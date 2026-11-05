কবে-কোন ওটিটিতে আসছে রজনীকান্তের 'জেলার 2' ? 'রামায়ণ' মুক্তির দিনেই তারিখ ঘোষণা নির্মাতাদের

কবে-কোন ওটিটিতে আসছে রজনীকান্তের 'জেলার 2' ? 'রামায়ণ' মুক্তির দিনেই তারিখ ঘোষণা নির্মাতাদের
Jailer 2 on OTT: রণবীর কাপুর-যশের সিনেমা 'রামায়ণ' যেদিন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে, ঠিক সেদিনই 'জেলার 2' সিনেমা ওটিটি-তে কবে আসবে তা ঘোষণা করেছেন নির্মাতারা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 3:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 নভেম্বর: প্রেক্ষাগৃহে এখনও ভালোই আয় করছে রজনীকান্ত অভিনীত 'জেলার 2' (Jailer 2) ৷ কিন্তু এরমধ্যেই সিনেমার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন নির্মাতারা ৷ নেলসন দিলীপকুমার পরিচালিত এই সিনেমার ওটিটি (OTT) মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।
ওটিটি-তে জেলার 2
মজার ব্যাপার, রণবীর কাপুর ও যশের বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'রামায়ণ' (Ramayana) যেদিন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে, ঠিক সেদিনই এই ঘোষণা করেছেন 'জেলার' নির্মাতারা। জনপ্রিয় চরিত্র ‘টাইগার মুথুভেল পান্ডিয়ান’-এর ভূমিকায় রজনীকান্তকে নিয়ে তৈরি 'জেলার 2', 12 নভেম্বর থেকে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে দেখা যাবে।
সিনেমাটি ভারতসহ বিশ্বের 240টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে মুক্তি পাবে। রজনীকান্তের এই সিনেমা দর্শকরা এটি তামিল, তেলুগু, হিন্দি, মালয়ালম এবং কন্নড়-এই পাঁচটি ভাষায় দেখতে পারবেন। স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি একটি নতুন পোস্টার প্রকাশ করেছে, যেখানে রজনীকান্তের পাশাপাশি সিনেমার অন্যান্য কলাকুশলীদেরও দেখা গিয়েছে। ডিজিটাল প্রিমিয়ারের ঘোষণা দিয়ে প্রাইম ভিডিয়ো লিখেছে, "টাইগার মুথুভেল পান্ডিয়ান ফিরে এসেছে। নতুন রূপে।"
বক্সঅফিস আয়
প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনী চলাকালীনই 'জেলার 2'-এর ওটিটি মুক্তির ঘোষণা হয়েছে। সিনেমা হলে 21 দিন পার করার পরেও ছবিটি বক্সঅফিসে নিজের শক্তিশালী জায়গা ধরে রেখেছে। ট্রেড পোর্টাল স্যাকনিল্ক (Sacnilk)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে 'জেলার 2' 21 দিনে 466.05 কোটি টাকা (নেট) আয় করেছে এবং এর মোট দেশীয় আয় (গ্রস) দাঁড়িয়েছে 545.10 কোটি টাকায়। বিশ্বজুড়ে ছবিটির মোট আয় 821.10 কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা একে তামিল সিনেমার অন্যতম বড় বাণিজ্যিক সাফল্যে পরিণত করেছে।
'জেলার 2'-এর ওটিটি সংস্করণে অতিরিক্ত দৃশ্য থাকবে?
স্ট্রিমিংয়ের তারিখের পাশাপাশি, ছবিটির একটি বর্ধিত সংস্করণ (এক্সটেন্ডেড ভার্সন) আসার সম্ভাবনা নিয়েও বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিজিটাল সংস্করণে প্রায় 30 মিনিটের বাড়তি ফুটেজ থাকতে পারে, যা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া সংস্করণে ছিল না। শোনা যাচ্ছে, বাদ পড়া এই অংশগুলোর মধ্যে মোহনলাল, বিজয় সেতুপতি এবং হৃতিক রোশনের দৃশ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এছাড়া, সম্ভাব্য এই বর্ধিত সংস্করণের আলোচনায় সানথানামের দৃশ্যগুলোর কথাও উঠে এসেছে।
তবে, ওটিটি প্রিমিয়ারে সত্যিই এই বাড়তি দৃশ্যগুলো থাকবে কি না, তা নির্মাতাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া সংস্করণের তুলনায় স্ট্রিমিং সংস্করণে বাড়তি ফুটেজ রয়েছে কি না, তা জানার জন্য অনুরাগীদের ডিজিটাল মুক্তির অপেক্ষা করতে হবে।
'জেলার 2' সিনেমার প্রেক্ষাপট
নেলসন দিলীপকুমারের পরিচালনায় এবং কালানিথি মারানের প্রযোজনায় (সান পিকচার্স ব্যানারে) নির্মিত 'জেলার 2' 2023 সালের ব্লকবাস্টার সিনেমা 'জেলার'-এর সিক্যুয়েল। এর গল্প আবর্তিত হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত জেলার টাইগার মুথুভেল পান্ডিয়ানের জীবনকে ঘিরে, যিনি তার পরিবারের সঙ্গে একটি শান্ত জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক আন্তর্জাতিক মূর্তি চোরাচালান চক্র তার প্রিয়জনদের বিপদে ফেলে দেয়, যার ফলে তিনি পুনরায় অ্যাকশনে ফিরতে বাধ্য হন। অপরাধী চক্রটিকে ধ্বংস করার জন্য তিনি বড় অভিযানে নামেন।