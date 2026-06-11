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বাদশার সঙ্গে অন্য নারীর নাম জুড়তেই তড়িঘড়ি বিয়ের খবর স্বীকার ইশার ; কী লিখলেন 'পতিদেব'কে ?

মার্চে বিয়ের খবর ও ছবি ভাইরাল হয় ৷ আড়াই মাস পর বাদশার সঙ্গে বিয়ের খবরে সিলমোহর পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ইশা রিখির ৷ শেয়ার করলেন প্রথম ছবিও৷

isha-rikhi-confirms-marriage-to-singer-badshah-amid-rapper-mystery-woman-pics-go-viral
বাদশার সঙ্গে বিয়ের খবর স্বীকার ইশার (আইএএনএস/সোশাল মিডিয়া)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 10:38 AM IST

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হায়দরাবাদ, 11 জুন: একদিকে যখন গায়ক-ব়্যাপার বাদশার সঙ্গে মিস্ট্রি ওম্যানকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ঠিক তখনই অভিনেত্রী ইশা রিখি, জানালেন, সত্যিই বাদশার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর ৷ সোশাল মিডিয়ায় প্রথমবার বিয়ের কথা প্রকাশ্যে বললেন ইশা ৷ কিন্তু বাদশার তরফ থেকে এখনও কোনও বিয়ের পোস্ট বা জবাব না আসায় ধন্দে পড়েছেন অনুরাগীরা ৷

বাদশার পোস্ট

বুধবার, ইনস্টাগ্রামে এক রহস্যময়ী নারীর সঙ্গে তোলা বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেন বাদশা ৷ ছবিগুলোতে ওই নারীর মুখ দেখা না গেলেও পোস্টটি দ্রুতই অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায় ৷ নেটিজেনরা অনুমান করার চেষ্টা করতে থাকেন যে ওই মহিলা আসলে কে। ছবিগুলোতে দেখা যায়, ওই অজ্ঞাতপরিচয় নারীর হাত ধরে একটি মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন সঙ্গীত শিল্পী। কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দেয় যখন ক্যাপশনে বাদশা লেখেন, "মানুষকে আপনার জীবনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের এক অদ্ভুত কৌশল রয়েছে।"

বাদশার এই পোস্ট ভাইরাল হওয়ার পরেই অভিনেত্রী ইশা রিখির সঙ্গে বাদশার বিয়ের যে ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল, তা নিয়ে আলোচনার ঝড় ওঠে ৷ মার্চের 24 তারিখ বাদশা-ইশার বেশ কিছু বিয়ের ছবি ও ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে ৷ সামাজিক মাধ্যমে সেই ছবি শেয়ার করেছিলেন ইশার মা পুনম রিখি ৷ যেখানে দেখা গিয়েছিল, নিয়ম-রীতি মেনে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন গায়ক-অভিনেত্রী ৷ কিন্তু প্রায় আড়াই মাসের বেশি সময় কেটে গেলেও তারকাদের তরফ থেকে কোনও পোস্ট বা বিয়ে নিয়ে জবাব আসেনি ৷

কিন্তু বাদশার সঙ্গে মিস্ট্রি ওম্যানের ছবি নিয়ে গুঞ্জন উঠতেই ইশার, বাদশার সঙ্গে বিয়ের খবরে সিলমোহর ও ছবি শেয়ার করার পর কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, তা গুলিয়ে যাচ্ছে নেটিজেনদের ৷ ফলে অনুরাগীরা নিজেদের মতো করে নানা জল্পনা-কল্পনা চালিয়ে গিয়েছেন।

ইশা রিখির পোস্ট

বাদশার পোস্টের পরেই, অনুরাগীরা ইশার 'আস্ক মি এনিথিং' (কুছ সওয়াল কুছ জবাব) সেশনে প্রশ্নবাণে তাঁকে জর্জরিত করে ফেলেন ৷ তখনই ইশা স্বীকার করেন বাদশার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁর ৷ এমনকী, প্রথমবার তাঁদের একটি সুন্দর ছবিও শেয়ার করেন।

