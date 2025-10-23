মেয়ের হাতে মৃত্যু মায়ের, খুন নাকি দুর্ঘটনা ? উত্তর দেবে জ্যামি-রূপসার 'শামুক'

মেয়ের হাতে মৃত্যু মায়ের, খুন নাকি দুর্ঘটনা ? উত্তর দেবে জ্যামি-রূপসার 'শামুক'
পশমিনা সরকারের পরিচালনায় আসছে রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা অন্যরকম কাহিনি 'শামুক' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2025 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 অক্টোবর: একটা হাসিখুশি পরিবার ৷ ক্যাপ্টেন বীর ও তাঁর স্ত্রী রূপসা তাঁদের ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে কদিনের ছুটিতে বেড়িয়ে পড়েন মন্দারমণির উদ্দেশ্যে ৷ আনন্দের সঙ্গেই কাটতে থাকে সময় ৷ ক্যাপ্টেন বীরের নিজস্ব একটা বন্দুক রয়েছে ৷ যদিও সেটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৷ একদিন তাঁদের ছোট্ট মেয়ে সেই বন্দুক নিয়ে খেলা করতে শুরু করে ৷ অজ্ঞাত কারণ বশত সেফটি লক খোলা থাকার কারণে মেয়ের চালানো গুলিতে মৃত্যু হয় মায়ের ৷ তারপর ? তদন্তের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আসল রহস্য ৷ পশমিনা সরকারের পরিচালনায় আসছে রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা অন্যরকম কাহিনি 'শামুক' ৷
সিনেমায় ক্যাপ্টেন বীরের চরিত্রে দেখা যাবে শান কুমারকে ৷ তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন রূপসা চট্টোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে, তদন্তকারী পুলিশের ভূমিকায় দেখা যাবে জ্যামি বন্দ্য়োপাধ্যায়কে ৷ এখানে তাঁর চরিত্রের নাম অনিমেষ ৷ যাঁর তদন্তেই উঠে আসবে এই মৃত্যু নিছকই দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে বড় কোনও রহস্য ৷ জ্যামি বলেন, "এই সিনেমায় আমার চরিত্র একজন পুলিশ অফিসারের ৷ একটা খুনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় জট ৷ সেই জট খুলতে খুলতে আরও অনেক রহস্য সামনে চলে আসে ৷ শামুকের খোলসে লুকিয়ে থাকা আসল খুনী কীভাবে ধরা পড়ে তা জানতে হলে দেখতে হবে এই সিনেমা ৷"
অন্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে পলি চট্টোপাধ্যায়, গুলশানারা খাতুন, বলরাম পাণ্ডে ও দুলাল সরকার (ছোটদের ছবি খ্যাত)-কে ৷ অভিনেতার কথায়, "গুলশানারাকে দেখা যাবে হোটেলের রিসেপশনিস্ট চরিত্রে ৷ পলিকে দেখা যাবে ক্যাপ্টেন বীরের শালির চরিত্রে ৷ দুলাল সরকারকে দেখা যাবে এক বামন চরিত্রে ৷"
ক্যাপ্টেন বীর এবং অনিমেষের (জ্যামি) মধ্যে লড়াই শেষ পর্যন্ত গল্পের মূল আকর্ষণ। পলি চট্টোপাধ্যায়কে ক্যাপ্টেন বীরের শালির ভূমিকায় দেখা যাবে। এই ক্ষেত্রে পলির কোনও যোগসূত্র আছে কি এই দুর্ঘটনার সঙ্গে ৷ নাকি অন্য কোনও দিক আছে, তা জানা যাবে চলতি বছরের নভেম্বরে ৷ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন রূপক চট্টোপাধ্যায় ৷