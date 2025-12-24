ETV Bharat / entertainment

এই কারণেই অজয় দেবগণের বিপরীতে 'দৃশ্যম 3' ছাড়লেন অক্ষয় খান্না !

'ডন 3' থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন রণবীর কাপুর ৷ এবার 'দৃশ্যম 3' থেকে নিজেকে সরালেন অক্ষয় খান্না ৷ কেন ?

is-akshaye-khanna-walks-out-of-drishyam-3-after-ranveer-singh-exits-don-3-what-is-the-reason
'দৃশ্যম 3' ছাড়লেন অক্ষয় খান্না ! (সিনেমার দৃশ্য/পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 24 ডিসেম্বর: মঙ্গলবার থেকে সোশাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ে ফারহান আখতার পরিচালিত বহু প্রতিক্ষীত সিনেমা ডন 3 (Don 3) থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন রণবীর সিং (Ranveer Singh) ৷ খবর, এবার নাকি 'দৃশ্যম 3' (Drishyam 3) থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন অক্ষয় খান্না (Akshaye Khanna) ৷

5 ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' (Dhurandhar) ৷ বছর শেষে সেরা ধামাকা দিয়েছে এই সিনেমা ৷ বক্সঅফিসে গর্জন করার পাশাপাশি, দর্শকদের হৃদয়েও এই সিনেমা ও তারকাদের অভিনয় জায়গা করে নিয়েছে ৷ রণবীর সিংয়ের পাশাপাশি বাকি চরিত্র যেমন অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল প্রত্যেকে অভিনয় ক্ষমতায় স্বতন্ত্রতা ধরে রেখেছেন ৷ ফলে, রণবীর সিং এই মুহূর্তে ধুরন্ধর ইমেজ থেকে বেরোতে নারাজ ৷ ফলে তিনি, এই সিনেমা থেকে সরার কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, পরপর গ্যাংস্টার ছবিতে তিনি অভিনয় করতে চান না ৷ কিন্তু অক্ষয়ের সরে যাওয়ার কারণ কী ?

সোমবার দৃশ্যম 3 সিনেমার ঘোষণা করেন অজয় দেবগণ ও নির্মাতারা ৷ পাশাপাশি জানানো হয়, আগামী বছর অর্থাৎ 2026 সালের 2 অক্টোবর এই সিনেমা আসবে প্রেক্ষাগৃহে ৷ স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছিল, দ্বিতীয় পার্ট থেকে অক্ষয় খান্নার চরিত্র কন্টিনিউ হবে কি না ৷ বুধবার ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে খবর রটে, দৃশ্যম 3 থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন অক্ষয় ৷ কারণ হিসাবে জানা যায়, নির্মাতাদের সঙ্গে আর্থিক ও সৃজনশীল মতবিরোধ ।

খবর, 'ধুরন্ধর'-এর বিপুল সাফল্যের পর অক্ষয় তার পারিশ্রমিক উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ান। আর্থিক বিষয় ছাড়াও, তিনি নাকি 'দৃশ্যম 3'- তে পর্দায় তাঁর চরিত্রের উপস্থিতিতেও কিছু পরিবর্তন চেয়েছিলেন ৷ যা নিয়ে প্রি-প্রোডাকশন আলোচনার সময় মতবিরোধ দেখা দেয়। জানা যায়,কোনও পক্ষই আপস করতে রাজি ছিল না। ফলস্বরূপ, অক্ষয় এই প্রোজেক্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এখনও অফিসিয়ালি এই ঘোষণা সামনে আনা হয়নি ৷ কিন্তু ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে ৷

অন্যদিকে, বক্সঅফিসে মারকাটারি ব্যবসা করছে 'ধুরন্ধর' ৷ প্রত্যেকদিন নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করছে এই সিনেমা ৷ মুক্তির পর 19 দিনের মাথায় সিনেমা গ্লোবালি আয় করে নিয়েছে 900 কোটি টাকা ৷ 19তম দিনে, যা ছিল তৃতীয় মঙ্গলবার, 'ধুরন্ধর' ভারতে আনুমানিক 17.25 কোটি টাকা আয় করেছে। এই অঙ্ক হিন্দি সিনেমাপ জন্য 19তম দিনে সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড গড়েছে। এর মাধ্যমে ছবিটি ভারতে মোট 589.5 কোটি টাকা আয় করেছে। এটি শাহরুখ খানের 'জওয়ান' এবং ভিকি কৌশলের 'ছাভা' ছবির ভারতে হওয়া মোট আয়কে সহজেই ছাড়িয়ে গিয়েছে ।

TAGGED:

RANVEER SINGH
AKSHAYE KHANNA
DRISHYAM 3 CAST
অক্ষয় খান্না দৃশ্যম 3
AKSHAYE KHANNA LEAVES DRISHYAM 3

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.