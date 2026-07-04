বাবা-মা'কে একটা সুন্দর বাড়ি বানিয়ে দিতে চাই- গীতশ্রী চৌধুরী

বাবা-মা'কে একটা সুন্দর বাড়ি বানিয়ে দিতে চাই- গীতশ্রী চৌধুরী
'সারেগামাপা'র নবরত্ন বিচারকের কাছ থেকে কোন বিশেষ মন্ত্র নিয়ে এলেন গীতশ্রী চৌধুরী? জানালেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 11:28 AM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: শেষ হয়েছে 'সারেগামাপা' (Saregamapa) 2026-এর জার্নি ৷ উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরের বাসিন্দা আয়ুষ গুপ্তা জি বাংলার জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'সারেগামাপা'-র চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফার্স্ট রানার আপ হয়েছেন দক্ষিণ 24 পরগণার, সুভাষ গ্রামের মেয়ে গীতশ্রী চৌধুরী। রিয়েলিটির এই মঞ্চ থেকেই গানের জগতে নতুন দরজা খুলে গিয়েছে তাঁর জন্য ৷ কীভাবে আগামী সাজাচ্ছেন ? কেমন ছিল এই জার্নি ? নানা বিষয়ে কথা বললেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে ৷
ইটিভি ভারত: কেমন ছিল সারেগামাপা'র জার্নি?
গীতশ্রী: সব মিলিয়ে এগারো মাসের জার্নি ছিল। এই এগারো মাস আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়৷ এর থেকে ভালো সময় আমি আমার জীবনে কখনও কাটাইনি৷ এর থেকে ভালো সময় হতেই পারে না৷ সোনার মতো ছিল সবটা। বহুদিন এরকম একটা সময় কাটানোর অপেক্ষায় ছিলাম।
ইটিভি ভারত: রিয়ালিটি শো'তে যাওয়ার আগে এর সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল ? আর যাওয়ার পরে কী ধারণা হল?
গীতশ্রী: যাওয়ার আগে অল্পবিস্তর ধারণা অবশ্যই ছিল। আর 'সারেগামাপা'-তে অডিশন দিচ্ছি প্রায় তেরো বছর ধরে৷ আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারি না ভিতরে কী ঘটে বা ঘটতে চলেছে। আমরা ভাবি গান গাওয়া হয় ওই অবধিই ৷ কিন্তু 'সারেগামাপা'র মঞ্চে গিয়ে বুঝতে পারি এটা শুধুই একটা প্রতিযোগিতার মঞ্চ নয়৷ এটা একটা প্রতিষ্ঠান ৷ এখানে যে গ্রুমিং প্রসেস চলে সেটা ভীষণ উপকার করে গান নিয়ে এগিয়ে যেতে৷ আমার মনে হয় যারা ওখানে গাওয়ার সুযোগ পায় তারা যে কত কী শিখে বাড়ি ফিরতে পারে বলে শেষ করা যাবে না ৷ পরবর্তী সঙ্গীত জীবনে সেই শেখাগুলো অনেক সাহায্য করবে৷ সঙ্গীত শিক্ষার অনেক ধন সম্পদ জড়ো করে বাড়ি ফিরেছি আমি ৷
ইটিভি ভারত: কী শিখলেন নবরত্ন বিচারকের কাছ থেকে? ভয় পেতেন কোনও বিচারককে?
গীতশ্রী: আগে ভয় কাকে পেতাম সেটা বলি ৷ পুরো সিজন ধরে আমরা একজনকেই সবাই ভয় পেয়ে এসেছি৷ তিনি শান্তনু মৈত্র ৷ যেমন ভয় পেতাম, তেমনি অনেককিছু শিখেছি ৷ বাকি সকলের কাছ থেকেও শিখেছি ৷ প্রত্যেককে কিছু না কিছু টিপস দিতেন গানের আগে ৷ শেষের দিকে শান্তনু স্যারের থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি ৷ কৌশিকী ম্যাডাম আমাকে খুব ভালোবাসেন ৷ উনি সকলকেই সন্তানের মতো ভালোবাসেন ৷ একটা সময় আমার গলার খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যায় ৷ সেই সময় বিচারকরা আমাকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। এই স্নেহ, যত্ন বিরল আজকের দিনে ৷
ইটিভি ভারত: বিচারকদের কোন কথা সবসময় মাথায় রাখবেন?
