দুটি ভাগে মুক্তি পাবে মহেশ বাবু-প্রিয়াঙ্কার 'বারাণসী' ? জল্পনা কাটালেন রাজামৌলি
বারাণসী ছবিটি বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে 2027 সালের 7 এপ্রিল । মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন মহেশ বাবু ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 3:14 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 ফেব্রুয়ারি: উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে ৷ দর্শকদের বহু প্রতীক্ষিত ছবি এসএস রাজামৌলির 'বারাণসী' ৷ এই মুভি নিয়ে কয়েকদিন ধরেই গুঞ্জনের শেষ নেই ৷ শোনা যাচ্ছিল, বাহুবলীর মতো হয়তো দুটি ভাগে আসতে পারে বারাণসী ছবিটিও ৷ কিন্তু সেই সব জল্পনার অবসান ঘটালেন দক্ষিণী পরিচালক রাজামৌলি ৷
তিনি জানিয়েছে, মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন অভিনীত একক ছবি বারাণসী ৷ ছবিটির রানটাইম প্রায় তিন ঘণ্টা । এর দ্বিতীয় কোনও অংশ আসবে না ৷ পরিচালক বলেন, "আমরা কিছু সময় ধরে বারাণসীকে দুই অংশের সিনেমা করব বলে আলোচনা করেছিলাম ৷ কিন্তু আমরা দ্রুত সেই ভাবনা থেকে সরে আসি এবং ঠিক করি ছবিটির রানটাইম প্রায় তিন ঘণ্টা হবে ।"
#VARANASI is a one part film. pic.twitter.com/1nHNsrUOG6— Varanasi (@VaranasiMovie) February 4, 2026
রাজামৌলি আরও জানান যে, ছবিটি প্রায় 25 মিনিট ধরে পৌরাণিক যুগে নিয়ে যাবে দর্শককে । তিনি বলেন, "এখনই আমি আপনাকে এতটুকুই বলতে পারি ৷" রামায়ণ এবং মহাভারতের মতো মহাকাব্য থেকে অনুপ্রাণিত বারাণসী ছবিটি ৷ তাঁর আগের সিনেমাগুলির থেকে একদম আলাদা এটি ৷ চলচ্চিত্র নির্মাতা ব্যাখ্যা করেছেন যে বারাণসীতে সরাসরি রামায়ণের একটি অংশকে তুলে ধরা হবে । তিনি বলেন, "এটি কোনও অনুপ্রেরণা নয় । এটি আসলে রামায়ণের একটি অংশ, যা আমরা ছবিতে স্থাপন করছি ৷"
VARANASI is the name of an ancient city, the first city, and which is so fondly revered by millions of people. I know it carries a weight. I know it carries a religious significance. And of course that makes me even more responsible in how I use it.— Varanasi (@VaranasiMovie) February 3, 2026
এই ছবিতে মহেশ বাবুকে রুদ্র এবং রামের দ্বৈত ভূমিকায় দেখা যাবে । এই চরিত্রের জন্য তিনি দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানান অভিনেতা ৷ পাশাপাশি তিনি তাঁর ভঙ্গি নিখুঁত করার জন্য তিন মাসের কালারি মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বলেও জানান । মহেশ বাবু বলেন, "আমি ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করছি । এর জন্য বিশেষ ভঙ্গির প্রয়োজন ছিল...আধুনিক চরিত্রগুলির মতো এখানে দাঁড়ানো যাবে না ৷" তিনি তাঁর দৌড়ের ধরন পরিবর্তন করার জন্য ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড দলের সঙ্গে মাসের পর মাস প্রশিক্ষণও নেন । তিনি বলেন, "একটি শটের জন্য ছয় মাসের প্রশিক্ষণ সত্যিই দরকার ছিল ৷"
Let it bang……#VARANASI ON APRIL 7th, 2027. pic.twitter.com/nRYtTdA8bd— Varanasi (@VaranasiMovie) January 30, 2026
হলিউডে বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর ফের ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস । বারাণসী ছবিতে মন্দাকিনীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি ৷ কুম্ভের চরিত্রে অভিনয় করছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ৷ বারাণসী ছবিটি 2027 সালের 7 এপ্রিল বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ।
