সৌরভের দাড়ি ধরে টানতে চায় ঋদ্ধিমান ! তারপর? জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তির পর মজাদার আড্ডায় 'অঙ্ক কি কঠিন' ছবির বাবিন-ডলি-টায়ার

সৌরভের দাড়ি ধরে টানতে চায় ঋদ্ধিমান ! তারপর? জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তির পর মজাদার আড্ডায় 'অঙ্ক কি কঠিন' ছবির বাবিন-ডলি-টায়ার
সিনেমায় দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য খুদে শিল্পী বিভাগে জাতীয় পুরস্কার জিতে নেয়েছে বাবিন (ঋদ্ধিমান), ডলি (গীতশ্রী) ও টায়ার (তপোময়)। জার্নির কথা শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 4:33 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: কলকাতার ঝাঁ-চকচকে বহুতলের ছায়ার তলায় ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে হাসপাতাল গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল বাবিন (ঋদ্ধিমান), ডলি (গীতশ্রী), টায়ার (তপোময়)। কিন্তু এই তিন কচিকাঁচার ভাবনার ত্রিসীমানাতেও কখনও আসেনি যে এই ছবির জন্য তাদের ভাগ্যে জুটবে কোনও পুরস্কার। মনের আনন্দে শুধু কাজটা করে গিয়েছিল ওরা। 260 জন বাচ্চার মধ্যে থেকে অডিশনের মাধ্যমে সিলেক্ট হয় ওরা তিনজন। এর পরেরটা ইতিহাস। একের পর এক ফেস্টিভ্যালে প্রশংসা পাওয়ার পর 'অঙ্ক কি কঠিন' ছবির খুদেরা পেয়েছে 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। তাদের নিয়েই জমে উঠল আড্ডা। সঙ্গী হলেন ছবির পরিচালক সৌরভ পালোধি।
জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই বেজায় খুশি ঋদ্ধিমান, গীতশ্রী, তপোময়। তিনজনেই পরিবার, কাছের মানুষ, বন্ধুবান্ধব এবং স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে পেয়েছে অনেক খাতির। মিলেছে গাদা গাদা চকলেট। আর তাই মনটা আজকাল দারুণ ফুরফুরে ওদের। সেই ফুরফুরে মেজাজেই ইটিভি ভারতের সঙ্গে প্রথম দেদার আড্ডা দিল ওরা। সরল মনে বলল কত কথা। পরিচালক সৌরভ এদিন প্রায় শ্রোতার ভূমিকাই পালন করলেন।
ছবির টায়ার অর্থাৎ তপোময়ের কাছ থেকে জানা গেল সৌরভ নাকি প্রতিদিন শুটিংয়ের পর ওদের র্যাঙ্ক দিতেন। ওটা ছিল শুটিংয়ের দিনগুলোর একটা অন্যতম আকর্ষণ ওদের কাছে। পাশাপাশি আছে একগুচ্ছ মজার স্মৃতি। যেমন ঋদ্ধিমানের নাকি খুব ইচ্ছা সে সৌরভের দাড়ি ধরে টানবে। এমন নানা মজার মজার মুহূর্তের কথা উঠে এলো ওই তিন লিটল স্টারের কাছ থেকে। বাস্তবেও নায়িকাই হতে চায় ডলি অর্থাৎ গীতশ্রী চক্রবর্তী। ওদিকে পাইলট এবং অভিনেতা একসঙ্গে হতে চায় ঋদ্ধিমান। সে আবার ভালো ড্রামসও বাজায়। আর তপোময় অভিনয়ের পাশাপাশি সেনাবিভাগেও যোগ দিতে চায়। শুটিংয়ে সৌরভের কাছে বকা খেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে উঠে আসে সেই সময়ে গীতশ্রীর চরম অসুস্থতার কথা। অঙ্ক কি বাস্তবে কঠিন লাগে ওদের কাছে? তিনজনের উত্তর ছিল তিনরকম।
ছোটদের নিয়ে কাজ করা কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল পরিচালক সৌরভের? জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ওরা তৈরি। খুব ভালো কাজ করেছে। একটা লম্বা ওয়ার্কশপ হয়েছে। শুটিংয়ের মধ্যেই ওয়ার্কশপ হয়েছে। আমি চাইনি খুব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছেলেমেয়ে নিয়ে কাজ করতে। থিয়েটারের একটা বেসিক ট্রেনিং ওদের আগেই ছিল। 