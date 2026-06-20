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Jamai Sasthi 2026: 'জামাই 420' থেকে 'জামাই রাজা'- 'ষষ্ঠী'তে জমে যাবে এই সিনেমা

আজ জামাইকে আদর করে পাত পেড়ে খাওয়ানো-যত্ন করার বিশেষ দিন ৷ সঙ্গে যদি থাকে এইসব সিনেমা, তাহলে জামাইকে পাশে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় দিব্য সময় কাটবে শ্বশুর-শাশুড়ির৷

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'জামাই ষষ্ঠী'তে জমে যাবে এই সিনেমা (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 12:29 PM IST

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হায়দরাবাদ, 20 জুন: "কী করে আসে জামাই শ্বশুরবাড়ি খালি হাতে, গঙ্গার টাটকা ইলিশ এনেছি তাই তো সাথে…" গৌরিপ্রসন্ন মজুমদারের লেখায় ও মান্না দে'র কণ্ঠে সমাধান সিনেমা সেই দৃশ্য নিশ্চই মনে আছে ! যেখানে উত্তম কুমার হাজির জোড়া ইলিশ নিয়ে ৷ জামাইষষ্ঠীর বিশেষ দিনে, এই কথায় এখন বাংলার সকল জামাইদের মনের কথা ৷ প্রদীপ জ্বালিয়ে, ধান-দূর্বা নিয়ে ওইদিকে শাশুড়িও না খেয়ে-দেয়ে বসে থাকেন জামাইয়ের মঙ্গল কামনায় ৷ বাঙালির ঘরে ঘরে এই ছবি আজও প্রচলিত-পরিচিত ৷ কিন্তু শুধু ভূরিভোজেই সন্তুষ্ট হলে হবে কী, সঙ্গে তো দেদার আনন্দ-বিনোদনও তো চাই ৷ তাই আর কি, শ্বশুববাড়ির হাসি-ঠাট্টায় বাংলার জনপ্রিয় এই সিনেমাগুলো চালিয়ে দিন ৷ ড্রইংরুমে বসে, সকলে মিলে হাসতে হাসতে কাটিয়ে দিন সুন্দর এক দিন ৷

1931 সালে মুক্তি পাওয়া 'জামাই ষষ্ঠী' হল বাংলা সিনে জগতের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য সবাক সিনেমা ৷ অমর চৌধুরী পরিচালিত, মদন থিয়েটার কোম্পানির প্রযোজনায় বাংলা চলচ্চিত্র জগতে যুগান্ত সৃষ্টি করেছিল ৷ সেই বছর 11 এপ্রিল এটি কলকাতার ক্রাউন সিনেমা হলে প্রথম ছায়াছবির পর্দায় আসে। তারপর বাংলা সিনেমার তালিকায় জামাইদের নিয়ে তৈরি হয়েছে একাধিক সিনেমা ৷ কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবেন, তা নিজেরাই ঠিক করে নিন ৷

জামাই রাজা (2009): প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনু চৌধুরী এবং পাওলি দাম অভিনীত এই সিনেমাটিতে বিয়ের পর জামাই ও শ্বশুরবাড়ির নানা টক-ঝাল-মিষ্টি সম্পর্কের রসায়ন দেখানো হয়েছে।

কাহিনি সংক্ষেপে

সিনেমার গল্প এগিয়েছে, অঞ্জলি রায় নামের এক তরুণীকে কেন্দ্র করে, যার বাবার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার জন্য একজন স্বামীর প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, জামাই রাজার টাকার খুব প্রয়োজন ছিল। এই পরিস্থিতির কারণে তাদের মধ্যে একটি চুক্তির বিয়ে বা 'ম্যারেজ অফ কনভেনিয়েন্স' সম্পন্ন হয়। এরপর ঘরজামাই থাকা এবং পারিবারিক সম্পত্তির নানা নাটকীয়তা ও হাস্যরসের মধ্য দিয়ে সিনেমার গল্প এগিয়ে যায়। এই সিনেমা জিও হটস্টারে দেখতে পাবেন ৷

জামাই বাবু (1996): তাপস পাল, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, শতাব্দী রায় এবং ইন্দ্রাণী হালদার অভিনীত ক্লাসিক রোমান্টিক-ফ্যামিলি ড্রামা দেখতে পাবেন এই সিনেমায় ৷ পরিচালক ছিলেন দুলাল ভৌমিক ৷

