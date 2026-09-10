আমি একাকিত্বকে খুব ভয় পাই- কেন বললেন পরিচালক-অভিনেত্রী মানসী সিনহা ?
মুক্তির অপেক্ষায় 'বেগনি রঙের আলো' ৷ সিনেমার জার্নি থেকে ব্যক্তিগত নানা কথা শোনালেন পরিচালক-অভিনেত্রী মানসী সিনহা ৷ শুনলেন প্রতিনিধি পারমিতা কামিলা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 12:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 সেপ্টেম্বর: পরিচালক মানসী সিনহা (Manasi Sinha) বরাবরই ভিন্নধর্মী ও ছকভাঙা গল্প বলতে ভালোবাসেন ৷ তাঁর পরিচালিত তিন নম্বর ছবি 'বেগনি রঙের আলো' (Begni Ronger Alo) তেমনই এক গল্পও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ মা-মেয়ের গভীর সম্পর্কের মাঝে নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, অবসাদ ৷ সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন সোহিনী সরকার, বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, চন্দন সেন, অর্পিতা ঘোষ, অঙ্কিতা ব্রহ্ম, শুভম রায় ৷ রয়েছে আরও নতুন কচিকাচাদের দল ৷ গল্পের বুনন থেকে 25 সেপ্টেম্বর পর্দায় সিনেমার আত্মপ্রকাশ, জার্নি নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী-পরিচালক ৷
ইটিভি ভারত: 'বেগনি রঙের আলো', এই গল্পের চিন্তা ভাবনা কীভাবে এসেছে ?
মানসী সিনহা: এটা কোনও শোনা গল্প নয় ৷ এটা আমার চারপাশের অনেক মানুষের গল্প ৷ এটা ছেলে মেয়ে সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমন এক গল্প ৷ আসলে, মানিয়ে নিতে নিতেই মানুষকে বড় হতে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে, তারা ভাবে যে বিয়ে হয়ে গেলে, সন্তান হয়ে গেলে, একটা অন্যরকম জীবনে ঢুকবে, আশা করে সেই জীবনটা ভালো হবে। সবার ক্ষেত্রে যে সেটা হচ্ছে এমনটা নয়। এর উল্টোটাও হয় ৷ তবে কেউ প্রকাশ করতে পারে, কেউ পারে না ৷ কেউ ডিপ্রেশনে ভোগে, কেউ জীবন ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবে, কেউ অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ৷ নানাবিধ জটিলতায় জীবন ঘুরপাক খেতে থাকে। আল্টিমেটলি সেই মানুষটা একা। একা বলেই তার জীবনে এত জটিলতা আছে। যদি শেয়ার করার লোক পেত তাহলে একা থাকতো না। মানুষে মানুষে কথা বলা জরুরি ৷ এই যে কথা বলার লোক না থাকা, এটা বড্ড চাপের ৷ এই জায়গাটা আমি ধরতে চেয়েছি ৷ এই জায়গাগুলোই ধরতে চেয়েছি ৷ যে কারণেই চিত্রনাট্যটা আমারই লেখা ৷
ইটিভি ভারত: ছকভাঙা গল্প বরাবরই আপনার সিনেমায় ধরা পড়ে ৷ খুব সচেতনভাবেই কি এই ধরনের বিষয় বেছে নেওয়া?
মানসী সিনহা: আমি নিজে একদম একাকিত্বে বিশ্বাসী নই। আমার একাকিত্বে খুব ভয়। বাড়িতে একা থাকতে হবে ভাবলেই ভয় পাই। আমার সঙ্গে কথা বলার কেউ নেই এটা ভাবলে আমি ভয় পাই। আমার বন্ধুবান্ধবহীন জীবন এটা ভাবলে আমি ভয় পাই। আমি খুব একাকিত্বকে ভয় পাই। হয়তো ছোটবেলা থেকেই আমি অনেক একাকিত্ব ফেস করতে করতে বড় হয়েছি বলে এই বয়সে এসে আমার খুব ভয় করে। তাই, মানুষের একা থাকাটাতে একদম বিশ্বাস করি না। আমার প্রথম সিনেমা 'এটা আমাদের গল্প'তেও ওই কথাই বলে যে দুটো একা মানুষের একসঙ্গে থাকার চেষ্টার একটা গল্প। 'পাঁচ নম্বর স্বপ্নময় লেন' বলে যারা একা একা চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে তাদের আবার এক করে দেওয়ার গল্প ৷ আমার এই ছবিও সেই কথাই বলবে, একা না রাখার গল্প ৷ কাউকে একা করে দিও না ৷ কাউকে ভাবতে দিও না যে তোমার কেউ নেই, তুমি একা।
ইটিভি ভারত: আপনার ছোটবেলা কী একাকিত্বে কেটেছে ?
