'ফিফটি শেডস অফ গ্রে'র দেশি সংস্করণে জাহ্নবী কাপুর ! 'পেড্ডি' বিতর্ককে সামনে রেখে কী বললেন অভিনেত্রী ?
Janhvi Kapoor on Peddi controversy-Fifty Shades of Grey: 'পেড্ডি' বিতর্ক থেকে 'ফিফটি শেডস অফ গ্রে'-এর দেশি সংস্করণে অভিনয়, খোলামেলা জবাব জাহ্নবীর ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 1:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 অক্টোবর: মুক্তির পরেই পেড্ডি সিনেমাকে কেন্দ্র করে সমালোচনা ও ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছিলেন জাহ্নবী কাপুর ৷ সিনেমায় নারী চরিত্রকে অতিরিক্ত পণ্যকরণ বা 'অবজেক্টিফিকেশন' (Extreme Objectification) করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ সেই প্রসঙ্গ নিয়ে ফের একবার মুখ খুললেন জাহ্নবী ৷ করণ জোহর সঞ্চালিত কফি উইথ করণ শোয়ে এসে, 'পেড্ডি' বিতর্ক নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অভিনেত্রী ৷ পাশাপাশি, হলিউডের অ্যাডাল্ট ড্রামা ঘরানার সিনেমা 'ফিফটি শেডস অফ গ্রে'-এর দেশি সংস্করণে অভিনয় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে, তা নিয়েও জবাব দেন পর্দার 'মিলি' ৷
'পেড্ডি' বিতর্কে জাহ্নবীর অবস্থান
'কফি উইথ করণ সিজন 9'-এ অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন জাহ্নবী ৷ আলোচনার এক পর্যায়ে সঞ্চালক করণ জোহর তাঁকে 'পেড্ডি' সিনেমায় তাঁর অভিনীত চরিত্র 'আচিয়াম্মা'-র উপস্থাপন নিয়ে তৈরি তীব্র সমালোচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। বুচি বাবু সানা পরিচালিত এবং রাম চরণ অভিনীত এই স্পোর্টস ড্রামাটিতে তাঁর চরিত্রটির উপস্থাপন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছিল। সমালোচনার জবাবে জাহ্নবী জানান, বিষয়টি এখনও তাঁর বিবেককে দংশন করছে। তিনি স্বীকার করেন যে, সিনেমায় তাঁর চরিত্রটিকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা অন্যভাবেও করা যেত।
তিনি বলেন, "আমাদের সমাজে এ ধরনের বয়ান যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে আমার লিঙ্গের মানুষের ওপর তা আমার বিবেককে ভীষণভাবে পীড়িত করে। এই গ্লানি আমি সারাজীবন বয়ে বেড়াব। আমি কি আরও কিছু করতে পারতাম? আমি কি আরও সতর্ক হতে পারতাম? অবশ্যই পারতাম। এটি কি সমস্যাজনক ছিল? এটি কি চরম পর্যায়ের অবজেক্টিফিকেশন ছিল? এমনকী, এটা কি বর্ণনার খাতিরে যৌন নিপীড়নকে উস্কে দিয়েছিল? হ্যাঁ, তা-ই ছিল। তবে এখন আমি কেবল এটুকুই নিশ্চিত করতে পারি যে, ভবিষ্যতে যেন এমনটা আর না ঘটে।"
Janhvi Kapoor ne Koffee With Karan mein Peddi controversy par khul kar baat ki hai. Poora video end tak zaroor dekhna, kaafi kuch clear ho jayega! #JanhviKapoor #Peddi #KoffeeWithKaran https://t.co/U1h4RHhYN3— Ishita Goyal (@Ishita_78) October 28, 2026
তিনি আরও বলেন, "আমি আসলে এমনটা বলতে চাই না, কারণ মনে হতে পারে আমি অন্যের ওপর দোষ চাপাচ্ছি ৷ কিন্তু বাস্তবতা হল, একজন অভিনেতাকে পরিচালকের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। শুটিংয়ের সময় যখনই কোনও তথ্য আমার কাছে আসত, আমি চেষ্টা করতাম কীভাবে বিষয়টিকে কম সমস্যাজনক করা যায়। আসলে খুব কম ক্ষেত্রেই একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য (bound script) হাতে পাওয়া যায়, আর সেই চিত্রনাট্যে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল কোথায় হবে, তা-ও খুব একটা উল্লেখ থাকে না। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য পাওয়ার সুযোগ খুব কমই থাকে, আর সেখানে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলগুলো কোথায় হবে, তা-ও আগে থেকে জানার উপায় থাকে না।"
