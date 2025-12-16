'শ্বাস নিলেও মানুষ ট্রোল করে'- 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' মুক্তির আগে আর কী বললেন ঈশা-দিব্যজ্যোতি ?
বড়দিনের আবহে অর্থাৎ 25 ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 9:53 AM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: মুক্তির অপেক্ষায় সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'। ছবিতে উঠে আসবে তিনটি সময়কাল। যেখানে বিচরণ করবেন নটি বিনোদিনী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, গিরীশচন্দ্র ঘোষের মতো চরিত্ররা।
এখনকার সময় থেকে শুরু করে উনিশ শতকের সময়কালও উঠে আসবে ছবিতে। থাকবে এই সময়ের একজন পরিচালক এবং সুপারস্টার। পরিচালক কাজ করছে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন নিয়ে। কীভাবে গোটা বিষয়টাকে সৃজিত বেঁধেছেন তা সময়ই বলবে। ছবিতে শ্রী চৈতন্যর ভূমিকায় দিব্যজ্যোতি দত্ত। আর পরিচালকের ভূমিকায় ঈশা সাহা। ছবিতে দুই সময়কালের দুই চরিত্রের সঙ্গে আড্ডায় ইটিভি ভারত।
দিব্যজ্যোতি বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ। সাম্প্রতিককালে 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিক তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়ে গেছে এক প্রকার। এহেন দিব্যর বড় পর্দায় পা পড়ল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। প্রথম ফোনটা পেয়েছিলেন খোদ পরিচালকের কাছ থেকেই। দিব্য বলেন, "আমার সঙ্গে সৃজিত দা'র দেখা হত সাধারণত কোনও পার্টি বা অনুষ্ঠানে গেলে। আমার ফোনে সৃজিত দা'র নম্বরও ছিল না। যাই হোক পরে বুঝলাম সৃজিত দাই ফোন করেছেন। প্রথমেই আমাকে বলেছিলেন রোগা হতে হবে। চৈতন্যদেবের মতো আমাকে দেখতে হতে হবে। জানতে চান কদিন সময় লাগবে রোগা হতে? আমি চার-পাঁচ সেকেন্ড ভেবে বলেছিলাম তিন মাস। উনি জানান জুন মাসে শুটিং শুরু করবেন। আমি কমিয়ে ফেলেছিলাম ওজন। তখন আমার 'অনুরাগের ছোঁয়া চলছিল ৷ সবাই ভাবছিল ছেলেটা এত রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন? আমিও বলতে পারছিলাম না কারোকে কিছু। পরে যখন খবর হল সবাই জানল, তখন বুঝতে পারল।"
দিব্য আরও বলেন, "আমি চেয়েছিলাম যেভাবেই হোক আমাকে যেন শ্রী চৈতন্যর মতো দেখতে লাগে। তবে, ওনার গলার স্বর নিয়ে আমার চিন্তা ছিল। ওনার জীবনে 30 বছর বয়সে এক রকম অধ্যায়, উনি যখন শ্রীহট্টে গেলেন তখন এক রকম আবার যখন বিয়ে করছেন তখন এক রকম। উনি যখন খুশি থেকে দুঃখে যাচ্ছেন তখন ওনার কণ্ঠস্বর কেমন হবে এই সব নিয়ে আমি বেশ টেনশনে ছিলাম। নিজের গলাই রাখব নাকি কিছু চেঞ্জ আনব? জানতে চেয়েছিলাম সৃজিত দা'র কাছে। আমাকে বলেছিলেন আমার কাছে এরকম কোনও রেফারেন্স আছে কি না। স্বাভাবিকভাবেই আমি বলেছিলাম যে 500 বছরের রেফারেন্স আমার কাছে নেই। উনি বললেন তা হলে নিজের মতোই কর। ভুল হলে আমি বলব। আমি নিজের মতোই করেছিলাম।"
ঈশাকে সাহাকে দেখা যাবে পরিচালকের ভূমিকায়। সে শ্রী চৈতন্যর জীবন নিয়ে কাজ করছে। অভিনেতাকে বোঝাচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন। একটা প্রচলিত কথা আছে, সৃজিত মুখোপাধ্যায় রাগী পরিচালক। তাই কি? প্রশ্নের জবাবে ঈশা বলেন, "সৃজিত দা আসলে কিছুই বলেন না। অনেকের কাছে শুনেছিলাম উনি বেশ রাগী। কোথায় কী? ঠান্ডা একজন মানুষ।" এই ছবি ঈশার কাছে খুব স্পেশাল। বলেন, "আমি প্রথম পুরী গেলাম এই ছবির কারণে। আমাকে প্রভু জগন্নাথ এতদিন ডাকেননি। লোকে বলে জগন্নাথ ডাকেন। আমাকে এতকাল ডাকেননি। এবার ডাকলেন। প্রথমদিন পুজো দিলাম। পরদিন মন্দিরের মধ্যে শুটিং করলাম। এর থেকে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে?"
সব ধরনের চরিত্র করতে রাজি ঈশা। বিনোদিনী চরিত্রে ইচ্ছা আছে ঈশার? অভিনেত্রী বললেন, "অনেকেই তো করলেন চরিত্রটা। হচ্ছে তো। আবার আমি কেন? ফেলুদাকে নিয়ে যেমন টানাটানি চলছে সেরকম করার কী দরকার? হাইওয়ে'তে আলিয়া ভাটের চরিত্রটা, 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' ছবিতে আলিয়ার মতো চরিত্র করতে চাই। জানি এখানে হবে না। আরও কত তো চরিত্র আছ, যেগুলো নিয়ে কথা হয় না। সেরকম কিছু করতে চাই।"
ওদিকে দিব্য চৈতন্যদেবের চরিত্র পেয়ে আপ্লুত। বলেন, "যে চরিত্রটা আমি করেছি সেটা একজন সুপারস্টারের, সুপার হিরোর চরিত্র। আমি ওটার মধ্যেই আছি এখনও। ওটাতেই ফোকাস করেছি। " উল্লেখ্য, এর আগেও চৈতন্যদেবের চরিত্রে বহু অভিনেতা অভিনয় করেছেন। এক লহমায় মনে পড়ে যীশু সেনগুপ্তর কথা। তুলনায় ভয় পান দিব্য? অভিনেতা জানান, "যীশু দা'র সঙ্গে আমার যদি তুলনা হয় তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করব। মনে করব কিছু তা হলে পারছি করতে।" এই প্রসঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে কোনও চরিত্র, অভিনেতাদের নিয়ে ট্রোলিং-এর বাড়বাড়ন্তর কথা তুললে দুজনেই বলেন, "এটা কোনওভাবেই আটকানো সম্ভব না। আজকাল শ্বাস নিলেও মানুষ ট্রোল করে।"
এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য ঈশার অনুশীলনের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমাদের সবারই কম বেশি পড়াশুনা করতে হয়েছে ওনাকে নিয়ে। যাঁকে নিয়ে এই ছবিটা তাঁকে নিয়ে একটু লেখাপড়া না করে ফ্লোরে যাওয়াটা ঠিক ছিল না। আমাদের প্রযোজক রানা দা (সরকার) চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে অনেক গল্প বলেছেন। ওগুলোও বেশ ভালো কাজে লেগেছে।" বড়দিনের আবহে অর্থাৎ 25 ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমা ৷