মানসী সিনহা: একাকিত্ব সে অর্থে ছোটবেলায় আসেনি ৷ আমি ভীষণভাবে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিবেশিত হয়েছিলাম৷ কিন্তু আমার চারপাশের অনেক মানুষকে আমি একা হয়ে যেতে দেখেছি ৷ তাদের একার স্ট্রাগল দেখেছি ৷ তাদের একা হয়ে হওয়ার কষ্ট দেখেছি ৷ সেটা দেখে দেখে আমি বড় হয়েছি, সেগুলো তো অবশ্যই আমার মনে চাপ ফেলেছে।
ইটিভি ভারত: বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে মহিলা পরিচালক হাতে গোনা ৷ পরিচালক হিসেবে ফ্রন্টে এসে কাজ করা, কোনও স্ট্রাগল করতে হয়েছে ?
মানসী সিনহা: আমি এগুলো নিয়ে ভাবিনি কখনো ৷ আমি মনে করেছি এটা আমার একার কাজ, আমাকে করতে হবে ৷ আমার পাশে আমি সবসময় ভালো ভালো মানুষজনকে পেয়েছি, যারা তাদের পয়সা দিয়ে তাদের মনোযোগ দিয়ে আমার কাজটাকে ভালোবেসে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ কখনও ধাগা প্রোডাকশন, কখনো আমার নতুন ছবির প্রযোজক পৌলমী রায় আমার পাশে এসে দাড়িয়েছে ৷ প্রযোজক হিসাবে এটা ওর প্রথম কাজ ৷ ফলে, এটা কখনও ভাবিনি যে আমি একটা মেয়ে, আমাকে আলাদা স্ট্রাগল করতে হবে, আমি স্ট্রাগলটায় বিশ্বাসই করি না ৷ আমি মনে করি আমার যদি কাজ ভালো হয়, তাহলে দর্শক এটা ভাববে না যে আমি ছেলে না মেয়ে ৷
আমার প্রথম ছবি যখন মুক্তি পায় তখন ভয়ঙ্কর গরম ৷ সরকার থেকে হিট অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল ৷ লোককে বাড়ির বাইরে বেরোতে বারণ করা হচ্ছিল ৷ তখন আমি দুপুরের শো পেয়েছিলাম রাধা আর নন্দন ৷ কিন্তু সেই সময় প্রতিটি শো হাউসফুল হতো ৷ তারপর আরও যখন শো বাড়তে থাকলো তখন হাউসফুলের বন্যা বয়ে গেলো ৷ তখন কলকাতার এক নামী প্রযোজনা সংস্থা বলেছিল, 'এটা আমাদের গল্প ইজ আ সেভিয়ার ফর বেঙ্গলি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি'। তখন আমার কিন্তু এটা মনে হয়নি, একটা মেয়ে হয়ে বিশ্ব জয় করলাম। আমার এটা মনে হয়েছিল বাংলা সিনেমা দর্শক পেল। আমার চারপাশে যে সমস্ত স্টলওয়ার্ট ডিরেক্টররা আছেন তারা যদি ছেলে হয়ে প্রায়োরিটি পান, তাহলে তো তাদেরও মাথার উপর আছেন পরিচালক অপর্ণা সেন। কাজেই এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো মানেই হয় না। আমি অন্তত এখনো অব্দি সেরকমভাবে বাধার সম্মুখীন হয়নি।
ইটিভি ভারত: সাধারণত, প্রত্যেক পরিচালক চান, সিনেমা পুজোর মুখে মুক্তি পাক ভালো ব্যবসার জন্য ৷ আপনি আগে আগেই সিনেমার মুক্তি দিচ্ছেন, কেন ?