গীতশ্রী: আমরা শিল্পীরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মঞ্চে৷ ওখানে যখন আমার গলা খারাপ হয় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আমাকে সব বিচারক আমার মনের জোর বাড়ানোর জন্য যে সাজেশনটা দিয়েছিলেন সেটা হল, শরীর মন খারাপ থাকলেও তুমি শিল্পী ৷ মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালে তোমাক পারফর্ম করতে হবে৷ কারণ তোমার ওই মঞ্চটার প্রতি দায়িত্ব আছে ৷ যাই হয়ে যাক সেরাটা দিতে হবে ৷ শিল্পীরা কখনও 'না' বলতে পারে না এটা আমি শিখেছি ।
ইটিভি ভারত: অডিশন জেতার পর কেমন অনুভূতি ছিল?
গীতশ্রী: এটা ছিল আমার তেরো নম্বর অডিশন। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম এবার আমি দেবো না অডিশন। কারণ এত বছর ধরে অডিশন দিচ্ছি, একবারও পাচ্ছি না ৷ তাই আমার খুব খারাপ লাগত ৷ আমি মনকে বোঝাতাম যে হয়ত আমার কোনও ভুল আছে, খামতি আছে, আমার আরও শেখা উচিত। কিন্তু বাবা- মা নাছোড়বান্দা ছিলেন আমাকে অডিশনে পাঠাবেনই ৷ আমাদের 3 অগস্ট ছিল প্রথম অডিশন, মিত্র ইন্সটিটিউশনে ৷ 2 অগস্ট আমার আর বাবা-মায়ের মধ্যে যুদ্ধ ৷ আমি যাবো না ৷ আর ওঁরা আমাকে পাঠাবেনই ৷ আমি পরের বছর যাবো বলেছিলাম। বাবা-মায়ের বক্তব্য ছিল আমি এবার যাই ৷ এবার না পেলে আর কোনওদিন কোনও রিয়ালিটি শো'তে অডিশন দিতে যেতে বলবেন না ৷ আমার সিরিয়াল নম্বর ছিল 841।
অর্থাৎ 8+4+1 যোগ করলে 13 । মানে আনলাকি থার্টিন ৷ আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম হবে না এবারও ৷ হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম এবার তো হবেই না ৷ যাই হোক এরপর ফার্স্ট রাউন্ড, সেকেন্ড রাউন্ড ক্লিয়ার করলাম। তারপরে আমার কাছে একটা মেসেজ এলো গ্রুমিং রাউন্ড অডিশন হবে। চার পাঁচদিন গ্রুমিং-এর পর একটা অডিশন হবে। সেখানে সিলেক্ট হলে আমরা কোয়ালিফাই করব গ্র্যান্ড রাউন্ড অডিশনের জন্য ৷ আমাদের সবাইকে বাড়ি চলে যেতে বলা হয় ৷ বলা হয় সিলেক্ট হলে ডেকে নেওয়া হবে ৷
ফিরে আসার পথে দেখি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ একে একে সবাইকে বের করে দেওয়া হচ্ছে ৷ আমাকেও করে দেওয়া হল ৷ পরে কয়েকজনকে ফোন করে জানলাম গ্রুপটাই ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে ৷ সিলেক্ট হলে ডেকে নেবে। বাড়িতে ফেরার পর মা বললেন, লাগেজটা খালি করে দিই, আর তো যেতে হচ্ছে না। বাবা বারণ করে বললেন, ওকে কালই ডাকবে ৷ কোন কনফিডেন্স থেকে বাবা কথাটা বলেছিলেন আমি জানি না ৷ কিন্তু সেটাই হয়েছিল ৷ ডাক পেলাম ৷ পরদিন সকালেই চলে যাই ৷ এরপর শেষ পর্যায়ের অডিশনেও সিলেক্ট হই ৷ চারদিকে গোল্ডেন শাওয়ার হচ্ছিল ৷ বাবা-মাকে একসঙ্গে কাঁদতে আর হাসতে দেখেছিলাম। ওই মুহূর্তটা দারুণ ছিল আমার জন্য ৷
ইটিভি ভারত: কবে থেকে গান শেখা শুরু। গুরু হিসেবে কাদের পেয়েছেন?