জাহ্নবী আরও বলেন যে, বিনোদন শিল্পে তাঁর যে অবস্থান, তা ব্যবহার করে চরিত্রটির উপস্থাপনের বিষয়ে তাঁর আরও জোরালো আপত্তি জানানো উচিত ছিল। তিনি বলেন, "তবে এসব সত্ত্বেও, এই পরিস্থিতির জন্য আমাকেও দায় নিতে হবে। আমি প্রিভিলেজড পরিবার থেকে এসেছি। আমার সেই সুবিধার সুযোগ নেওয়া উচিত ছিল ৷ কারণ এমনিতেও তো আমাকে এই প্রিভিলেজড হওয়ার কারণে নানা কথা শুনতে হয়! তাই অন্তত সেই অবস্থানটিকে কাজে লাগানোই যেত।"
পেড্ডিকে নিয়ে বিতর্ক
'পেড্ডি' সিনেমায় জাহ্নবীর চরিত্রটিকে ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল দর্শকদের সমালোচনার মাধ্যমে। তাদের মতে, আচ্চিয়াম্মা চরিত্রটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল যেখানে তার যৌনতার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, কিছু দৃশ্য যৌন নিপীড়নকে উস্কে দিচ্ছে বা স্বাভাবিকীকরণ করছে কি না, তা নিয়েও অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। পরিচালক বুচি বাবু সানা পরবর্তীতে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে জানান যে, নারীদের অসম্মান করা বা তাদের কেবল একটি 'বস্তু' হিসেবে উপস্থাপন করার কোনও উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। সমালোচনার মুখে পড়া দৃশ্যগুলো সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত সংস্করণ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়, পরবর্তীতে সেগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়।
#JanhviKapoor comments on #Peddi film controversy. #Tollywood #Bollywood #RamCharan https://t.co/BWyaj2sWhd— Film Circuit (@FilmCircuits) October 29, 2026
ফিফটি শেডস অফ গ্রে-র ভারতীয় সংস্করণ করবেন জাহ্নবী ?
অনুষ্ঠানের আলাপচারিতা বা র্যাপিড-ফায়ার রাউন্ডের সময় করণ, জাহ্নবীকে প্রশ্ন করেন যে, 'ফিফটি শেডস অফ গ্রে' সিনেমার কোনও দেশি বা ভারতীয় সংস্করণে তিনি তাঁর কোন পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে চাইবেন? উত্তরে জাহ্নবী অত্যন্ত মজার ছলে ও চটজলদি জবাব দেন, 'পেড্ডি' সিনেমায় তাঁর অভিনীত চরিত্রটি নিয়ে যে তীব্র সমালোচনা এবং বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তারপর তিনি আর এই ধরণের কোনও সিনেমা করবেন না। এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সহ-অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান এবং হোস্ট করণ জোহর হাসিতে ফেটে পড়েন ৷ জাহ্নবীর এই মজার উত্তর সোশাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরাল হয়ে যায়।
করণের শোয়ের এই পর্বে জাহ্নবী তাঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'পেড্ডি'-তে নারীর অতিরিক্ত পণ্যকরণ বা 'অবজেক্টিফিকেশন'নিয়ে খোলামেলা আলোচনা বলেন। তিনি আফসোস করে জানান, পরিচালক যেভাবে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করে তাঁর শরীরকে প্রদর্শন করেছেন এবং গল্পে যেভাবে অবজেক্টিফাই করা হয়েছে, সেটার বিরুদ্ধে শুটিং সেটেই তাঁর আরও জোরালো প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। আর এই গুরুতর টপিকের রেশ ধরেই যখন করণ জোহর তাকে হলিউডের অ্যাডাল্ট ড্রামা ঘরানার ছবি 'ফিফটি শেডস অফ গ্রে'-এর দেশি সংস্করণ নিয়ে প্রশ্ন করেন, তখন জাহ্নবী ট্রোল এড়াতে এবং মজা করে 'পেড্ডি'-র উদাহরণ টেনে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন।