোভিডের সময়ে সবাই যখন বারবার হাত ধুচ্ছিল, নিজেকে আরও বেশি পরিষ্কার রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখনই সম্ভবত সৌকর্যের এই ছবিটা বানানোর কথা মাথায় আসে । লোকে যেন ছবিটা দেখে সেই জন্য থ্রিলার হিসেবে ছবিটাকে তুলে ধরা হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই পিডোফিলিয়া বিষয়টিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ।" জয়ার কথায়, শুধুমাত্র নিজেকে পরিষ্কার করলেই চলবে না । সমাজটাকেও পরিষ্কার রাখতে হবে ।
জয়ার মধ্যে কোনও বাতিক আছে ? প্রশ্নের জবাবে জয়া বলেন, "বোধহয় আছে । এই ছবিটা নিয়ে প্রচার করতে গিয়ে আমি ডিসকভার করেছি আমার আসলে কী বিষয়ে ওসিডি আছে ? পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আমার যে খুব বেশি বাতিক আছে তেমনটা নয় । অন্যান্য অনেক জিনিসে আছে বাতিক । কোথাও কোনও গাছে মরা পাতা দেখলে আমার হাত খুসখুস করে সেগুলো ছেঁটে দিতে । কারওর বাড়িতে গেলেও গাছের অযত্ন দেখলে আমি সেটাকে ঠিকঠাক করে দিয়ে আসি । গাছকে অযত্ন করলে আমার খুব খারাপ লাগে ।"
'ওসিডি'-তে অভিনয় করতে গিয়ে শ্বেতা জয়ার মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলেছে ? জয়া বলেন, "এটা খুব শক্তিশালী চরিত্র । তাই বেশ অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে ।" জয়ার কথায়, "সৌকর্যের কনটেন্ট, সংলাপ, ভাবনা ভীষণ আলাদা । যে কারণে ভূতপরীর পর আবার আমি এই ছবিতে । দুটো চরিত্রের মধ্যে কোনও মিল নেই । এমনকী শ্বেতা চরিত্রটার সঙ্গেও ব্যক্তি জয়ার কোনও মিল নেই ।"
জয়া আরও বলেন, "বাচ্চাদের উপরে মানসিক চাপ দেওয়া উচিত না বলে মনে করি আমি । বাচ্চাদের উপরে যখনই কোনও মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে দেখেছি আমি প্রতিবাদ জানিয়েছি । সৌকর্য ওর সব ছবিতেই বাচ্চাদেরকে গুরুত্ব দেয় । এই ছবিতেও তেমনটাই ঘটেছে । এমন একটা বিষয় নিয়ে এবার সৌকর্য কথা বলতে চেয়েছে যেটা নিয়ে অনেক আগে কথা হওয়া উচিত ছিল ।"
ভ্যালেন্টাইন্স ডে মানে জয়ার কাছে কী ? দুই পারের ব্যস্ত নায়িকার সহাস্য উত্তর, "প্রেম, ভালোবাসা তো অনেক ছোট থেকেই বুঝতে শিখে গেছি । অনেক ছোটবেলা থেকেই পাকা আমি । পাকা মানেই খারাপ না । আমি ভালোই । যেদিন থেকে প্রেম ভালোবাসা বুঝেছি, ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র খুব কদর ছিল । ভ্যালেন্টাইন্স ডে মানেই আমার একটা প্রেমিক থাকতে হবে, চিঠি আসতে হবে, কেন আমার বয়ফ্রেন্ড নেই এসব ভাবতাম । বড় হয়ে আর সেই আদিখ্যেতাটা নেই । ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র থেকেও আমার কাছে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হল পয়লা বৈশাখ, পয়লা ফাল্গুন, সরস্বতী পুজো । এই দিনগুলো আমার কাছে বেশি রোম্যান্টিক ।"
সামনেই বাংলাদেশে নির্বাচন । জয়া কি রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকেন ? জয়ার জবাব, "হ্যাঁ দূরেই থাকি । তবে, দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে ভোট দিতে যাব, ভোট দেব । ব্যস এটুকুই । বাকি আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস আমার ব্যক্তিগত ।"
এপার বাংলায় অগণিত ছবির নায়িকা জয়া আহসান । অনেক পরিচালক, অভিনেতার সঙ্গে কাজ করা হয়ে গিয়েছে । আবার অনেকের সঙ্গেই কাজ হয়নি । তাই নতুন ডিরেক্টরদের সঙ্গে কাজ করতে চান জয়া । বললেন, "অনির্বাণ চক্রবর্তী, অমিত সাহা, স্বস্তিকা মুখার্জি, অনীক দত্ত, অপর্ণা সেন- এরকম আরও অনেকের সঙ্গে কাজ করা বাকি । কাজ করতে চাই ওঁদের সঙ্গে । পাশাপাশি নতুন পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করতে চাই আরও ।"
সবশেষে, চুড়ান্ত খাদ্যরসিক হয়েও নিজেকে ছিপছিপে সুন্দর রাখার রহস্যও ফাঁস করলেন অভিনেত্রী স্বয়ং ।