মানসী সিনহা: আসলে, 'পাঁচ নম্বর স্বপ্নময় লেন' আমরা খুব লড়াই করে পুজোর সময় রিলিজ করেছিলাম। অনেক স্টলওয়ার্টদের ছবির সঙ্গে আমাদের ছবি মুক্তি পেয়েছিল ৷ কিন্তু প্রত্যাশিত হল পাইনি ৷ কিন্তু যা হল বা শো পেয়েছি প্রত্যেক শো হাউসফুল দিয়েছি ৷ তবে, 'পাঁচ নম্বর স্বপ্নময় লেন' আমাকে শিক্ষা দিয়েছে ৷ পুজোর বক্সঅফিস মারামারির মধ্যে ঢোকার জন্য জমি শক্ত করতে হয়, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় ৷ আমি তো এখনো নতুন, সিনিয়রদের সঙ্গে বা শক্তপোক্ত হাউসের সঙ্গে মারামারি করার মতো যোগ্যতাই এখনো অর্জন করিনি ৷ আমি মাত্র দুটো ছবি দিয়ে সেই যোগ্যতা অর্জন করেছি, বলা যায় না। সেই জন্য ওই লড়াইটার মধ্যে আমি আর ঢুকবো না অন্তত এখন। সেই জন্য আমি পুজোর কিছু আগের ডেট সিলেক্ট করেছি ৷ আর আমার প্রযোজনা হাউস যেহেতু নতুন, আমি চাইনি যে প্রথম ছবিতেই ওদের ভয়ঙ্কর লড়াই করতে হোক শো পাওয়ার জন্য।
ইটিভি ভারত: নতুন প্রযোজক পৌলমী ৷ তাদের প্রযোজনা সংস্থার কোন জিনিসটা আপনার ভালো লেগেছে ?
মানসী সিনহা: আমার ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে পৌলমী কিন্তু খুব স্ট্রেট কাট ৷ মানে পৌলমী খারাপটাও মুখের উপর বলে, ভালোটাও মুখের উপর বলে ৷ এই মানুষগুলোর সঙ্গে কাজ করতে খুব সুবিধে হয় ৷ মানে ভেতরে মনের কথা চেপে না রেখে সামনাসামনি বলে ফলে ৷ ওর ভালো লাগা-মন্দ লাগা গুলো বুঝতে খুব সহজ হয় ৷ ফলে বাকি স্ট্রাটেজি-গুটি সাজাতে খুব সহজ হয় আর কি ৷ মানে ব্যাক বাইটিং করার কেউ নেই ৷ ওকেও প্রথম প্রডিউসার হিসেবে অনেক লড়াই লড়তে হয়েছে ৷ ফিনান্সিয়াল লড়াই লড়তে হয়েছে ৷ আমি কাছ থেকে সেই লড়াই দেখেছি, জেনেছি ৷
ইটিভি ভারত: সিনেমায় চন্দন সেন ও অর্পিতা ঘোষ রয়েছেন, জাঁদরেল দুই অভিনেতা ৷ তাঁদের একফ্রেমে আনার অভিজ্ঞতা কেমন ?
মানসী সিনহা: শুটিং ফ্লোরে এই যে দুজনকে আমাকে সামলাতে হয়নি। আমি ধারে কাছে যাইনি। ওরা নিজেরাই নিজেদের চরিত্রটাকে খুব সুন্দরভাবে সামলে নিয়েছে। আমার দায়িত্ব ছিল শুধু চরিত্রটা কী বলছে, সেটা বুঝিয়ে দেওয়া ৷ এবার তোমার যদি মনে হয় যে তুমি চরিত্রটা অন্যভাবে পেইন্ট করবে করতেই পারো। তুমি করো আমার ভালো না লাগলে আমি বলবো, ভালো লাগলে চুপ করে যাবো। সত্যি বলছি, এই দুজন মানুষকে দেখলাম অদ্ভুতভাবে আমি যেমনটা ভেবেছি, তেমনইটাই করেছেন ৷ এই দুজন মানুষ শিক্ষক ৷ এদের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।
ইটিভি ভারত: মাতৃত্বকালীন অবস্থায় রয়েছেন সোহিনী ৷ এই সিনেমাতেও তিনি একজন মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন ৷ কী রকম অভিজ্ঞতা ?
