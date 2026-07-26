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'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ জয়া আহসান, থাকছে আরও চমক

দেখতে দেখতে শেষের পথে জুলাই মাস। মাস শেষের ফিনালেতেই অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন জয়া।

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'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ জয়া আহসান (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 26, 2026 at 9:51 AM IST

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কলকাতা, 26 জুলাই: সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' (Aajo Ardhangini)। দর্শক প্রশংসায় ভরাচ্ছেন ছবিটিকে। চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, জয়া আহসান, কৌশিক সেন থেকে অম্বরীশ ভট্টাচার্য- প্রশংসার দাবি রেখেছেন সকলেই। ছবিতে এপার-ওপার দুই বাংলার ব্যস্ত অভিনেত্রী জয়া আহসান এবার হাজির হবেন 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর মঞ্চে। দেখতে দেখতে শেষের পথে জুলাই মাস। মাস শেষের ফিনালেতেই অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন জয়া। আগামী 31 জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় সম্প্রচারিত হবে এই বিশেষ পর্বটি।

শুটিংয়ে উপস্থিত থেকে নিজের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও পারফরম্যান্সে সকলের মন জয় করবেন জয়া। চ্যানেল সূত্রে খবর, 'আমি মিস ক্যালকাটা' এবং 'সোহাগ চাঁদ' গানের তালে তাঁর নাচে জমে উঠবে গোটা মঞ্চ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর খুনসুটি, আড্ডা এবং নানা মুহূর্তও দর্শকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী চ্যানেল।
শুধু দর্শককে বিনোদন দেওয়াই নয়, এদিন অনুষ্ঠানের চার প্রতিযোগীর সঙ্গেও সময় কাটাবেন জয়া। তাঁদের জীবনের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প শুননেন, উৎসাহ দেবেন এবং শুভেচ্ছা জানাবেন।

বিনোদনের সঙ্গে আবেগ এবং অনুপ্রেরণার মেলবন্ধন ঘটিয়ে দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'। সেই ধারাবাহিকতায় জয়া আহসানের উপস্থিতিতে জুলাই মাসের ফিনালে পর্বটি দর্শকদের জন্য বাড়তি চমক নিয়ে আসছে। এই বিশেষ পর্বটি দেখা যাবে 31 জুলাই সন্ধ্যা 7টায়, টেলিভিশনের পর্দায়।

বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে। ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ এখন পাঁচ রাউন্ডে খেলা হয়। প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকে নগদ টাকার পুরস্কার। একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার। প্রতি পর্বে এখন থেকে তিনজনের বদলে চারজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকেন। কাউকেই খালি হাতে ফিরতে হয় না। নতুন এই ফরম্যাটে যুক্ত হয়েছে নতুন একটা খেলা। 'টাকার খনি', 'বল ফেলতে টাকা কুলো' এমন সব মজার খেলার সঙ্গে এখন খেলা হয় 'টাকার গদি'। গোটা শো-টি সঞ্চালনার দায়িত্বে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী।

‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ নিছক একটা নন ফিকশন শো নয়, মহিলাদের নিজেদের স্বপ্নপূরণের একটা প্ল্যাটফর্ম যেন এই শো। মহিলাদের স্বনির্ভর হবার ইচ্ছেকে আরও জোরালো করতেই সান বাংলার এই উদ্যোগ। এই শো সঞ্চালনা করতে করতে জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেকটাই বদলে গেছে বলে বার বার জানিয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। তিনি অনেকবার বলেছেন এত মহিলার লড়াইয়ের গল্প শুনতে শুনতে নিজের জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

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LAKH TAKAR LAKSHMILAV
SUDIPTA CHAKRABORTY
JAYA AHSAN
লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ জয়া আহসান
LAKH TAKAR LOKKHI LABH GAME SHOW

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