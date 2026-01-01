অরিত্রর সঙ্গে জুটি ক'দিন টিকবে জানি না - নতুন বছরে কীসের ইঙ্গিত জিনিয়ার ?

অরিত্রর সঙ্গে জুটি ক'দিন টিকবে জানি না - নতুন বছরে কীসের ইঙ্গিত জিনিয়ার ?
তাঁদের আসন্ন বাংলা ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় জিনিয়া সেন এবং অরিত্র মুখোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 1, 2026 at 8:25 PM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: শিবু-নন্দিতার জুটির মতোই দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিনিয়া-অরিত্র জুটি । 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি', 'বাবা বেবি ও', 'ফাটাফাটি'র পর এবার চতুর্থ ছবি নিয়ে আসছেন জিনিয়া সেন এবং অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের জুটি । নতুন বছরে 23 জানুয়ারি ছুটির দিনে মুক্তি পেতে চলেছে হরর, কমেডি, রোম্যান্সের মোড়কে বাঁধা 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'। গল্প জিনিয়া সেনের । সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জিনিয়া সেন এবং গোধূলি শর্মা । পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় । ছবি মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা জমল অরিত্র এবং জিনিয়ার ।
জিনিয়া জানালেন, এই ছবিটা যেমন ভয়ের তেমন রোম্যান্টিক ৷ একইসঙ্গে মজার অর্থাৎ ভরপুর কমেডি আছে । তিনটিকেই সমান মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই ছবিতে । এই প্রসঙ্গে আরও একটি দিক উঠে আসে ।
জিনিয়া এই গল্প লেখার আগে কোনও ভৌতিক অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন কি না জানতে চাইলে লেখিকা জানান, "ভৌতিক কাকে বলে আমি জানি না । তবে, আমার এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে যার কোনও বিশ্লেষণ নেই আমার কাছে । আমার দিদা আমার প্রিয় বন্ধু ছিলেন । মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই বলতেন 'আমাকে ওরা নিতে এসেছে । ওদের চলে যেতে বল ।' আমি তো সারা ঘরে কাউকে দেখতেই পেতাম না । এর কিছুদিন পর দিদা মারা যান, একদিন দুপুরে, আমার পাশে শুয়েই । এরপর দিদা প্রায়ই স্বপ্নে আমাকে বলতেন, ওই জায়গায় আমার ওই জিনিসটা আছে । পরিষ্কার করে সরিয়ে রাখ । ওই সব জায়গাগুলোতে জীবনেও আমি হাত দিইনি । স্বপ্নের পরে হাত দিয়ে দেখি, হ্যাঁ ওই জায়গাগুলোতে সেই জিনিসগুলোই আছে । আমার কাছে এগুলোর কোনও ব্যাখ্যা নেই ।" উইন্ডোজের ঘর থেকে এই প্রথম কোনও হরর জঁরের ছবি আসছে দর্শক দরবারে ।
অরিত্র বলেন, "সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু ভয়ের হিন্দি ছবি ভালো চলেছে । তাই চ্যালেঞ্জটা নিয়েই ফেললাম ।" অরিত্র জানান, "বিভিন্ন জায়গায় রেইকি করতে যেতাম । একবার এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি । একটা বাড়িকে হোটেল বানিয়ে দেখাব বলে ঘরগুলো দেখছি । নীচের ঘরগুলোই দেখানো হচ্ছিল । উপরের ঘর দেখতে বারণ করছিল আমাদের । আমি বারণ সত্ত্বেও যাই উপরের ঘরগুলো দেখতে । একাই যাই । অন্ধকার ঘরগুলো মোবাইলের আলোয় দেখছিলাম । নীচে নামার পর হাতে বেশ অস্বস্তি বোধ করি । পরে দেখি হাতে আঁচড়ের দাগ !"
জিনিয়া এবং অরিত্র আরও জানান, রিশপে একদিন শুটিং ফ্লোরে একটা লাইট হঠাৎ ভেঙে পড়ে যায় । অথচ খুব শক্ত করে তা যত্ন নিয়ে লাগানো ছিল । ভাগ্যিস সেই লাইটের নীচে কেউ ছিল না তখন ।...
এরকমই সব অভিজ্ঞতার কথা জানানোর পাশাপাশি নিজেদের জুটি নিয়ে জিনিয়া বলেন, "জানি না কতদিন অরিত্রর সঙ্গে আমার জুটি টিকবে । অরিত্র কোনওকিছু নিয়ে খুশি থাকলেও আমি যেন কিছুতেই খুশি হতে পারি না । আমি রোজ শুটিঙে গেলে ও রেগে যায় । আবার না গেলেও ভাবে কার সঙ্গে ঝগড়া করবে । আমাদের জুটি রোজ ভাঙে রোজ গড়ে ।"
জিনিয়া আরও বলেন, "অরিত্র বারবারই আমাকে বলে, আমি যেন লেখার সময় কারওকে ভেবে না লিখি । সেটা আমার হাতে থাকে না সত্যিই । হয়ে যায় । তবে, কাস্টিং নিয়ে আমরা গোটা টিম আলোচনা করি । এর মধ্যে আমাদের জনসংযোগ টিমও যুক্ত থাকে । সবাই মিলেই অভিনেতাদের নাম ঠিক করি । এরপরে জানাই, শিবু আর নন্দিতাদি'কে । সবসময় যে আমাদের সঙ্গে ওরা সহমত হয় তা নয় ।"
অরিত্র জানিয়েছেন, "এই ছবি আবালবৃদ্ধবনিতার । সবাই দেখতে পারে এই ছবি । ভয়, রোম্যান্স, কমেডি সব আছে এই ছবিতে ।" জিনিয়ার কথায়, এর আগের ছবিগুলোতে গান দেখানোর অত সুযোগ হয়নি । এবার আছে সেই সুযোগ । ভূতেরা কীভাবে পার্টি করে আমাদের জানা নেই । আমরা আমাদের কল্পনায় তাদের তৈরি করেছি । আর অরিত্র বোধহয় আমার ছায়ায় ভূতগুলোকে বানিয়েছে ।" অরিত্র মজা করে বলেন, "পেতনিগুলো জিনিয়ার মতোই ।" এবার অপেক্ষা ছবি মুক্তির ।
প্রসঙ্গত, বাংলা সিনেমার কথা ভেবে স্ক্রিনিং কমিটি গড়ে ওঠায় খুশি জিনিয়া । তিনি বলেন, "স্ক্রিনিং কমিটি গড়ে ওঠা দরকার ছিল, আমাদের বাংলা সিনেমার স্বার্থে । যারা সমর্থনে থাকবে না সে এর বাইরে গিয়ে ছবি বানাক । সমর্থন না-ই থাকতে পারে । কিন্তু বিষয়টা বুঝে দেখা দরকার ।"
আগামী দিনে ক্রাইম থ্রিলারের উপর ছবি বানাতে চান জিনিয়া । একইসঙ্গে তিনি রিসার্চধর্মী ছবিও বানাতে ইচ্ছুক ৷