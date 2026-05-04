'প্রোপাগান্ডা' সিনেমায় দোষ কোথায় ! ধুরন্ধর 2 বিতর্কে কোন যুক্তি দিলেন জাভেদ আখতার ?

'প্রোপাগান্ডা' সিনেমায় দোষ কোথায় ! ধুরন্ধর 2 বিতর্কে কোন যুক্তি দিলেন জাভেদ আখতার ?
প্রোপাগান্ডা তকমা পাওয়া আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' সিনেমা নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার ৷
Published : May 4, 2026 at 12:22 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 মে: বক্সঅফিসে ধুরন্ধর যত ভালো রেজাল্টই করুক না কেন, রণবীর সিং-আদিত্য ধরের এই সিনেমাকে অনেকেই 'প্রোপাগান্ডা' খেতাব দিয়েছেন ৷ চলতে থাকা এই বিতর্কে এবার মুখ খুলেছেন প্রবীণ চিত্রনাট্যকার ও গীতিকার জাভেদ আখতার (Javed Akhtar) ৷ তিনি 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) সিনেমার বিপুল সাফল্যকে এক প্রধান উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে, যখন ছবিটির সিক্যুয়েল 'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ' (Dhurandhar 2: The Revenge) বক্সঅফিসের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় তৈরি করেছে।
এক বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এই ধারণা খারিজ করে দেন যে, সিনেমাকে খুব সহজেই 'প্রোপাগান্ডা'-র মতো কোনও নির্দিষ্ট তকমা বা লেবেলের গণ্ডিতে আবদ্ধ করা সম্ভব। তিনি বলেন, "প্রপাগান্ডা সিনেমা বলতে আপনারা ঠিক কী বোঝেন, তা আমার জানা নেই। 'ধুরন্ধর' ছবিটি আমার দারুণ লেগেছিল ৷ চমৎকার সিনেমা ৷ যদিও সিনেমার দ্বিতীয় পার্টের চেয়ে আমার প্রথম পার্ট বেশি ভালো লেগেছে ৷"
#Dhurandhar2 - Javed Akhtar shared his strong opinion on Dhurandhar 2, addressing the criticism around the film being called “propaganda.” He questioned why presenting truth is labeled as propaganda, stating that if a film showcases reality, it should not be misunderstood as an… pic.twitter.com/HJCSDmkonF— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) May 4, 2026
সিনেমা ও সমাজ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের জন্য সুপরিচিত এই তারকা লেখক গল্প বলার বিষয়টিকে এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে, প্রতিটা সিনেমাই স্বভাবত কোনও না কোনও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। তাঁর কথায়, "প্রতিটি গল্পই একটি নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে ৷ কিন্তু কেবল এই কারণে কি তা 'প্রোপাগান্ডা' বা প্রচারণায় পরিণত হয় ? প্রত্যেকেরই নিজের ধ্যানধারণা প্রচার করার অধিকার রয়েছে। প্রোপাগান্ডা-ধর্মী সিনেমায় দোষের কী আছে? প্রতিটা পরিচালকের মূল কাজ হল সত্যকে তুলে ধরা ৷ প্রতিটি সিনেমাই কোনও না কোনও নৈতিক বার্তা বহন করে।"
মজার বিষয়, এই বিতর্ক ঠিক এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন 'ধুরন্ধর 2' অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করছে। আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত এই স্পাই-অ্যাকশন ছবিটি বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবে জায়গা দখল করে নিয়েছে ৷ এই সিনেমা বক্সঅফিসে 'বাহুবলী 2: দ্য কনক্লুশন' (1 হাজার 788 কোটি টাকা)-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে তৈরি করেছে রেকর্ড ৷
বিশ্বজুড়ে আয়ের পরিমাণ আনুমানিক 1 হাজার 788 টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায়, ছবিটি এখন কেবল আমির খান অভিনীত 'দঙ্গল' (2070 কোটি টাকা)-র পেছনে অবস্থান করছে। এই সাফল্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, চিন এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের মতো আন্তর্জাতিক বাজারগুলোতে 'ধুরন্ধর 2' মুক্তি না পেয়েই এই মাইলফলকে পৌঁছেছে ৷ অথচ এই বাজারগুলোই 'দঙ্গল'-এর আয়ের অঙ্ককে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। সিনেমার সাফল্যের পেছনে এর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স প্রধান ভূমিকা রেখেছে।
এমনকী, মুক্তির 46তম দিনেও প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানছে এই সিনেমা ৷ এদিন ভারতে ছবিটি 1.25 কোটি টাকা আয় করেছে ৷ ভারতীয় বক্সঅফিসে ছবিটির আয় 1হাজার 362 কোটি টাকারও বেশি ৷ অন্যদিকে গ্লোবালি সিনেমার আয় 425 কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আর. মাধবন এবং অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদ-র মতো তারকা অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি 'ধুরন্ধর' ফ্র্যাঞ্চাইজির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে গোয়েন্দা অভিযানের প্রেক্ষাপটে।