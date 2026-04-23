দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা ! রাকা সিনেমায় ছাঁটা হচ্ছে দীপিকার চরিত্র ? জবাব নির্মাতাদের

দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা ! রাকা সিনেমায় ছাঁটা হচ্ছে দীপিকার চরিত্র ? জবাব নির্মাতাদের
বিটাউনে আচমকাই ছড়িয়ে পড়ে, দ্বিতীয়বার, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণে 'রাকা' সিনেমায় কমানো হয়েছে দীপিকা পাড়ুকোনের চরিত্র ৷ সত্যিটা কী ? জানালেন নির্মাতারা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 2:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 এপ্রিল: অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর তাঁর হাতে থাকা সিনেমা থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা ৷ বিশেষ করে খবর ছড়িয়ে পড়ে, অ্যাটলি পরিচালিত আল্লু অর্জুনের বিপরীতে 'রাকা' সিনেমায় তাঁর চরিত্রের ব্যাপ্তি কমিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে এবার ছবির নির্মাতারা সত্যিটা এনেছেন প্রকাশ্যে ৷
'রাকা' সিনেমায় দীপিকার চরিত্র কী ছোট করা হবে?
শোনা যায়, গর্ভাবস্থার কারণে দীপিকার চরিত্র সিনেমায় ছোট করা হতে পারে কিংবা তাঁর বদলে অন্য কোনও অভিনেত্রীকে নেওয়া হতে পারে ৷ এমন খবর সামনে আসতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন দীপিকার অনুরাগীরা ৷ তবে, বাস্তবে যেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, সেই বিষয় নিশ্চিত করেছেন স্বয়ং নির্মাতারা ৷ 'রাকা' (Raaka) টিম এই খবরকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে।
কী বলা হয়েছে রাকা টিমের তরফে ?
ছবিটির টিমের পক্ষ থেকে এক সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে, "সবকিছু পরিকল্পনা মতো এগিয়ে চলেছে। 'রাকা' সিনেমায় দীপিকা পাড়ুকোনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ সেটের সবার মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা ও কর্মচঞ্চলতার মধ্য দিয়ে শুটিংয়ের কাজ অত্যন্ত মসৃণভাবে এগিয়ে চলছে।" এর আগে খবর ছড়িয়েছিল যে, পরিচালক অ্যাটলির ছবি 'রাকা'-র শুটিং দীপিকা তাঁর অন্তঃসত্ত্বা সময়জুড়েই চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। শোনাযায়, গর্ভাবস্থাকালীন সময়েও দীপিকা পাড়ুকোন 'রাকা'-র জন্য বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছেন ৷ ছবির শুটিং চলাকালীন দীপিকা এবং নির্মাতারা সুরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলেও জানা যায়।
'কিং' এবং 'রাকা'-দুটি সিনেমারই বাজেট বেশ বড় ৷ একদিকে শাহরুখ খান রয়েছেন অন্যদিকে রয়েছেন আল্লু অর্জুন ৷ দুটি প্রোজেক্টেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দীপিকা ৷ অন্যদিকে, সিনেমা মুক্তির তারিখ ঠিক হয়ে যাওয়ায় এবং কাজ শেষ করার সময়সীমা অত্যন্ত কম হওয়ায়, দীপিকা তাঁর কাজের গতি বজায় রাখতে, নির্ধারিত সময়সূচি কঠোরভাবে মেনে চলতে বদ্ধপরিকর।
'রাকা' সিনেমা পরিচালনা করছেন অ্যাটলি এবং প্রযোজনা করছে 'সান পিকচার্স'। আল্লু অর্জুন অভিনীত এই সিনেমা 2027 সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আল্লু অর্জুনের 44তম জন্মদিনে, নির্মাতারা সিনেমাটিতে তাঁর 'ফার্স্ট লুক' বা প্রথম ঝলক প্রকাশ করেন।
দ্বিতীরবার মা হচ্ছেন অভিনেত্রী
রবিবার (19-04-26) নিজের দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আনেন দীপিকা ৷ অভিনেত্রী তাঁর মেয়ে 'দোয়া পাড়ুকোন সিং'-এর একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে দোয়ার হাতে একটি প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট দেখা যায়। কিটটিতে দুটি স্পষ্ট গোলাপি রেখা ফুটে উঠেছিল, যা গর্ভাবস্থার ইতিবাচক ফলাফলের প্রতীক। ছবিতে রণবীর এবং দীপিকা-উভয়ের হাতই তাঁদের মেয়েকে পরম মমতায় আগলে রাখতে দেখা যায়। পোস্টটির ক্যাপশনে দীপিকা কেবল 'ইভিল আই' ইমোজি ব্যবহার করেন।
দীপিকা এবং রণবীর 2018 সালে ইতালিতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ 2024 সালের সেপ্টেম্বরে তাঁদের জীবনে আসে প্রথম সন্তান 'দুয়া' ৷ এরপর বেশ কয়েক মাস দীপিকাকে জনসমক্ষের আড়ালেই রাখেন। অবশেষে 2025 সালের দিওয়ালির সময়েই দীপবীর অনুরাগীদের সামনে দুয়াকে সামনে আনেন ৷