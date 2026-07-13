কবে, কোথায় আসছে জ্যামি অভিনীত 'সতী আর ফিরবে না' ?

কবে, কোথায় আসছে জ্যামি অভিনীত 'সতী আর ফিরবে না' ?
ইন্ডিপেনডেন্ট ছবি নির্মাণের বিষয়ে শুরুর থেকেই ভীষণ পজিটিভ চিন্তাভাবনা রাখে ‘সতী আর ফিরবে না’ ছবির গোটা টিম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: সদ্যোজাতদের হারিয়ে যাওয়ার রহস্যভেদের গল্প নিয়ে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'সতী আর ফিরবে না'। আগামী 28 অগস্ট ছবিটি আসছে এক স্বনামধন্য ওটিটিতে।
ছবিতে চাঁদিপুর গ্রাম সংলগ্ন এলাকার একটি গল্প তুলে ধরা হয়েছে । 6 মাস ধরে সেখানে সদ্যোজাতরা নিখোঁজ হচ্ছে । পুলিশ চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারছে না । তারপর একদিন নিখোঁজ হয় এক যুবনেতার সন্তান । পুলিশ তখন পড়ে আরও চিন্তায়। এদিকে থানার ওসি ছুটিতে । তদন্তের দায়িত্ব এসে পড়ে সাব ইন্সপেক্টর মৈনাক ব্যানার্জির কাঁধে । তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে গোয়েন্দা কেশব । তারা কি পারবে রহস্যের কিনারা করতে ? এই ঘটনার সঙ্গে সতীর কী হাত আছে ? সেই উত্তর দেবে 'সতী আর ফিরবে না' ছবিটি ।
বহুদিন আগেই এসে গিয়েছে ছবির প্রথম টিজার । ছবির কাহিনি, সঙ্গীত ও পরিচালনায় রয়েছেন অভি মিত্র (Avi Mitra) । ক্যামেরায় দেবাশিস দে। স্ক্রিপ্ট লিখেছেন তারাশ্রী ঘোষ । ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে ‘ফিউচার ফিচার ফিল্মস’ ও ‘ইউনিক ক্রিয়েশন’। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ বিট্টু, গৌরব চক্রবর্তী, অরিন্দম, সুমা দে । ইন্ডিপেনডেন্ট ছবি নির্মাণের বিষয়ে শুরুর থেকেই ভীষণ পজিটিভ চিন্তাভাবনা রাখে ‘সতী আর ফিরবে না’ ছবির গোটা টিম ৷ একদিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবির কৌলিন্য বিগ বাজেট ছবির থেকে কিছুই যে কম হবে না, সেই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়েছেন পরিচালক অভি মিত্র থেকে শুরু করে অভিনেতা-অভিনেত্রী বা ছবির কলাকুশলী সকলেই ।
এ বিষয়ে পরিচালক আগেই জানান, "আমরা স্বাধীন ছবির ক্ষেত্রে অনেক লড়াই আর সংগ্রাম করে আজ ছবির প্রথম টিজার মানুষের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি । 'সতী আর ফিরবে না' ছবি ঘিরে আমাদের টিমের প্রত্যেকের অনেক আশা । কোনও বড় প্রযোজনা সংস্থার সহায়তা না-থাকায় আমরা সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগেই এই টিজার মানুষের সামনে তুলে ধরছি সোশ্যাল মিডিয়াতে । ছবিতে একটা গান আছে, গানটির সুর করেছি আমি, গেয়েছেন নতুন সঙ্গীত শিল্পী সৌম্য । সেই গানের কিছু ঝলকও থাকছে টিজারে । আমি চাই মানুষ টিজারটা দেখুক, দেখে ভাল-মন্দ বিচার করুক, সব সময় পজিটিভ রিভিউ চাইছি না । মানুষ যদি দেখে ভুল ত্রুটিগুলোও ধরিয়ে দেন, সে ক্ষেত্রে আমরা পরবর্তীতে অনেক এগিয়ে যেতে পারব । পরিশেষে বলি, ইন্ডিপেনডেন্ট ছবি দেখুন, এ ধরনের ছবির পাশে থাকুন ।"