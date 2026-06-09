জাহ্নবীকে যৌনতার প্রতীক-পণ্য হিসাবে উপস্থাপন ! 'পেড্ডি' বিতর্কে তীক্ষ্ণ জবাব জয়া-করিনার

জাহ্নবীকে যৌনতার প্রতীক-পণ্য হিসাবে উপস্থাপন ! 'পেড্ডি' বিতর্কে তীক্ষ্ণ জবাব জয়া-করিনার
জয়া বচ্চন থেকে করিনা কাপুর খান জাহ্নবী কাপুরের 'পেড্ডি' বিতর্কে মুখ খুলেছেন ৷ কী বললেন জগপতি বাবু-সোনা মহাপাত্র ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 11:07 AM IST
হায়দরাবাদ, 9 জুন: রাম চরণের ছবি 'পেড্ডি' মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই যৌনতা, পরকামীতা, নারীবিদ্বেষ এবং 'মেল গেজ' (নারীদের পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা)-এর মতো বিষয়গুলো নিয়ে তুমুল ঝড় নেটপাড়া থেকে তারকা মহলে ৷ পরিচালক বুচি বাবু সানা ছবিতে প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে জাহ্নবী কাপুরের অভিনয়ের সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে, দর্শকের অভিযোগ, ছবির কিছু দৃশ্য এবং ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল অভিনেত্রীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে। জাহ্নবী ইতিমধ্যেই নির্মাতাদের কাছে তাঁর আপত্তি জানিয়েছিল। এখন, সোশাল মিডিয়ায় বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ায় বিশিষ্ট অভিনেত্রী জয়া বচ্চন, করিনা কাপুর খান, অভিনেতা জগপতি বাবু জাহ্নবীর কাপুরের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন।
জয়া বচ্চন
'পেড্ডি' ছবিতে জাহ্নবী কাপুরের ভূমিকা নিয়ে চলমান বিতর্কের মাঝে, প্রবীণ অভিনেত্রী-সাংসদ জয়া বচ্চন সিনেমায় নারীদের নিছক 'পণ্য' হিসেবে দেখানোর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জয়া বচ্চন তাঁর কর্মজীবনের এমন এক ঘটনার কথা তুলে ধরেন, যখন তিনি একজন পরিচালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ কারণ সেই পরিচালক অভিনেত্রীকে আরও 'যৌন আবেদনময়ী' রূপে ক্যামেরায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।
তিনি বলেন, "আমার সঙ্গে সীমা লঙ্ঘন করার সাহস কারও ছিল না। আমার কেবল একবারই খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যখন একজন পরিচালক আমার দিকে একটা বস্তুর মতো তাকিয়েছিলেন। আমি আর কখনও তার সঙ্গে কাজ করিনি।" সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, জয়া মনোজ কুমারের 'শোর' ছবির শুটিংয়ের সময় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছিলেন, যেখানে তিনি একজন যৌনকর্মীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
করিনা কাপুর খান
করিনার কথায় যৌনতা মানেই সবসময় ছোট বা খোলামেলা পোশাক পরা নয়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "'কভি খুশি কভি গাম' ছবির 'সুরজ হুয়া মধ্যম' গানে কাজলকে দেখুন, অথবা 'চাঁদনি' ছবির 'তেরে মেরে হোঠোঁ পে' গানে শ্রীদেবীকে দেখুন। তারা নিজেদের শরীর প্রদর্শন না করেই পর্দায় জাদু তৈরি করেছিলেন।" 'আরাধনা' ছবির 'রূপ তেরা মস্তানা' গানে আমার শাশুড়ি (শর্মিলা ঠাকুর) আপাদমস্তক ঢাকা ছিলেন। তবুও, তিনি ছিলেন যৌনতার প্রতিমূর্তি। আমি বিশ্বাস করি যে, পর্দায় আবেদনময়ী হওয়ার অর্থ স্বল্পবসনা হওয়া বা কাউকে নিছক একটি বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা নয়।"
জগপতি বাবু
জাহ্নবীর সহ-অভিনেতা জগপতি বাবুও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন ৷ পাশাপাশি অভিনেতাদের সৃজনশীল সিদ্ধান্তের জন্য দর্শকদের ট্রোলিং বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। ইনাডুর প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিতে জাহ্নবীর ভূমিকা প্রসঙ্গে জগপতি বাবু বলেন, "একটি সিনেমায় সৃজনশীল সিদ্ধান্তের জন্য অভিনেত্রীদের ট্রোল করা উচিত নয়। বেচারি মেয়েটি শুধু পরিচালক যা করতে বলেছিলেন তাই করেছে। কখনও কখনও পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু হয় না, এবং এমনটা হতেই পারে। এই ক্ষেত্রে, আমি জাহ্নবী কাপুরকে সমর্থন করি। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা উচিত নয়। মানুষের উচিত নয় তাঁকে ট্রোল করা এবং তাঁর মানসিক কষ্টের কারণ হওয়া।"
সোনা মহাপাত্র
