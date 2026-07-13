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খোলা মঞ্চে বাগদানের কথা ঘোষণা 'শরারত' খ্যাত জেসমিন স্যান্ডলাসের, কাকে মন দিলেন গায়িকা ?

দিল্লিতে 'দ্য ড্রিম গার্ল ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে জেসমিন স্যান্ডলাস নিজের বাগদানের কথা ঘোষণা করে চমকে দিয়েছেন অনুরাগীদের ৷

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বাগদানের কথা ঘোষণা জেসমিন স্যান্ডলাসের (আইএএনএস/স্ক্রিনশট)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 10:32 AM IST

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হায়দরাবাদ, 13 জুলাই: 'ধুরন্ধর' সিনেমার গান হেয়ে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গিয়েছেন জেসমিন স্যান্ডলাস (Jasmine Sandlas) ৷ এবার জীবনের প্রবেশ করেছেন জীবনের নতুন এক অধ্যায়ে ৷ দিল্লিতে 'দ্য ড্রিম গার্ল ইন্ডিয়া ট্যুর' (The dream girl India tour)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে নিজের বাগদানের কথা ঘোষণা করে চমকে দিয়েছেন অনুরাগীদের ৷ এই ঘোষণা যেমন মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় ৷ তেমনই তাঁর হবু বর-শেখর চৌধুরীর-পরিচয় নিয়েও তৈরি হয় ব্যাপক কৌতুহল। কনসার্টের ভিডিয়োগুলো যখন সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন অনুরাগীদের মনে একটিই প্রশ্ন জাগে- কে এই শেখর চৌধুরী (Shekhar Chaudhary)?

পঞ্জাবি, বলিউড এবং স্বতন্ত্র ধারার সঙ্গীতে একের পর এক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়ে জেসমিন দীর্ঘ সময় ধরে প্রচারের আলোয় থাকলেও, শেখর বরাবরই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেছেন। বিনোদন জগৎ বা পাঞ্জাবি সঙ্গীতের কোনও ক্ষেত্রের সঙ্গেই তাঁর কোনও যোগ নেই বলে জানা গিয়েছে। বরং তিনি অত্যন্ত নিভৃত জীবনযাপন করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত বা পেশাগত জীবন সম্পর্কে খুব কম তথ্যই জনসমক্ষে উপলব্ধ।

কনসার্ট চলাকালীন হাজার হাজার অনুরাগীদের সামনে গর্বের সঙ্গে জেসমিন হবু বরের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনিই সেই মানুষ যিনি আমার আঙুলে আংটি পরিয়েছেন। ইনিই আমার মনের মানুষ!" এরপর তিনি তাঁর বাগদানের আংটিটি সবার সামনে তুলে ধরেন ৷ এরপর মঞ্চে ছুটে গিয়ে শেখরকে জড়িয়ে ধরেন। হৃদয়স্পর্শী এই মুহূর্ত দর্শকদের তুমুল হাততালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ৷ দ্রুতই সন্ধ্যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় এই মুহূর্ত।

যদিও এটিই ছিল এই জুটির প্রথম আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ ৷ তবুও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অনুরাগীরা এর আগেই জেসমিনের কয়েকটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট, নেপথ্যের ভিডিয়ো এবং আগের কনসার্টের ক্লিপে শেখরকে লক্ষ্য করেছিলেন। তবে বাগদানের ঘোষণার আগে এই গায়িকা কখনই জনসমক্ষে তাঁদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। এখনও পর্যন্ত জেসমিন শেখরের পেশা, পারিবারিক পটভূমি কিংবা তাঁদের পরিচয়ের ঘটনা নিয়ে কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি। তিনি তাঁদের সম্পর্ককে মূলত লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখেছেন ৷ আর তাই দিল্লির কনসার্টে এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনার বিষয়টি তাঁর অনুরাগীদের কাছে আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে।

শেখরের সঙ্গে সুখী হওয়ার আগে, পাঞ্জাবি গায়ক গ্যারি সান্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে জেসমিনের ব্যক্তিগত জীবন প্রায়ই খবরের শিরোনামে উঠে আসত। আলাদা হওয়ার আগে এই জুটি একসঙ্গে ‘ইললিগাল ওয়েপন’ (Illegal Weapon) ও ‘লাড্ডু’ (Laddu)-র মতো বেশ কিছু জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছিলেন। জেসমিন অতীতে সেই বিচ্ছেদের কঠিন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন ৷ সময়টিকে তাঁর জীবনের অন্যতম কঠিন অধ্যায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

দীর্ঘ সময়ের পথচলায় জেসমিন নিজেকে অন্যতম জনপ্রিয় পাঞ্জাবি গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জলন্ধরে জন্ম এবং ক্যালিফোর্নিয়ার স্টকটনে বেড়ে ওঠা জেসমিন 2007 সালে সঙ্গীত জগতে পা রাখেন ৷ পরবর্তীতে 'কিক' (Kick) সিনেমার 'ইয়ার না মিলে' (Yaar Naa Miley)-এর মতো বলিউড হিট গানের মাধ্যমে তিনি দেশজুড়ে পরিচিতি লাভ করেন। অতি সম্প্রতি, 'মুঞ্জিয়া' (Munjya) সিনেমার 'তরস' (Taras) এবং 'ধুরন্ধর 1 ও 2' (Dhurandhar 1 & 2)-এর যথাক্রমে 'শরারত' (Shararat) ও 'যাইয়ে সাজনা' (Jaiye Sajana) গানগুলোর জন্য তিনি ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

দিল্লির যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে 'দ্য ড্রিম গার্ল ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় তাঁর বাগদানের ঘোষণা সামনে আসে। নিজের জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটি ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি, জেসমিন 'তরস', 'ইললিগাল ওয়েপন' (Illegal Weapon), 'লাভান' (Laavan), 'পাঞ্জেবা' (Panjeba), 'সিপ সিপ' (Sip Sip) এবং 'ধুরন্ধর'-এর বিভিন্ন গান পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। দিল্লির এই সফল কনসার্টের পর, তিনি 18 জুলাই মুম্বই, 25 জুলাই বেঙ্গালুরু এবং 29 অগস্ট চণ্ডীগড়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

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