দুর্ঘটনার কবলে জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেমন আছেন অভিনেতা?

দুর্ঘটনার কবলে জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেমন আছেন অভিনেতা?
অভিনেতা জানান, টালিগঞ্জ করুণাময়ী ব্রিজ থেকে নামার সময়ে অভিনেতার গাড়িতে ধাক্কা মারে বেপরোয়া গতির একটি লরি। গাড়ির সামনে বসেছিলেন অভিনেতা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 3:01 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: দুর্ঘটনার মুখোমুখি অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (Jaayjeet Banerjee)। সামাজিক মাধ্যমে স্টেটাস শেয়ার করে গোটা বিষয়টা নিজেই জানিয়েছেন তিনি। টালিগঞ্জ করুণাময়ী ব্রিজ থেকে নামার সময়ে অভিনেতার গাড়িতে ধাক্কা মারে বেপরোয়া গতির একটি লরি। গাড়ির সামনে বসেছিলেন অভিনেতা। সামনের সিটে বসে থাকায়, গুরুতর আঘাত লাগেনি। তবে পিছনের সিটে বসে থাকলে ঘটতে পারত বড় কিছু! গোটা বিষয়টা পুলিশকে জানিয়েছেন অভিনেতা।
অভিযোগ, যে লরিচালক তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারেন, তিনি সম্ভবত বেসামাল হয়েই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে অভিনেতার সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি সুস্থ আছি। কিছু হয়নি আমার। সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই আমি পোস্ট করেছি।"
অভিনেতার কথায়, "একটা পথ দুর্ঘটনা সম্মুখীন হলাম টালিগঞ্জ করুণাময়ী ব্রিজ থেকে নামার সময় (হরিদেবপুরের দিকে)। আমার গাড়ির সারথি সঠিক ভাবেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ির ডানদিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হল লরির ধাক্কায়। লরির সারথি সুস্থ ছিলেন না, সেটা তাঁর ফাঁকা রাস্তায় বেসামাল গাড়ি চালানো দেখেই বোঝা যায়। গোটা ঘটনার অভিযোগ জানাতে নিকটবর্তী থানায় গিয়েছিলাম। হরিদেবপুর থানা MCR করে ছেড়ে দিল। ভাগ্যক্রমে আমি সামনের সিটে বসেছিলাম। পেছনের সিটে বসে থাকলে, আঘাত লাগতেই পারত। এই লরিটি কতদূর যাবে, জানি না। সামনের পথে এইরকম বা এর থেকেও ভয়াবহ কোনও দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। আমার না হয় গাড়িতে লেগেছে, কিন্তু লরির চালকের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য, আর এইরকম পথ দুর্ঘটনা বা জীবনহানিও ঘটতে পারে।"
জয়জিতের বক্তব্য, " সিসিটিভি-তে মোড়া শহরে আশা করেছিলাম, পুলিশ সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ দেখে লরিটি চিহ্নিত করতে চেষ্টা করবে। চেষ্টার কোনো তৎপরতা চোখে পড়ল না সেই সময়ে । তৎপর হলে, তাতে একটু সাবধান থাকা যেত। Kolkata Police এর ওপর আমার ভরসা অটুট। দেখা যাক তারা কি করে।"
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ধারাবাহিক 'তিলোত্তমা'-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি। দুষ্টু চিকিৎসক প্রতাপের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। নেগেটিভ হোক বা পজিটিভ বরাবরই সব রোলে তুখোড় তিনি। ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে 'তিলোত্তমা'। জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে প্রতাপ চরিত্রটিও।