মানসী সিনহা: এই চরিত্রটা যখন আমি লিখছিলাম তখন থেকে আমার মনে সোহিনীই ছিল ৷ সোহিনীকে সামনে রেখে এটা লিখেছি ৷ আমি আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না ওই জায়গাটায় ৷ আর এই ছবিটা করার কথা হয়েছিল, আমাদের তিন বছর আগে। তখন থেকে সোহিনী এই গল্পটা জানে। তখন সোহিনী এই স্ক্রিপ্টটা শুনেছে। এতদিন পরে ছবিটা হলো, তখন আমি সোহিনীকে প্রশ্ন করেছিলাম, ওর এই গল্পের কথা মনে রয়েছে কি না ! ও বলেছিল, মনে আছে ৷ কারণ, সিনেমার নামটা ইউনিক ছিল ৷ ও বলেছিল, সিনেমার নামটার মধ্যেই অনেক গল্প লুকিয়ে আছে ৷ আমি নামটা ভুলতে পারিনি। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, এখন ওকে ওই চরিত্রে মানাবে কিনা ৷ যেই শুনল মানাবে, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল ৷
শুধু তাই নয়, চরিত্রটা নিয়ে প্রচুর ভেবেছে সোহিনী ৷ ওর হোমওয়ার্ক একটা মারাত্মক লেভেলের। আমি ওর সঙ্গে এর আগে অভিনয় করেছি কিন্তু আমি ওর ডিরেক্ট তো করিনি। মারাত্মক লেভেলের একটা হোমওয়ার্ক ৷ পুরো তৈরি হয়ে ফ্লোরে আসে ৷ কোনও ট্যান্ট্রাম নেই, কোনও চাহিদা নেই ৷ শুধু আমার কাছে আলাদা একটা ঘর চেয়েছিল ৷ যে মুহূর্তে ওকে ডাকছি মানে মুখের কথা খসাবার আগে সোহিনী চলে আসতো ৷ বাচ্চার সঙ্গে সিনে, নিজে বসে কিউ দিচ্ছে ৷ আনএক্সপেক্টেড লেগেছে আমার ৷ অসম্ভব কোঅপারেটিভ ৷ সাধে এই জায়গায় পৌঁছেছে ৷ তার পেছনে কারণ তো আছে ৷
ইটিভি ভারত: এখন জেনজিদের নিয়ে খুব আলোচনা ৷ তাদের চিন্তাভাবনা থেকে ভাষা, সবকিছুই বদলাচ্ছে ৷ এই সিনেমায় আপনি মা-মেয়ের যে সম্পর্কের কথা বলছেন, তা তো ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক...
মানসী সিনহা: আমার নিজের বাড়িতেই তো দু'পিস আছে যাদের আর্ধেক কথার মানেই আমি বুঝতে পারি না ৷ এটার কি মানে রে, এটা কি বললি-এই চলে সারাক্ষণ ৷ যেসব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শব্দ ব্যবহার করে তারা, সেটা আমার খুব মজার লাগে, ইন্টারেস্টিং লাগে। এদের ভাবনা চিন্তা সবই পাল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। পুরো জিনিসটাই খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। কিন্তু যেটা মজার সেটা হচ্ছে, এদের বাইরেটা সব নয় ৷ মানে এরা বাইরে যতটা রাফনেস দেখায়, যতটা রুড দেখায়, ডাইরেক্টলি হিট করে এরা ভেতরে তা নয় ৷ এদের অসম্ভব কমিটমেন্ট, এদের অসম্ভব কেয়ারিং মেন্টালিটি। আমার এটা খুব মজার লাগে। আসলে আমাদের সময়টা ছিল খোলা বইয়ের মতো ৷ সবাই বুঝতে পারত কে কেমন। এদের বুঝতে পারা যায় না। ওই জন্য বাইরেটা দেখে এদের কিছুতেই জাজ করা উচিত নয়। আর আমার একটা জিনিস মনে হয় যে, পৃথিবীতে যত এই জেন জি থেকে শুরু করে জেড অব্দি যাও কোন অসুবিধা নেই কিন্তু মা-মেয়ের সম্পর্ক পাল্টাবে না ৷
ইটিভি ভারত: সম্প্রতি জেন জি-দের কিছু ঘটনা ভাবিয়েছে ৷ বিশেষ করে তারা যখন চরম পদক্ষেপ বেছে নিতেও ভয় পাচ্ছে না...
