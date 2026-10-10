রজনীকান্তের অ্যাকশন, রাজকুমারের আইনি প্যাঁচ নাকি ইয়ামির হরর কমেডি-পুজোয় কোন হিন্দি সিনেমা দেখবেন ?

রজনীকান্তের অ্যাকশন, রাজকুমারের আইনি প্যাঁচ নাকি ইয়ামির হরর কমেডি-পুজোয় কোন হিন্দি সিনেমা দেখবেন ?
Hindi cinema in hall during Durga Puja: চারটি বড় বাজেটের বাংলা সিনেমা বক্সঅফিস দখলের লড়াইয়ে রয়েছে ৷ রয়েছে হিন্দি সিনেমা ও একটি হলিউড সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 12:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় প্যান্ডেল হপিং, জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া তো চলবেই ৷ তারসঙ্গে সিনেমা ঘরে ঢুঁ মারা হবে না, তা কী করে হয় ৷ একদিকে যখন প্রেক্ষাগৃহে চার চারটি বড় বাজেটের বাংলা সিনেমা বক্সঅফিস দখলের লড়াইয়ে রয়েছে তখন পিছিয়ে নেই হিন্দি সিনেমাও ৷ গোটা পুজো জুড়ে বাংলার পাশাপাশি কোন-কোন হিন্দি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে আসছে, রইল তারই খবর ৷
জেলর 2 (Jailer 2)
মুক্তির তারিখ: অক্টোবর 15
পরিচালকঃ নেলসন দিলীপকুমার
অভিনয়ে: রজনীকান্ত, রাম্যা কৃষ্ণান, যোগী বাবু, এস জে সূর্য, মিঠুন চক্রবর্তী, বিদ্যা বালান
বড়পর্দায় 'টাইগার ইজ ব্যাক' ! অর্থাৎ তামিল ছবির হিন্দি সংস্করণে রজনীকান্ত 'টাইগার মুথুভেল পান্ডিয়ান' চরিত্রে ফিরে আসছেন ৷ তাঁর পাশাপাশি বিদ্যা বালান, মিঠুন চক্রবর্তী, এস জে সূর্য, মোহনলাল, জ্যাকি শ্রফ ও শিব রাজকুমারের মতো একঝাঁক তারকাকেও দেখা যাবে এই সিনেমায় ৷ 'জেলর 1'-এর গল্পকেই পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এই সিনেমা ৷
প্রহার: উজ্জ্বল নিকামের অনটোল্ড স্টোরি (Prahaar - The Ujjwal Nikam Story)
মুক্তির তারিখ: অক্টোবর 16
পরিচালকঃ অবিনাশ অরুণ
অভিনয়ে: রাজকুমার রাও, ওয়ামিকা গাব্বি, জয়দীপ আহলাওয়াত, সিকান্দার খের
পর্দায় ফের একবার পরিচালক অবিনাশ অরুণ তুলে আনছেন 26/11-এর সন্ত্রাসী হামলার ভয়াবহ স্মৃতি ৷ তবে, এবার এই ঘটনার গল্প ঘুরবে,ভারতের বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি তথা আইনজীবী উজ্জ্বল নিকামের আইনি লড়াই ও ব্যক্তিগত ত্যাগের কাহিনিকে কেন্দ্র করে ৷ এতে আধুনিক বিচারপ্রক্রিয়া বিশেষ করে 26/11-এর সন্ত্রাসী আজমল কাসাবকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং এই হামলার নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচনের জন্য তাঁর নিরলস আইনি লড়াইয়ের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে ৷
নয়ি নভেলি (Nayyi Navelli)
মুক্তির তারিখ: অক্টোবর 16
পরিচালকঃ বালাজী মোহন
অভিনয়ে: ইয়ামি গৌতম ধর, আদ্দিনাথ এম কোথারে, সুনিতা রাজওয়ার, মিতা বশিষ্ট, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়
মোহিনী (ইয়ামি গৌতম ধর অভিনীত) নামের এক অপরূপা নববধু মিরাটের এক বিশৃঙ্খল যৌথ পরিবারে এসে ওঠে এবং অলৌকিকভাবেই সেই বাড়িটিকে এক শান্তিপূর্ণ স্বর্গে পরিণত করে। কিন্তু পরিস্থিতি এক অতিপ্রাকৃত মোড় নেয় যখন তার সন্দেহপ্রবণ দেবর বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, মোহিনীর নিখুঁত আচরণের আড়ালে লুকিয়ে আছে কোনও এক অন্ধকার রহস্য এবং আসলে সে একজন ডাইনি। তারপর কী হয়, হরর-কমেডি এই সিনেমার বাকি রহস্য খুলবে সিনেপর্দায় ৷
রাণাবালি (Ranabaali)
মুক্তির তারিখ: অক্টোবর 16
পরিচালকঃ রাহুল সাংকৃত্যন
অভিনয়ে: বিজয় দেবরাকোন্ডা, রশ্মিকা মন্দানা, আর্নল্ড ভসলু
তেলুগু সিনেমা রাণাবলি-ও মুক্তি পাচ্ছে হিন্দিতে ৷ তাই, এই সিনেমাও বাংলার দর্শক দেখার সুযোগ পাচ্ছেন ৷ বিজয় দেবরাকোন্ডা, রশ্মিকা মন্দানা অভিনীত এই সিনেমায় উঠে এসেছে এক অজানা কাহিনি ৷ 1876-1878 সালের ভয়াবহ মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে তৈরি 'রানাবালি' সিনেমা রানাবালি (বিজয় দেবেরাকোন্ডা) নামের এক আদিবাসী যোদ্ধার কাহিনিকে ঘিরে এগিয়েছে ৷ যিনি তার অনাহারক্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য রুখে দাঁড়ান। স্ত্রী জয়াম্মার (রশ্মিকা মন্দানা) সহায়তায় তিনি এক সহিংস গেরিলা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন; যার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ কমিশনার স্যার থিওডোর হেক্টরের (আর্নল্ড ভসলো) দমনমূলক শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া এবং মজুত করা শস্যভাণ্ডারগুলো দখল করা।
স্ট্রিট ফাইটার (Street Fighter)
মুক্তির তারিখ: 16 অক্টোবর
পরিচালক: কিতাও সাকুরাই
অভিনয়ে: নোয়া সেন্টিনিও, অ্যান্ড্রু কোজি, বিদ্যুৎ জামওয়াল, জেসন মোমোয়া
'স্ট্রিট ফাইটার'-এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে দুই প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-রিউ এবং কেন-কে ঘিরে, যাদের 'ওয়ার্ল্ড ওয়ারিয়র টুর্নামেন্ট'-এ অংশ নেওয়ার জন্য পুনরায় একত্রিত করেন চুন-লি। তবে শীঘ্রই তারা এই টুর্নামেন্টের আড়ালে থাকা এক বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে, যা তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে এবং নিজেদের অতীতের অন্ধকার অধ্যায়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য করে। এই সিনেমাও আপনারা প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পাবেন হিন্দিতে ৷