প্রশ্ন-উত্তর সেশনে এক অনুরাগী ইশাকে প্রশ্ন করেন, "ম্যাম, আপনার আর বাদশা ভাইয়ের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে ৷ তাহলে আপনারা একে অপরকে ফলো করছেন না কেন?" এর জবাবে তিনি লেখেন, "আমার মনে হয়, এখন এই ধরনের প্রশ্নে আমি রীতিমতো ভেসে যাচ্ছি। আপনি কি বিবাহিত ? আপনি কি বাদশাকে বিয়ে করেছেন ? কেন আপনারা একে অপরকে ফলো করেন না ? কেন আপনারা একসঙ্গে ছবি পোস্ট করেন না ?"

isha-rikhi-confirms-marriage-to-singer-badshah-amid-rapper-mystery-woman-pics-go-viral
ইশার পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)

ইশা এরপর লেখেন, "হ্যাঁ, আমি বিবাহিত। এবার আসি সবচেয়ে বেশি করা প্রশ্নটিতে, আপনারা একে অপরকে ফলো করেন না কেন? সত্যি বলতে, আমার মনে হয় আমার স্বামীরই এ বিষয়ে সবার কাছে ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।" এরপর বাদশাকে ট্যাগ করে ইশা লেখেন, "প্রিয় স্বামী দর্শকদের কিছু প্রশ্ন আছে। দয়া করে যত দ্রুত সম্ভব এগুলোর উত্তর দিন।"

এরপর এক ভক্ত আরেকটি প্রশ্ন করেন, "আপনি আপনার স্বামী বাদশার সঙ্গে কোনও ছবি পোস্ট করেননি কেন? আপনি তো তাঁর স্ত্রী, অথচ একটা ছবিও নেই?" সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইশা সত্যিই বাদশার কোলে বসে থাকা এবং দুজনকে একে অপরকে আদুরে ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরে থাকার একটি ছবি শেয়ার করেন।

isha-rikhi-confirms-marriage-to-singer-badshah-amid-rapper-mystery-woman-pics-go-viral
বাদশার সঙ্গে ইশা (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)

এই ছবিটির মাধ্যমে ইশা, অনুরাগীদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটান ৷ নিশ্চিত করেছেন যে, বাদশার সঙ্গে ইশার দাম্পত্যজীবন সুখেই কাটছে ৷ প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে নিজেদের জীবন উপভোগ করছেন বাদশা-ইশা। যদিও, এখনও অনুরাগীরা বাদশার কাছ থেকে বিয়ে নিয়ে কোনও পোস্ট বা উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন ৷ পাশাপাশি, শেয়ার করা ছবিতে ইশা ছিল কি না, সেটা নিয়েও দ্বন্দ্ব দূর করতে চাইছেন নেটিজেনরা ৷

isha-rikhi-confirms-marriage-to-singer-badshah-amid-rapper-mystery-woman-pics-go-viral
বন্ধুদের সঙ্গে ইশা-বাদশা (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)

ইশা-বাদশার বিয়ের ছবি

শুধু বিয়ের সময়কার বাদশা-ইশার ছবিই নয়, বিয়ের পরে নবদম্পতির আরও কিছু ছবিও ভাইরাল হয়। সিঁদুর পরে ইশাকে বাদশার বাহুডোরে ঘনিষ্ঠ হতেও দেখা যায়। দুজনের এই রোমান্টিক ছবিগুলো পুনম রিখির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ছবিগুলোতে, একটিতে দম্পতিকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে পোজ দিতে দেখা যায়। একটি ছবিতে তাঁদের মণ্ডপের সামনে বসে থাকতেও দেখা যায়। কিছু ভিডিয়োতে, মালা পরানোর সময় বাদশা এবং ইশাকে খুনসুটি করে একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে দেখা যায়। পাশে একজন পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের শব্দও শোনা যায়।

2020 সালে জেসমিন মাসিহের সঙ্গে বিচ্ছেদ বাদশার

এটি বাদশার দ্বিতীয় বিয়ে। আদিত্য প্রতীক সিং সিসোদিয়া নামে পরিচিত বাদশা, জেসমিন মাসিহকে 2012 সালে বিয়ে করেছিলেন। তবে, মাত্র পাঁচ বছর পর 2017 সালে তাঁরা আলাদা হয়ে যান ৷ পরবর্তীতে 2020 সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। প্রাক্তন দম্পতির জেসি মাসিহ সিং নামে এক কন্যাও রয়েছে।

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