কাহিনী সংক্ষেপে

কলেজের এক ফাংশনে রমা (শতাব্দী রায়) ও দুলালের (তাপস পাল) ঝগড়া হয়। পরে একটা বিপদ থেকে রমাকে দুলাল রক্ষা করলে রমা তার প্রেমে পড়ে। পরবর্তীতে পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে দুলাল ও তার বন্ধু জয়ন্তকে পরিচয় লুকিয়ে নাটকীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। তারপর কী হয়, তা জানতে হলে, এই সিনেমা অনায়াসেই ইউটিউব খুলে দেখে নিতে পারেন ৷

শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ (2000): 26 বছর পরেও যে সিনেমা আজও ব্লকব্লাস্টার হিট, সেই সিনেমা না দেখে থাকলে, আজ দেখে নিতে পারেন ৷ হরনাথ চক্রবর্তী পরিচালিত, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অনামিকা সাহা ও রঞ্জিত মল্লিক অভিনীত এই সিনেমার কাহিনি বিন্যাসের পাশাপাশি গানগুলো আজও সমান জনপ্রিয় ৷

কাহিনি সংক্ষেপে

রূপা (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) একজন ধনী পরিবারের মেয়ে। তার মা বিনোদিনী রায় (অনামিকা সাহা) অত্যন্ত অহংকারী এবং প্রভাবশালী একজন ব্যবসায়ী। তিনি রূপাকে তার অমতে এক ধনী পরিবারে বিয়ে দিতে চান। কিন্তু রূপার বাবা (রঞ্জিত মল্লিক) মেয়ের এই জোরপূর্বক বিয়ে মেনে নিতে পারেন না এবং রূপাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। রূপার আলাপ হয় সোমু (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) নামে এক সাধারণ মোটর মেকানিকের সঙ্গে। তারা একে অপরের প্রেমে পড়ে এবং বিয়ে করে। রূপার মা এই বিয়ে কোনোভাবেই মেনে নিতে চান না ৷ এরপর সোমু তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাজির হয় এবং তার শাশুড়ির অহঙ্কার ভেঙে মন জয় করার চ্যালেঞ্জ নেয়। হইচই অ্যাপ ও জিও হটস্টারে পেয়ে যাবেন শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ ৷

জামাই 420 (2015): শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস ও সুরিন্দর ফিল্মস প্রযোজিত, রবি কিনাগী পরিচালিত রোমান্টিক-কমেডি এই সিনেমায়, একটা নয় মজার কারবার হয় তিন তিনটে জামাইকে কেন্দ্র করে ৷ মুখ্যচরিত্রে দেখা যায় সোহম চক্রবর্তী, অঙ্কুশ হাজরা, হিরণ চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, পায়েল সরকার এবং নুসরাত জাহানকে।

কাহিনি সংক্ষেপে

সিনেমাটির গল্প আবর্তিত হয়েছে তিন যুবক (শান, বিজয় ও জয়)-কে কেন্দ্র করে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে তারা একে অপরের প্রেমিকাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এরপর বিয়ে এবং নিজেদের প্রেমিকা নিয়ে নানা বিভ্রান্তির মধ্যে তারা ব্যাংককে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তাদের হবু শ্বশুরদের মুখোমুখি হতে হয় এবং পরিস্থিতি আরও জটিল ও হাস্যকর হয়ে ওঠে। নিজেদের বাঁচাতে তারা একের পর এক পাগলপন্তি ও মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়, যা দর্শকদের হাসির খোরাক জোগায়। হইচই ও অ্যামাজন প্রাইমে এই সিনেমা দেখে নিতে পারবেন ৷

জামাই বদল (2019): রবি কিনাগী পরিচালিত জামাইকেন্দ্রিক আরও একটি হাসির সিনেমা ৷ যেখানে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে দেবেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়, সোহম মজুমদার, পায়েল সরকার ও কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের প্রতিটা মুহূর্ত ৷ একটি হাসির ছবি।

কাহিনি সংক্ষেপে

সিনেমার গল্প আবর্তিত হয় কৃষ (হিরণ) এবং তার বন্ধু গুঞ্জনকে (সোহম) কেন্দ্র করে । কৃষ একটি মেয়ের (কৌশানী) প্রেমে পড়ে, যার শর্ত থাকে যে সে শুধুমাত্র একজন অনাথ ছেলেকে বিয়ে করবে । প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্য কৃষ নিজের পরিবার থাকা সত্ত্বেও নিজেকে অনাথ বলে দাবি করে এবং বন্ধু গুঞ্জনের বাড়িতে গিয়ে ওঠে । এরপর মিথ্যা ঢাকতে একের পর এক নতুন মিথ্যা এবং সম্পর্কের অদলবদল ঘটে, যা চরম হাসির পরিস্থিতি তৈরি করে ৷ অ্যামাজন প্রাইম ও আড্ডাটাইমস-এ এই সিনেমা পেয়ে যাবেন ৷

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