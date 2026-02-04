দুটি ভাগে মুক্তি পাবে মহেশ বাবু-প্রিয়াঙ্কার 'বারাণসী' ? জল্পনা কাটালেন রাজামৌলি

ETV Bharat / entertainment

বারাণসী ছবিটি বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে 2027 সালের 7 এপ্রিল । মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন মহেশ বাবু ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস ৷

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 4, 2026 at 3:14 PM IST

হায়দরাবাদ, 4 ফেব্রুয়ারি: উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে ৷ দর্শকদের বহু প্রতীক্ষিত ছবি এসএস রাজামৌলির 'বারাণসী' ৷ এই মুভি নিয়ে কয়েকদিন ধরেই গুঞ্জনের শেষ নেই ৷ শোনা যাচ্ছিল, বাহুবলীর মতো হয়তো দুটি ভাগে আসতে পারে বারাণসী ছবিটিও ৷ কিন্তু সেই সব জল্পনার অবসান ঘটালেন দক্ষিণী পরিচালক রাজামৌলি ৷

তিনি জানিয়েছে, মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন অভিনীত একক ছবি বারাণসী ৷ ছবিটির রানটাইম প্রায় তিন ঘণ্টা । এর দ্বিতীয় কোনও অংশ আসবে না ৷ পরিচালক বলেন, "আমরা কিছু সময় ধরে বারাণসীকে দুই অংশের সিনেমা করব বলে আলোচনা করেছিলাম ৷ কিন্তু আমরা দ্রুত সেই ভাবনা থেকে সরে আসি এবং ঠিক করি ছবিটির রানটাইম প্রায় তিন ঘণ্টা হবে ।"

রাজামৌলি আরও জানান যে, ছবিটি প্রায় 25 মিনিট ধরে পৌরাণিক যুগে নিয়ে যাবে দর্শককে । তিনি বলেন, "এখনই আমি আপনাকে এতটুকুই বলতে পারি ৷" রামায়ণ এবং মহাভারতের মতো মহাকাব্য থেকে অনুপ্রাণিত বারাণসী ছবিটি ৷ তাঁর আগের সিনেমাগুলির থেকে একদম আলাদা এটি ৷ চলচ্চিত্র নির্মাতা ব্যাখ্যা করেছেন যে বারাণসীতে সরাসরি রামায়ণের একটি অংশকে তুলে ধরা হবে । তিনি বলেন, "এটি কোনও অনুপ্রেরণা নয় । এটি আসলে রামায়ণের একটি অংশ, যা আমরা ছবিতে স্থাপন করছি ৷"

এই ছবিতে মহেশ বাবুকে রুদ্র এবং রামের দ্বৈত ভূমিকায় দেখা যাবে । এই চরিত্রের জন্য তিনি দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানান অভিনেতা ৷ পাশাপাশি তিনি তাঁর ভঙ্গি নিখুঁত করার জন্য তিন মাসের কালারি মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বলেও জানান । মহেশ বাবু বলেন, "আমি ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করছি । এর জন্য বিশেষ ভঙ্গির প্রয়োজন ছিল...আধুনিক চরিত্রগুলির মতো এখানে দাঁড়ানো যাবে না ৷" তিনি তাঁর দৌড়ের ধরন পরিবর্তন করার জন্য ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড দলের সঙ্গে মাসের পর মাস প্রশিক্ষণও নেন । তিনি বলেন, "একটি শটের জন্য ছয় মাসের প্রশিক্ষণ সত্যিই দরকার ছিল ৷"

হলিউডে বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর ফের ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস । বারাণসী ছবিতে মন্দাকিনীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি ৷ কুম্ভের চরিত্রে অভিনয় করছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ৷ বারাণসী ছবিটি 2027 সালের 7 এপ্রিল বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ।

