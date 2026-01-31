ETV Bharat / entertainment

'জন নয়াগন' সিনেমার মুক্তি ঘিরে অনিশ্চয়তা ! মুখ খুললেন 'থালাপতি' বিজয়

বিজয় জানিয়েছেন, তাঁর খারাপ লাগছে সিনেমার প্রযোজকের জন্য ৷ কিন্তু তিনি রাজনীতিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে চান বলে জানিয়েছেন ৷

Jana Nayagan Censor Row: Vijay admits feeling bad for producer amid CBFC delays
'জন নয়াগন' সিনেমার মুক্তি ঘিরে অনিশ্চয়তা ! (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 3:14 PM IST

হায়দরাবাদ, 31 জানুয়ারি: সিনেমার মুক্তি পেতে দেরি হলেও, অভিনেতা বিজয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এখন তাঁর মনোযোগ পুরোপুরি রাজনীতিতেই রাখবেন ৷ এক সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিজয় সিনেমা থেকে সরে আসা, 'জন নয়াগন' ঘিরে বিতর্ক এবং তাঁর দল তামিলগা ভেত্রি কাঝাগম (টিভিকে)-এর মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশের প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পনার কথা বলেছেন।

এইচ. বিনোথ পরিচালিত 'জন নয়াগন' সিনেমা বিজয়ের আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে প্রবেশের আগে তাঁর শেষ সিনেমা হবে বলে আশা করা হচ্ছিল। ছবিটি 9 জানুয়ারি পোঙ্গল উপলক্ষে মুক্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ৷ কিন্তু সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) সম্ভাব্য ধর্মীয় সংবেদনশীলতার কারণ দেখিয়ে কিছু দৃশ্যে আপত্তি জানালে ছবিটি সমস্যায় পড়ে। এর ফলে আইনি জট মাদ্রাজ হাইকোর্ট এবং পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছয়।

বিজয় বলেছেন, রাজনীতিতে প্রবেশের ঘোষণা পর থেকে তিনি এই ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তবে, তিনি প্রযোজকের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কারণ তার মতে সিনেমার মুক্তির দেরির কারণে তিনিই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অভিনেতা আরও জানান যে রাজনীতিতে তার এই পদক্ষেপ হঠাৎ করে নেওয়া নয়। তিনি কোভিড-পরবর্তী সময় থেকেই এর পরিকল্পনা করছিলেন।

আদর্শ ব্যক্তিত্বদের কথা বলতে গিয়ে বিজয় বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের নাম উল্লেখ করেন, যাকে তিনি অনুসরণ করেন ৷ পাশাপাশি, বলিউড বাদশার কথা বলার ধরন, অভিব্যক্তি প্রকাশের ধরন তথা বাচনভঙ্গির প্রশংসা করেন। তিনি তামিলনাড়ুর প্রাক্তন নেতা এমজিআর, জয়ললিতা এবং করুণানিধিকেও তাঁর দীর্ঘদিনের অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, তামিল সুপারস্টার 'থালাপতি' বিজয়ের শেষ ছবি 'জন নয়াগন' নিয়ে চলতে থাকা সেন্সর জটিলতায় আরও এক নতুন মোড় এসেছে ৷ সিনেমার মুক্তি ক্রমে অনিশ্চিত হয়ে উঠলেও, এবার সেন্সর বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে একটি ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে । অর্থাৎ, এই মামলায় সিবিএফসির-র বক্তব্য না শুনে যেন কোনও আদেশ না দেওয়া হয়, এমন আবেদন জানিয়েছে তারা। ফলে ছবির প্রযোজকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ আদালতে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় আগেভাগেই আইনি প্রস্তুতি নিয়েছে সেন্সর বোর্ড।

মুক্তির অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, 'জন নয়াগন' সিনেমার ট্রেলার দর্শকদের মনে আগ্রহ তৈরি করেছে ৷ সিনেমার ট্রেলারে বিজয়কে একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে অপরাধ এবং শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখা যায় ৷ সিনেমায় ববি দেওল খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