গীতশ্রী: ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে গানের পরিবেশ দেখেছি ৷ ওখান থেকেই ইচ্ছা জাগে যে গান গাইব। তারপর বিভিন্ন গুণী মানুষের কাছে বাবা নিয়ে যান ৷ এখন পনেরো বছর ধরে যাঁর কাছে শিখছি শ্রদ্ধেয় রথীজিৎ ভট্টাচার্য ৷ তিনি শুধু গুরু না, আমার আরেকজন বাবা ৷ ওনার স্ত্রী শ্রেয়া দি আমার গুরু মা। মানে আরেকজন মা ৷ এখন এঁদের কাছেই গান শিখি ৷ ভবিষ্যতে এঁদের কাছেই শিখব ৷
ইটিভি ভারত: কাকে সবথেকে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন?
গীতশ্রী: নিজেকে ৷ কারণ প্রত্যেকদিন ভাবতাম আজ যেমন গাইলাম পরদিন তার থেকেও ভালো গাইব।
ইটিভি ভারত: পরবর্তী পরিকল্পনা?
গীতশ্রী: অবশ্যই গানবাজনা করা ৷ নিজেকে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে তোলা ৷ গানের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে যেতে চাই ৷ প্লেব্যাক করতে চাই ৷ নিজের গান আসুক সেটাও চাই ৷ আমার ছোট থেকে বড় ইচ্ছা, বাবা-মাকে বাড়ি বানিয়ে দেব ৷ সেটা খানিকটা পূরণ হয়েছে ৷ তবে, আরেকটু সুন্দর করে বাবা-মাকে একটা বাড়ি বানিয়ে দিতে চাই আমি ৷
ইটিভি ভারত: আবারও কোনও রিয়ালিটির মঞ্চে যাওয়ার ইচ্ছা আছে?
গীতশ্রী: আপাতত দু'তিন বছরের জন্য কিছু ভাবিনি ৷ শুধু গান বাজনা করব। আমি অতীত, ভবিষ্যতে বিশ্বাসী নই ৷ বর্তমানে বিশ্বাসী ৷ এখন যেটা চলছে চলুক। ভবিষ্যতে কী হবে ভাবিনি এখনও ৷ ঈশ্বর যা ভেবে রেখেছেন আমার জন্য, সেটাই হবে ৷
ইটিভি ভারত: ফার্স্ট রানার আপ হওয়ায় বাড়ির লোকেরা, বন্ধুরা কে কী বলছেন?
গীতশ্রী: আমি তো বারবার হেরে যাওয়া মানুষ। তাই প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম আমার কিছু হবে না ৷ গ্র্যান্ড রাউন্ড অডিশনে গিয়েও একই কথা মনে হয়। তাই ফিনালের মঞ্চে দাঁড়ানোটাই জিতে যাওয়ার মতো ছিল আমার কাছে ৷ তারপর ফার্স্ট রানার আপ হওয়ায় মা-বাবা দারুণ খুশি ৷ সারেয়াগামাপার বন্ধুরাও খুশি ৷ আমরা সবাই জিতেছি সেদিন ৷
ইটিভি ভারত: সারেগামাপা থেকে অর্জিত অর্থ কোন কাজে লাগালে?
গীতশ্রী: অর্জিত অর্থের থেকেও বেশি দামী আমি ওখান থেকে সঙ্গীতের যে যে পাঠ নিয়ে এসেছি সেগুলো। ওটা কোটি টাকা দিলেও পাওয়া যাবে না ৷ টাকাটা দিয়ে কী করব আপাতত ভাবা হয়নি ৷ বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই কিছু করতে হবে ৷