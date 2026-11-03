শুটিং শেষ 'অনুরণন'-এর, পোস্ট-প্রোডাকশনের পথে শর্টফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট-এর প্রথম ছবি
New Bengali Cinema: সৌরভ চক্রবর্তী ও শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তীর প্রযোজনায়, সুমন মৈত্রের পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে নতুন এই ছবি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 11:24 AM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: শর্টফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট-এর প্রথম প্রযোজিত ছবি ‘অনুরণন’-এর শুটিং শেষ। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে শুটিং পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর এবার পোস্ট-প্রোডাকশনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সৌরভ চক্রবর্তী ও শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তীর প্রযোজনায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুমন মৈত্র। তবে ছবির গল্প নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ নির্মাতারা।
‘অনুরণন’-এর চিত্রনাট্য রচনার পাশাপাশি সহকারী প্রযোজকের দায়িত্বেও রয়েছেন নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক রায়। ছবির নির্মাণের শুরু থেকেই তিনি যুক্ত রয়েছেন। প্রযোজক সৌরভ চক্রবর্তী ও শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তীর সহযোগী হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তিনি।
ছবিতে অভিনয় করেছেন ঈশান মজুমদার, বিমল গিরি, দীপান্বিতা নাথ, অনুক্তা ঘোষাল, অশোক রায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও স্বপন কুমার নাথ-সহ একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী। ছবির গল্পের ভাবনা সৌরভ চক্রবর্তীর। অন্যদিকে, সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন চন্দ্রিমা চক্রবর্তী। শর্টফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট-এর প্রথম প্রযোজনা হওয়ায় ‘অনুরণন’ সংস্থার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে ছবির কাহিনি, চরিত্র কিংবা বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপাতত বিস্তারিত কিছু জানাতে চাইছেন না নির্মাতারা।
গল্পের বিভিন্ন দিক রহস্যের আড়ালে রেখেই দর্শকের মধ্যে কৌতূহল জিইয়ে রাখতে চাইছেন তাঁরা। যথাসময়ে ছবির বিষয়বস্তু ও অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। শুটিং শেষ হওয়ায় এবার ছবিটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু। পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শেষ হলে ছবির মুক্তির দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। নতুন এই ছবিকে ঘিরে নির্মাতাদের প্রত্যাশা, গল্প, অনুভূতি ও নির্মাণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দর্শকের মনে আলাদা ছাপ ফেলবে ‘অনুরণন’। নামী দামি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভিড়ে না হারিয়ে গল্পকেই সম্বল করে এই সিনেমা দর্শক মহলে কতটা জনপ্রিয় হয়, তা সময় বলবে ৷