মানসী সিনহা: সেক্ষেত্রে বাবা-মায়েরাও অনেকাংশে দায়ী ৷ কারণ, আমার বিশ্বাস আমি কারোর উপর চাপিয়ে দেবো না ৷ বাবা-মা, ওই কথাটা বুঝিয়ে উঠতে পারেননি যে আমার জন্য তোমাকে প্রয়োজন, আমাকে যদি তুমি ছেড়ে চলে যাও তাহলে তোমার কি ক্ষতি হবে সেটার চেয়েও ইম্পর্টেন্ট আমার কি ক্ষতি হবে ৷ আমার জন্য তোমাকে লাগে ৷ তুমি শুধু নিজেরটুকু ভেবে চলে যেও না ৷ আমি বেঁচে আছি তোমার জন্য, তুমি নিজের জীবন শেষ করার আগে এটা ভেবো, আমাদের কী হবে ৷ বাবা-মা এটা শেখায় না ৷ এইটা এইটা যদি বাবা-মা সন্তানদের মনে ঢুকিয়ে দিতে পারে ভালোবেসে, তাহলে এই ছেলে-মেয়েগুলোর যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দশবার ভাববে ৷ বাড়িতে মারামারি-তুলকালাম অশান্তি করে দেবে, খাওয়া বন্ধ করে দেবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে কিন্তু নিজের জীবন শেষ করার কথা ভাববে না ৷ কোথাও তার মনে হবে যে আমি নিজের জীবন শেষ করলে বাবা-মার কি হবে ! এই অনুভূতিটা সন্তানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু মা-বাবার। মা-বাবা যদি ভাবে, আমি তোর জন্য এই করলাম, আমি তোর জন্য ওই করলাম, তার বদলে তুই আমার জন্য কি করলি? এতে হয় না, এতে সন্তানরা হ্যাপি হয় না।
কিন্তু সন্তানরা যদি শোনে বাবা-মা কন্টিনিউয়াসলি বলছে, তুই আমার জন্য ওইটা করেছিস বলে আমি আছি, তুই আমার জন্য ওইটা করেছিস বলেই আমি আছি, তখন সেই সন্তান ভাবে তাহলে আমি না থাকলে মা-বাবার জন্য কে করবে ৷ দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট বলে আমার মনে হয় ৷ সেটা যে বাবা-মা পারে, তারা সন্তান নিয়ে আজীবন সুখে জীবন কাটাতে পারে ৷ তা সে সন্তান ঘরে থাক বা বাইরে ৷
ইটিভি ভারত: বেগনি রঙের আলো কি সেই বন্ডিং তৈরি করতে সাহায্য করবে ?
মানসী সিনহা: সম্পর্কে বন্ডিংটা যে প্রয়োজন সেটা বুঝতে সাহায্য করবে ৷ যদি এই ছবিটা দেখে প্রত্যেকটি সন্তানের একবারের জন্য তার মায়ের কথা মনে হয় তাহলে আমি জানবো যে, ঠিক আছে চলো আমরা কিছু করতে পারলাম ৷ তার মায়ের মুখটা যদি তার সামনে ভেসে ওঠে, সেটাই পরিচালক হিসাবে আমার সার্থকতা হবে ৷
ইটিভি ভারত: এখন তো ওটিটি-র যুগ, এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করার ইচ্ছা আছে ?
মানসী সিনহা: এক নম্বর, ওটিটিটা তো একদম অন্য রকম ৷ বিরাট বড় একটা ব্যাপার। অত বড় প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারব কিনা জানিনা ৷ পয়েন্ট নম্বর দুই হলো, সবকিছু শিখতে হয় ৷ ওটিটির প্যাটার্নটাও শিখতে হয় ৷ আমি সব জানি এটা বলা খুব ভুল ৷ আর তিন নম্বর কথা হলো আমার কাছে কোনও প্রস্তাবও আসেনি এখনো ৷ প্রস্তাব এলে ঝাঁপানোর কথা ভাববো ৷ ভবিষ্যতে ওরকম কোনও অফার আসলে চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নেবো ৷ কিন্তু আমি কাউকে বলবো না যে আমাকে করতে দাও, আমি সবসময় মনে করি উল্টোদিকের মানুষটা যখন আমাকে উপযুক্ত মনে করবে তখন সে নিজেই আমাকে বলবে। আমাকে যদি তার চোখে না পড়ে তার মানে আমি নিজেকে তার চোখে পড়ার মতো উপযুক্ত করে তুলতে পারি। এটা তার দোষ আমি দেবো না। তার মানে আরও পোক্ত করতে হবে নিজেকে যাতে তার চোখে আমি পরি।
ইটিভি ভারত: কখনও কোনও সিনেমাকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠানোর কথা ভাবেননি ?
