'পুলিশ মুখোশধারী গুণ্ডা'- যন্তরমন্তরের ঘটনায় ফুঁসছেন নাসিরুদ্দিন-অনুরাগ, কী বললেন রাজকুমার-অদিতি ?

'পুলিশ মুখোশধারী গুণ্ডা'- যন্তরমন্তরের ঘটনায় ফুঁসছেন নাসিরুদ্দিন-অনুরাগ, কী বললেন রাজকুমার-অদিতি ?
তারকাদের প্রত্যেকের বার্তায় উঠে এসেছে একটাই দাবি আর তা হল শিক্ষার্থীদের কথা শোনা উচিত এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মোকাবিলা সহিংসতার পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে করা উচিত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 3:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 জুলাই: দিল্লির যন্তরমন্তরে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্ড-বলপ্রয়োগের অভিযোগে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বিনোদন জগতের বিভিন্ন তারকারা ৷ নেতৃত্বে আয়োজিত বিক্ষোভে বলপ্রয়োগের অভিযোগ নিয়ে চলচ্চিত্র জগতের অনেক সদস্যই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ থেকে শুরু করে পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ, অভিনেতা রাজকুমার রাও, পূজা ভাট, সোনাক্ষী সিনহা, অদিতি রাও হায়দারি, টোভিনো থমাস ও আরও অনেক তারকা এই বিক্ষোভের দৃশ্য দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারকাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাঁদের সবারই মূল বার্তা ছিল অভিন্ন ৷ তারকাদের প্রত্যেকের বার্তায় উঠে এসেছে একটাই দাবি আর তা হল শিক্ষার্থীদের কথা শোনা উচিত এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মোকাবিলা সহিংসতার পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে করা উচিত।
সবচেয়ে জোরালো প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন নাসিরুদ্দিন শাহ ৷ তিনি বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের সমর্থনে একটি আবেগঘন ভিডিয়ো শেয়ার করেন ৷ ওই দৃশ্যগুলোকে কষ্টদায়ক আখ্যা দিয়ে প্রবীণ এই অভিনেতা পুলিশের পদক্ষেপ দেখে "রাগে ফুঁসছেন" বলে জানান। লাঠিচার্জে জড়িত পুলিশ সদস্যদের কথা উল্লেখ করে শাহ বলেন, তারা তাঁকে "আমেরিকান আইসিই (ICE) এজেন্টদের" কথা মনে করিয়ে দিয়েছে এবং তিনি তাদের মুখোশধারী ও লাঠি-হাতে "গুণ্ডা" হিসেবে অভিহিত করেন। শিক্ষার্থীদের জন্যও তাঁর বার্তা ছিল- "সাহস হারিও না... অনেকেই তোমাদের পাশে আছে। আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের ওপর আমার সবসময়ই আস্থা ও আশা রয়েছে।"
পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপও বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, আজকের তরুণ প্রজন্ম এক ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছে এবং এখন তারা কঠিন সব প্রশ্ন করছে। তিনি বলেন, "শিক্ষার্থীরা উত্তর চায়... এই ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করার এবং ভোট দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।" এর আগেও কাশ্যপ পুলিশের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন ৷ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, কোনও পুলিশ কর্মকর্তা কি এমন কোনও আদেশ প্রত্যাখ্যান করবেন যা তাঁদের কাছে ভুল বলে মনে হয়?
অন্যদিকে, অভিনেতা রাজকুমার রাও ভারসাম্যপূর্ণ সুর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বর্তমান সময়ে "সংঘাত নয়, বরং আলোচনার" প্রয়োজন। অভিনেতার কথায়, "প্রতিটি কণ্ঠস্বরই মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনার দাবি রাখে। যেকোনও পক্ষের সহিংসতাই কেবল ক্ষতকে আরও গভীর করে তোলে।"
অদিতি রাও হায়দারিও সহমর্মিতার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে মানবিকতাকে স্থান দেওয়া উচিত। তিনি সবাইকে মনে করিয়ে দেন যে "আমাদের শিক্ষার্থীরাই আমাদের ভবিষ্যৎ" এবং সংঘাতের পরিবর্তে সম্মানজনক আলোচনার আহ্বান জানান। মালয়ালম অভিনেতা টোভিনো থমাস প্রশ্ন তুলেছেন, কেন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হল। তিনি বলেন, "ভিন্নমত পোষণের অধিকার গণতন্ত্রের জন্য কোনও হুমকি নয়, বরং এটি গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি।"
অভিনেতা অভয় দেওল মার্টিন নিমোলারের বিখ্যাত কবিতা 'ফার্স্ট দে কেম' (First They Came) শেয়ার করেন এবং ভারতের সামাজিক বিভাজন নিয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেন যে, কোনও অন্যায় আজ হয়তো অন্য কারও ওপর ঘটছে বলেই তাকে উপেক্ষা করা যায় না। এছাড়াও সোনাক্ষী সিনহা, জেনেলিয়া দেশমুখ ও গুরফতেহ পিরজাদা-সহ আরও অনেক তারকা শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন ৷ অন্যদিকে প্রতিভা রান্তা মুম্বইয়ে আয়োজিত এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন ৷