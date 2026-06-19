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একবছর আগেই চুপিসারে বিয়ে অভিনেতা অম্বরীশের ? কী বললেন পরিচালক কৌশিক

চুপি সারে বিয়ে সেরে ফেলেছেন অভিনেতা অম্বরীশ ? নেটপাড়ায় হইচই ৷

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চুপিসারে বিয়ে অভিনেতা অম্বরীশের ? (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 19, 2026 at 10:50 AM IST

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Updated : June 19, 2026 at 11:09 AM IST

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হায়দরাবাদ, 19 জুন: বিয়ে করছেন জনপ্রিয় অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য ? শুনে অবাক হচ্ছেন ? সত্যিই আজ থেকে একবছর আগে চুপি সারে বিয়ে সেরে ফেলেছিলেন অভিনেতা অম্বরীশ ৷ এতদিন কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই খবর, পাত্রীই বা কে ? খোলসা করলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি, সেই খবরে সিলমোহর দিলেন খোদ অভিনেতা অম্বরীশও ৷

পরিচালক কৌশিক এদিন লেখেন, "এক বছর আগে, ঠিক আজকের দিনে, সামান্য কিছু পরিচিতের উদ্যোগে, চুপচাপ ভবানীপুরের একটি বাড়িতে এই বিয়েটা হয়েছিলো। এর মূল হোতা যে আমি সেটা মেনে নিতে হচ্ছেই। পাত্র তো সবার প্রিয় ও পরিচিত; পাত্রী এয়ারহোস্টেস। ওদের পারিবারিক কিছু সমস্যা এসে যায় তাই এতোদিন আপনাদের খবরটা জানানো হয়নি। এবার সেই বিয়ের ভিডিও ওদের সম্মতি নিয়েই আমরা প্রকাশ করবো 10 জুলাই। দম্পতিকে আশীর্বাদ করবেন। ধন্যবাদ ৷"

মজার বিষয়, এই খবর সামনে আসতেই নেটপাড়ায় হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ টলিউডের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুমুখী অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। পর্দার ওপারে হাসিখুশি এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দর্শকদের কৌতূহলের শেষ নেই। একাধিকবার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর প্রেম ভেঙে নিয়ে কথা বলেছেন ৷ ফলে, আচমকাই অভিনেতার বিয়ের খবরে নেটিজেনরা চমকে ওঠেন ৷ তবে, সন্দেহ জাগে যখন পরিচালক কৌশিক এই পোস্ট করেন ৷ এরপরেই, যাঁরা বোঝার তাঁরা বুঝে গিয়েছেন ৷

আসলে, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত অর্ধাঙ্গিনী 2 মুক্তির অপেক্ষায় ৷ সিনেমার নাম রাখা হয়েছে 'আজো অর্ধাঙ্গিনী' ৷ 2023 সালে মুক্তি পেয়েছিল এই সিনেমার প্রথম ভাগ ৷ কৌশিক সেন, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় ও জয়া এহসান অভিনীত এই সিনেমার দ্বিতীয় পার্ট আসছে, তা সকলেই জানেন ৷ সেই সিনেমাতেই সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় তথা 'ছোটো' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অম্বরীশ ৷ নেটিজেনরা, বুঝতেই পারছেন, এবার দ্বিতীয় পার্টে অম্বরীশের বিয়ের খবর খোলসা হবে ৷ আর তাই এইভাবে, সিনেমার চটকদার প্রোমোশন করলেন পরিচালক কৌশিক ৷ পাশাপাশি, অনুপম রায়ের সুরে, রাপূর্ণা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে আজও অর্ধাঙ্গিনী-র প্রথম গান ‘তুমি মনে হয় চলে যাবে’ মুক্তি পেয়েছে ৷

'আজো অর্ধাঙ্গিনী' গল্পের মোড়ে যে সুমন-শুভ্রা ও মেঘনার পাশাপাশি, অম্বরীশের চরিত্রেও নানা টুইস্ট থাকবে, তা অনুমান করাই যায় ৷

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Last Updated : June 19, 2026 at 11:09 AM IST

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