260 জনেরও বেশি বাচ্চার অডিশন হয়েছে। তার মধ্যে থেকে ওরা চান্স পেয়েছে। ওরা খুব অনায়াস। যারা অনেক কাজ করেছে তাদের নিয়ে কাজ করানোয় একটা অসুবিধা হয়। কিন্তু যারা কম করেছে বা করেইনি তারা খুব অনায়াস কাজ করে। এখন ওরা অনেক কাজ করছে। যে সময়ে এই ছবি তৈরি হয়েছে সেই সময়ে ওরা সেভাবে কাজই করেনি। তাতে ওরা খুব অনায়াস ছিল। রোল বলার পরেই ওরা স্বাভাবিকভাবে সবসময়ের মতো কথা বলবে এটাই আমি চেয়েছিলাম। ওরা ওয়ার্কশপে গিয়ে এতটাই তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে ফ্লোরে গিয়ে ওদের নিয়ে প্ল্যানিং করার মতো কিছু ছিল না। শুধু ওরা নয়, আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরাও। ওয়ার্কশপে বড় আর্টিস্টদের সঙ্গে ছোটরা এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছিল যে পর্দার বাবা-মা'কে ওরা এখনও বাবা-মা বলেই ডাকে।"
জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি কি আরও দায়িত্ব, চ্যালেঞ্জ বাড়িয়ে দেয়? সৌরভ বলেন, "দায়িত্ব তো বাড়েই নতুন করে। আমরা যা বানাই তা তো কোন স্বীকৃতি পাবো ভেবে বানাই না। তারপর যদি তার স্বীকৃতি জোটে ভালো যেমন লাগে, দায়িত্বও বাড়ে। আমি যে সততা দিয়ে কাজটা করছি তা যেন করতে পারি চিরকাল এটাই চাই।"
এরকম ছবির ভাবনা কেন? সৌরভ বলেন, "এই ছবির প্লট তৈরি হয় কোভিডের সময়ে। নিজে নানা কাজের সূত্রে নানা জায়গায় গিয়ে দেখেছি কত স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেটা আমাকে বড় পীড়া দিয়েছিল। যারা স্বচ্ছল পরিবারের তারা বড় স্কুলে যাচ্ছে। যাদের নেই তাদের সরকারি স্কুলেই পড়তে হবে। দিনের পর দিন স্কুল বন্ধ থাকলে তারা করবে কী? তারাও তো জীবনে কিছু না কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখে বসে আছে। সেই স্বপ্নগুলোর কী হবে? মূলত সেই ভাবনা থেকেই আমি আর শৌমিক এরকম গল্প ভাবি, যেখানে তিনটে বাচ্চা বাধ্য হয়ে স্কুলছুট। কিন্তু চোখে ওদের অনেক স্বপ্ন। স্কুলের বাইরে ওদের একটা সিন আছে, যা দেখে আমার কান্না পায়। স্কুলের ভিতরে বসে ওদের গল্প করার কথা, আর ওরা বাইরে... ৷"
প্রসঙ্গত, নানা সময়ে নানা বিষয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখা যায় সৌরভকে। তাতে সমালোচনা আর তির্যক মন্তব্যের সম্মুখীনও হতে হয় তাঁকে। লড়ে যান নিজের মতো করে। তবে, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি কি নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করেছে? জানতে চাইলে সৌরভ বলেন, "জানি না। ভাবিত নই আমি। যাদের মুখ বন্ধ না হওয়ার তাদের কোনও কিছুতেই হবে না। যে যা পারুক বলে যাক। আমার কাজ আমি করে যাবো। তুমি যদি কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক হও, আওয়াজ তোলো তোমাকে নানা কথার শিকার হতেই হবে। এর জন্য আমি প্রস্তুত। জানি আমি কাজ পাবো কম, আমাকে বাতিল করা হবে- এই সবকিছু জেনেশুনে, সজ্ঞানেই যা বলার বলি। আমাকে কাজ করতে গিয়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হবে আমি জানি। গল্প বলতে ভালোবাসি সিনেমা আর থিয়েটারের মাধ্যমে। সিনেমা পাই কম। তার থেকে থিয়েটার বেশি করতে পারি, যেহেতু আমার নিজের একটা দল আছে।"
আগামীতে ছোটদের নিয়ে কি আবারও ছবি করার ইচ্ছা আছে? সৌরভ বলেন, "ছোটদের গল্প বলতে আমার ভালো লাগে। আর 'অঙ্ক কি কঠিন' হল ছোটদের বড় ছবি। বড়দের গল্প ছোটরা বলেছে। এখানে সমাজের কথা বলা হয়েছে। এরকম সামাজিক বার্তা দেওয়ার মতো ছবি আমি আগামীতেও ছোটদের নিয়ে করতে পারি। তবে, কোনও কারণ ছাড়া ছোটদের গল্প আমি বলতে চাই না।" 'বাবিন' নামটা বড় প্রিয় সৌরভের। কেননা তাঁর কাছের মানুষ রাহুল অরুণোদয়ের ডাকনামও বাবিন। তাঁকে হারানোর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি সৌরভ। বললেন, "বাবিন জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পর বারবার মনে পড়ছিল রাহুল দা'র কথা। বাবিন নামটা তো...।"