মানসী সিনহা: ওটা আমার কাজ নয় ৷ প্রডিউসারের কাজ ৷ আমার কাজ ছবি বানিয়ে দেওয়া দর্শকের কাছে ৷ এবার প্রযোজক কোনও ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেই সিনেমা পাঠাবেন কিনা, সেটা তার ব্যাপার ৷ আমি ফিল্ম ফেস্টিভাল নিয়ে মাথা ঘামাই না ৷ তবে, 'এটা আমাদের গল্প' যেমন অস্ট্রেলিয়ার দর্শক দেখেছেন, লন্ডনের দর্শক দেখেছেন, আমেরিকার দর্শকরা দেখেছেন, প্রশংসা করেছেন ৷ আমার এটাই প্রাপ্তি ৷
ইটিভি ভারত: সিনেমার নাম বেগনি রঙের আলো ৷ এখন বেগুনি রঙ কোনও তাৎপর্য বহন করে ?
মানসী সিনহা: বেগুনি রং হচ্ছে মূলত আভিজাত্য, ক্ষমতা, মর্যাদা বা নারী অধিকারের প্রতীক। আর আমি বলব মানুষের জীবনে সবথেকে বড় অধিকার হলো ভালোবাসা। হতে পারে সেই ভালোবাসার দাবির আলোই হচ্ছে বেগনি রঙের আলো।
ইটিভি ভারত: মা-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে যখন এই সিনেমা তখন জানতে ইচ্ছা করছে, আপনার মা এমন কোন স্মৃতি আপনার সঙ্গে শেয়ার করেছেন, তা দাগ কেটেছে ?
মানসী সিনহা: মায়ের শৈশবের সব স্মৃতি আমার জানা ৷ এখন মা নেই ৷ চলে গিয়েছেন ৷ কিন্তু আমার মনে হয় না, মাকে নিয়ে অজানা কিছু নেই ৷ যদি না জানা কিছু স্মৃতি থেকে থাকে সেটা হচ্ছে মা এবং বাবার পারস্পরিক সম্পর্কের গল্প ৷ সেগুলো তো আমার অতটা জানার দরকারও নেই, তাই না ? তাঁরা কী আলোচনা করতো? কেমন তাঁদের কেমিস্ট্রি ছিল?সেটা ওপর ওপর জানাই ভালো ৷ বাকিটা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের গল্প নিজেরা নিয়ে চলে গিয়েছেন পরপারে। তবে, এটা বলতে পারি, আমার সিনেমা 'পাঁচ নম্বর স্বপ্নময় লেন'-এর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মা জড়িয়ে আছেন ৷ অনেকটা আমার মার মামার বাড়ি, আমার মায়ের নিজের বাড়ি এভাবে চলে গিয়েছে ৷ তখন আমি মাকে কাঁদতে দেখেছি ৷ সেই কান্নাটা আমার মনে আছে ৷ হয়তো সেই কান্নাটা আমায় কোথাও চালনা করেছিল 'পাঁচ নম্বর স্বপ্নময় লেন' ছবিটা বানাতে ৷
ইটিভি ভারত: শেষ প্রশ্ন, একজন মা হয়ে আপনি আপনার কোন স্মৃতি সন্তানদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইবেন ?
মানসী সিনহা: আমার সন্তানের সঙ্গে আমি আমার পুরো ছোটবেলাটাই ভাগ করে নিতে চাই ৷ কিন্তু ওই যে জেনজি ওরা, ওদের কথা শোনার সময় খুব কম ৷ একটু পর পরই ওরা অস্থির হয়ে যায় ৷ আর আমার বলার ধরণ, ওদের শোনার ধরণ সব সময় ম্যাচ করে না ৷ কিন্তু আশায় বাঁচে চাষা ৷ যখন ইচ্ছে হয় তখন খুব মন দিয়ে গল্প শোনে আবার যখন ভালো লাগে না, তখন বলে দেয়, এখন থাক ! এতে, ওদের কোনও দায় নেই আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ৷ আমাকে ওদের সঙ্গে তাল মেলাতে হবে, তবেই ও আমার কাছে আসবে, আমার পাশে থাকবে ৷ সেই তালমেলানোর চেষ্টাটা আমি করে যাচ্ছি।