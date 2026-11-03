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শুটিং শেষ 'অনুরণন'-এর, পোস্ট-প্রোডাকশনের পথে শর্টফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট-এর প্রথম ছবি

New Bengali Cinema: সৌরভ চক্রবর্তী ও শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তীর প্রযোজনায়, সুমন মৈত্রের পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে নতুন এই ছবি।

Ishaan Mazumdar, Bimal Giri starrer shooting-of-new-bengali-film-anuranan-concluded
সিনেমার পোস্টার/শুটিংয়ের মুহূর্ত (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 3, 2026 at 11:24 AM IST

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কলকাতা, 3 নভেম্বর: শর্টফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট-এর প্রথম প্রযোজিত ছবি ‘অনুরণন’-এর শুটিং শেষ। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে শুটিং পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর এবার পোস্ট-প্রোডাকশনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সৌরভ চক্রবর্তী ও শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তীর প্রযোজনায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুমন মৈত্র। তবে ছবির গল্প নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ নির্মাতারা।
‘অনুরণন’-এর চিত্রনাট্য রচনার পাশাপাশি সহকারী প্রযোজকের দায়িত্বেও রয়েছেন নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক রায়। ছবির নির্মাণের শুরু থেকেই তিনি যুক্ত রয়েছেন। প্রযোজক সৌরভ চক্রবর্তী ও শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তীর সহযোগী হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তিনি।

ছবিতে অভিনয় করেছেন ঈশান মজুমদার, বিমল গিরি, দীপান্বিতা নাথ, অনুক্তা ঘোষাল, অশোক রায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও স্বপন কুমার নাথ-সহ একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী। ছবির গল্পের ভাবনা সৌরভ চক্রবর্তীর। অন্যদিকে, সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন চন্দ্রিমা চক্রবর্তী। শর্টফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট-এর প্রথম প্রযোজনা হওয়ায় ‘অনুরণন’ সংস্থার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে ছবির কাহিনি, চরিত্র কিংবা বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপাতত বিস্তারিত কিছু জানাতে চাইছেন না নির্মাতারা।

Ishaan Mazumdar, Bimal Giri starrer shooting-of-new-bengali-film-anuranan-concluded
শুটিংয়ের মুহূর্ত (সংগৃহীত)
Ishaan Mazumdar, Bimal Giri starrer shooting-of-new-bengali-film-anuranan-concluded
শুটিংয়ের মুহূর্ত (সংগৃহীত)

গল্পের বিভিন্ন দিক রহস্যের আড়ালে রেখেই দর্শকের মধ্যে কৌতূহল জিইয়ে রাখতে চাইছেন তাঁরা। যথাসময়ে ছবির বিষয়বস্তু ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। শুটিং শেষ হওয়ায় এবার ছবিটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু। পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শেষ হলে ছবির মুক্তির দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। নতুন এই ছবিকে ঘিরে নির্মাতাদের প্রত্যাশা, গল্প, অনুভূতি ও নির্মাণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দর্শকের মনে আলাদা ছাপ ফেলবে ‘অনুরণন’। নামী দামি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভিড়ে না হারিয়ে গল্পকেই সম্বল করে এই সিনেমা দর্শক মহলে কতটা জনপ্রিয় হয়, তা সময় বলবে ৷

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TAGGED:

ANURANAN
অনুরণন বাংলা সিনেমা
শর্টফ্লিক্স এন্টারটেনমে
NEW BENGALI FILM
BENGALI CINEMA

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