স্পষ্টভাষী গায়িকা সোনা মহাপাত্র একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি 'পেড্ডি' এবং এর পরিচালক বুচি বাবু সানাকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক নিয়ে কথা বলেছেন। গায়িকা বলেন, "গত কয়েকদিন ধরে একটি বিষয় আমাকে এক অদ্ভুত স্বস্তি দিয়েছে। আমাদের বহুল প্রচারিত মূলধারার এই ছবিতে নায়িকার চরিত্রায়ণের সমালোচনা আমাকে কিছুটা আশা ও ইতিবাচকতা দিয়েছে। মনে হচ্ছে, এটা কিছু পরিচালকের ওপর প্রভাব ফেলেছে, যারা এখন সাক্ষাৎকারে বলছেন যে সে বড্ড বেশি নিষ্পাপ এবং ছবির কিছু অংশ বাদ দেওয়া হবে।"
ছবির ফর্মুলা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ছবিতে সাধারণত নায়ককে সম্মানজনক জীবনযাপন করতে দেখানো হলেও, নায়িকা প্রায়শই তার গল্পের একটা অংশ মাত্র। সে বলল, "আমি সাম্প্রতিক 'পেড্ডি' বা 'পুষ্পা' দেখিনি, আর এগুলো দেখার কথা কখনও ভাবিওনি। কিন্তু সত্যি বলতে, আমরা সবাই এই ছবিগুলোর ফর্মুলা আর ছাঁচ জানি। নায়ক সবসময় একটা সম্মানজনক জীবনযাপন করে, আর নায়িকা কেবল সেই গল্পেরই একটা অংশ। তাকে কেবলই একটা সাজসজ্জার বস্তু হিসেবে দেখানো হয়, যৌনতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয় বা পণ্য হিসেবে দেখানো হয়। এই ধরনের ছবিগুলোকে 'টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি' রোমান্স বলা হয়। অসম্মানই এখানে দম্ভে পরিণত হয়। কিছু স্লো-মোশন শট, কিছু কৌশলগত ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, নায়িকাদের নজরকাড়া পোশাক, আর উচ্চস্বরের আবহ সঙ্গীত। আমরা সমস্যাটা জানি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীবিদ্বেষই প্রাধান্য পায়।"
তিনি আরও বলেন, " আমি মনে করি, মানুষ বুঝতে পারছে যে এই ধরনের সিনেমা সমাজের চিন্তাভাবনা এবং আচরণকে কীভাবে প্রভাবিত করে। কারণ প্রায়শই, পরিচালকদের সিনেমার গল্প বলার দিকে মনোযোগ থাকে না না। লেখকদের কোনও পরিশ্রম করতে হয় না। শুধু গল্পে পিতৃতন্ত্র যোগ করে দিলেই কাজ হয়ে যায়।"
🚨 JANHVI KAPOOR CHATS GO VIRAL🚨— Jeet (@JeetN25) June 6, 2026
Janhvi Kapoor chats with her fanpages gone viral , where she said in September while shooting for peddi with Ram Charan
LOOK AT THIS CHATS 😳
- She was feeling discomfort while giving shots which the director was wanting .
- Director was… pic.twitter.com/Zx7sXTiFLh
জাহ্নবীর চ্যাটের স্ক্রিনশট ভাইরাল
জাহ্নবীর ফ্যান ক্লাবগুলো অভিনেত্রীর নিজের পাঠানো টেক্সট মেসেজের বেশ কয়েকটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছে। 30 অক্টোবর, সবচেয়ে বেশি শেয়ার হওয়া মেসেজটিতে জাহ্নবী লিখেছেন, "আমি ওকে কোমরের ছবি তুলতে বারণ করেছিলাম। আর রাম স্যার এতটাই ভালো যে, তিনি ওকে বকাও দিয়েছেন এবং বলেছেন যে তুমি আর কখনও ওর ওই অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলবে না, তাই ও রেগে গিয়েছিল।" এমনই চ্যাটে জাহ্নবীর নানা কথা প্রকাশ্যে চলে আসলে তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় ৷
বুচি বাবু সানার ক্ষমা প্রার্থনা
As a filmmaker, I believe cinema should entertain, inspire, and connect with audiences. It should never make anyone feel uncomfortable or disrespected. We have heard the feedback regarding certain scenes in Peddi and have taken it seriously.— BuchiBabuSana (@BuchiBabuSana) June 6, 2026
I have always had immense respect for…
পরিচালক বুচি বাবু সানা এই সমালোচনার জবাবে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "পর্দায় ও পর্দার বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের প্রতি আমার বরাবরই অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে এবং কোনও নারী চরিত্রকে পণ্য হিসেবে দেখানো বা অসম্মান করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যদি সিনেমার কোনও অংশ এভাবে অনুভূত হয়ে থাকে, তবে আমরা সেই অনুভূতিকে সম্মান করি ৷ উঠে আসা উদ্বেগ বুঝতে পারছি এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।" তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন যে সিনেমার কিছু অংশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হবে।