রাজনীতিতে আসছেন ধনুশ ? জোর জল্পনা নেটপাড়ায়

রাজনীতিতে আসছেন ধনুশ ? জোর জল্পনা নেটপাড়ায়
চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে ধনুশের উপস্থিতি এবং তাঁর মন্তব্য ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ অভিনেতার মন্তব্য ভাইরাল হতেই তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে নানা গুঞ্জন দানা বেঁধেছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 4:43 PM IST
হায়দরাবাদ,27 জুলাই: দক্ষিণী অভিনেতা বিজয়ের পর কি এবার অভিনেতা ধনুশ রাজনীতির ময়দানে পা রাখবেন ? 'তেরে ইশক মে' খ্যাত তারকাকে কেন্দ্র করে এখন এই জল্পনাই ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক পাড়ায় ৷ চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে ধনুশের উপস্থিতি এবং সেখানে তাঁর মন্তব্য ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ অভিনেতার মন্তব্য ভাইরাল হতেই তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে নানা গুঞ্জন দানা বেঁধেছে। সত্যিটা আসলে কী ?
28 জুলাই ধনুশের জন্মদিন ৷ অভিনেতার জন্মদিনকে সামনে রেখে তামিলনাড়ু জুড়ে তাঁর ফ্যান ক্লাবগুলো বড় আকারের বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে ৷ ফ্যান ক্লাবগুলোর আয়োজিত রক্তদান শিবিরে অনুরাগীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় ধনুশ তাঁদের জনকল্যাণমূলক কাজের পরিধি বাড়ানোর এবং সমাজের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলার লক্ষ্যে সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।
তিনি তাঁর সমর্থকদের জনসেবায় অবিচল থাকার এবং দাতব্য কার্যক্রমের মাধ্যমে অবদান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। ধনুশ বলেন, "আপনারা সবাই আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। আমরা যে এভাবে একত্রিত হতে পারছি, সেটাই আমাদের শক্তি। সেই শক্তিকে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে কাজে লাগান এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত করুন। মানুষের জন্য আরও বেশি জনকল্যাণমূলক কাজ করুন। প্রতিবেশীদের সমস্যার কথা জানুন, তাঁদেরই একজন হয়ে উঠুন এবং তাঁদের সাহায্য করুন।"
যদিও ধনুশ রাজনীতিতে আসার কোনও পরিকল্পনার কথা নিশ্চিত করেননি ৷ তাঁর ফ্যান ক্লাবগুলোর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাদের বাড়তি মনোযোগ, অভিনেতা হয়তো রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন কি না, সেই জল্পনাকে আরও জোরালো করে তুলেছে। এদিকে, অভিনয়ের ক্ষেত্রে ধনুশকে পরিচালক ভেট্রি মারানের সঙ্গে 'তামিল মুরুগান' (Thamizh Murugan) ছবিতে দেখা যাবে।
'পোলাধাভান' (Polladhavan), 'আদুকালম' (Aadukalam), 'ভাদা চেন্নাই' (Vada Chennai) এবং 'অসুরন' (Asuran)-এর পর ভেট্রি মারানের সঙ্গে ধনুশের এটা পঞ্চম যৌথ কাজ। এই জুটি এর আগে 'ভাদা চেন্নাই 2: আনবুভিন এঝুচি' (Vada Chennai II: Anbuvin Ezhuchi)-র ঘোষণা করেছিলেন ৷ তবে সেই প্রকল্পের কাজ এখনও শুরু হয়নি। 'তামিল মুরুগান'-এর কাহিনি লিখেছেন আরিভুমাথি এবং এর সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সাই অভয়ঙ্কর। ছবিটির মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। ধনুশের হাতে আরও কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে। অভিনেতাকে এরপর 'ওএম' (OM) শিরোনামের একটি ছবিতে দেখা যাবে (ছবিটির নাম আপাতত এটিই রাখা হয়েছে)।
'ওএম' ছবিতে ধনুশ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মাম্মুটি, সাই পল্লবী এবং শ্রীলীলা। রাজকুমার পেরিয়াসামির রচনা ও পরিচালনায় নির্মিত এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সাই অভয়ঙ্কর। 'ওম' (OM) 2026 সালের 16 অক্টোবর বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে।