'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'-এর সেটে আহত হন জিৎ ও জ্যামি, কোন দৃশ্যের শুটে ঘটে দুর্ঘটনা ?
মুক্তির অপেক্ষায় পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' সিনেমা ৷ ছবিতে জিৎ-এর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য অভিনয় করেছেন অভিনেতা জ্যামি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 4:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 অগস্ট: জিৎ (Jeet)-এর সঙ্গে লড়াইয়ের দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায় (Jammy Banerjee) ৷ কপাল জোড়ে তিনি বেঁচে গেলেও, ওই একই অ্যাকশন দৃশ্যে শুট করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন সুপারস্টার জিৎ ৷ মুক্তির অপেক্ষায় পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' (KEU BOLE BIPLABI KEU BOLE DAKAT ) সিনেমা ৷ ছবিতে জিৎ-এর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য অভিনয় করেছেন অভিনেতা জ্যামি ৷ সিনেমা মুক্তির আগে, সেটের দুর্ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেন তিনি ৷
জানা গিয়েছে, ছবিতে 'রঘু' নামের এক বিশেষ খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র৷ এই চরিত্রকেই জেলে, জিৎ-এর সঙ্গে লড়াই করতে দেখা যাবে ৷ ছবির ক্লাইম্যাক্সের ঠিক আগের এই অ্যাকশন দৃশ্য নিঃসন্দেহে দর্শকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করবে।
জ্যামি বলেন, "জিৎ-দার সঙ্গে এই প্রজেক্টে কাজ করার অভিজ্ঞতা সত্যিই দারুণ। এর আগে আমরা 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার'-এ একসঙ্গে কাজ করেছি ৷ কিন্তু এবারের কাজের পরিসর অনেক বড়। এই ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করা এবং জিৎ-দার সঙ্গে সরাসরি পাল্লা দিয়ে অভিনয় করার সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। 'রঘু' চরিত্রের জন্য আমাকে বিবেচনা করার জন্য পথিকৃৎ, অরিত্র এবং নন্দী মুভিজ-কে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, আমি আমার চরিত্রের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছি।"
এরপরেই উঠে আসে, শুটিংয়ের সবচেয়ে মনে রাখার মতো স্মৃতির কথা ৷ জ্যামি জানান, এই অ্যাকশন দৃশ্যে শুট করার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন জ্যামি ও জিৎ দুজনেই ৷ তিনি বলেন, "সিনেমায় এই সিকোয়েন্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ শেষদিন যখন লাস্ট অ্যাকশনের সিকোয়েন্স নিয়ে যে কোরিয়োগ্রাফিটা হচ্ছিল তারপর আর একটা ফাইট চাঙ্ক বাকি ছিল ৷ তখনই শুটিং করার সময় আমি আর জিৎ'দা আহত হই ৷ মারমারি দৃশ্যে অভিনয় করার সময় দুর্ঘটনাবশত, জিৎদার হাতটা আমার মাথায় রগ-এ জোরে আঘাত করে ৷ আসলে, দুই অভিনেতার মধ্যে কতটা গ্যাপ থাকবে, সেটা অনুমান করতে একটু ভুল হয়েছিল ৷"
জ্যামি আরও বলেন, " দূরত্ব না বোঝার কারণেই জিৎ-দা যখন হাত চালায় তখন মাথায় আচমকা আঘাত লাগে ৷ পরে জানা যায়, জিৎ-দার হাতেও হালকা ফ্র্যাকচার হয়েছে ৷ যার জন্য শুটিংও বন্ধ ছিল ৷ ঘটনাটা দুঃখজনক ৷ তবে যেহেতু, এই স্পেশাল অ্যাকশন সিকোয়েন্সের সঙ্গে আমি জড়িয়ে ছিলাম ৷ তাই এই ঘটনা আমার কাছে স্পেশাল ভাবে মনে থেকে যাবে ৷ পরবর্তী সময়ে জিৎদা ফোন করে আমার খোঁজও নিয়েছিলেন ৷ বলেছিলেন, 'মাথাটা একটাবার স্ক্যান করিয়ে নে ৷' কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমার কিছু হয়নি ৷ কিন্তু জিৎদা গুরুতর আহত হয়েছিলেন ৷ সবথেকে বড় কথা, দক্ষিণের একজন অ্যাকশন কোরিয়োগ্রাফারের সঙ্গে কাজ করার মজাটাই আলাদা ৷ অন ফ্লোর যেভাবে কোরিয়োগ্রাফিটা হচ্ছিল, যেভাবে মজা করে আমরা কাজটা করছিলাম, সেটা অসাধারণ ছিল ৷
উল্লেখ্য, 'কিডন্যাপ', 'পাসওয়ার্ড', 'লাভ এক্সপ্রেস', 'আমি শুধুই তোর হলাম', 'হারানো প্রাপ্তি', 'তোকে ছাড়া বাঁচব না', '18-তে 72' (এই ছবিটির পরিচালকও তিনি), 'সোনার কেল্লায় যক্ষর ধন'-এর মতো সিনেমা এবং 'লালবাজার', 'মৌচাক', 'দ্য মহাভারত মার্ডারস', 'কাটাকুটি' ও 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার'-এর মতো ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে ইতিমধ্যেই টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনেতা হিসাবে মাটি শক্ত করে নিয়েছেন জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার, তাঁকে জিৎ-এর বিপরীতে ফাটাফাটি অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা যাবে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' সিনেমায় ৷