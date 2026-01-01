ETV Bharat / entertainment

অরিত্রর সঙ্গে জুটি ক'দিন টিকবে জানি না - নতুন বছরে কীসের ইঙ্গিত জিনিয়ার ?

তাঁদের আসন্ন বাংলা ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় জিনিয়া সেন এবং অরিত্র মুখোপাধ্যায় ৷

ETV BHARAT
একান্ত আড্ডায় জিনিয়া-অরিত্র জুটি (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 1, 2026 at 8:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 জানুয়ারি: শিবু-নন্দিতার জুটির মতোই দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিনিয়া-অরিত্র জুটি । 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি', 'বাবা বেবি ও', 'ফাটাফাটি'র পর এবার চতুর্থ ছবি নিয়ে আসছেন জিনিয়া সেন এবং অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের জুটি । নতুন বছরে 23 জানুয়ারি ছুটির দিনে মুক্তি পেতে চলেছে হরর, কমেডি, রোম্যান্সের মোড়কে বাঁধা 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'। গল্প জিনিয়া সেনের । সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জিনিয়া সেন এবং গোধূলি শর্মা । পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় । ছবি মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা জমল অরিত্র এবং জিনিয়ার ।

জিনিয়া জানালেন, এই ছবিটা যেমন ভয়ের তেমন রোম্যান্টিক ৷ একইসঙ্গে মজার অর্থাৎ ভরপুর কমেডি আছে । তিনটিকেই সমান মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই ছবিতে । এই প্রসঙ্গে আরও একটি দিক উঠে আসে ।

মুখোমুখি জিনিয়া-অরিত্র জুটি (নিজস্ব ভিডিয়ো)

জিনিয়া এই গল্প লেখার আগে কোনও ভৌতিক অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন কি না জানতে চাইলে লেখিকা জানান, "ভৌতিক কাকে বলে আমি জানি না । তবে, আমার এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে যার কোনও বিশ্লেষণ নেই আমার কাছে । আমার দিদা আমার প্রিয় বন্ধু ছিলেন । মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই বলতেন 'আমাকে ওরা নিতে এসেছে । ওদের চলে যেতে বল ।' আমি তো সারা ঘরে কাউকে দেখতেই পেতাম না । এর কিছুদিন পর দিদা মারা যান, একদিন দুপুরে, আমার পাশে শুয়েই । এরপর দিদা প্রায়ই স্বপ্নে আমাকে বলতেন, ওই জায়গায় আমার ওই জিনিসটা আছে । পরিষ্কার করে সরিয়ে রাখ । ওই সব জায়গাগুলোতে জীবনেও আমি হাত দিইনি । স্বপ্নের পরে হাত দিয়ে দেখি, হ্যাঁ ওই জায়গাগুলোতে সেই জিনিসগুলোই আছে । আমার কাছে এগুলোর কোনও ব্যাখ্যা নেই ।" উইন্ডোজের ঘর থেকে এই প্রথম কোনও হরর জঁরের ছবি আসছে দর্শক দরবারে ।

ETV BHARAT
ছবির গল্প শেয়ার করলেন অরিত্র-জিনিয়া (নিজস্ব চিত্র)

অরিত্র বলেন, "সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু ভয়ের হিন্দি ছবি ভালো চলেছে । তাই চ্যালেঞ্জটা নিয়েই ফেললাম ।" অরিত্র জানান, "বিভিন্ন জায়গায় রেইকি করতে যেতাম । একবার এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি । একটা বাড়িকে হোটেল বানিয়ে দেখাব বলে ঘরগুলো দেখছি । নীচের ঘরগুলোই দেখানো হচ্ছিল । উপরের ঘর দেখতে বারণ করছিল আমাদের । আমি বারণ সত্ত্বেও যাই উপরের ঘরগুলো দেখতে । একাই যাই । অন্ধকার ঘরগুলো মোবাইলের আলোয় দেখছিলাম । নীচে নামার পর হাতে বেশ অস্বস্তি বোধ করি । পরে দেখি হাতে আঁচড়ের দাগ !"

ETV BHARAT
অরিত্র ও জিনিয়া (নিজস্ব চিত্র)

জিনিয়া এবং অরিত্র আরও জানান, রিশপে একদিন শুটিং ফ্লোরে একটা লাইট হঠাৎ ভেঙে পড়ে যায় । অথচ খুব শক্ত করে তা যত্ন নিয়ে লাগানো ছিল । ভাগ্যিস সেই লাইটের নীচে কেউ ছিল না তখন ।...

ETV BHARAT
আসছে 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' (সিনেমার পোস্টার)

এরকমই সব অভিজ্ঞতার কথা জানানোর পাশাপাশি নিজেদের জুটি নিয়ে জিনিয়া বলেন, "জানি না কতদিন অরিত্রর সঙ্গে আমার জুটি টিকবে । অরিত্র কোনওকিছু নিয়ে খুশি থাকলেও আমি যেন কিছুতেই খুশি হতে পারি না । আমি রোজ শুটিঙে গেলে ও রেগে যায় । আবার না গেলেও ভাবে কার সঙ্গে ঝগড়া করবে । আমাদের জুটি রোজ ভাঙে রোজ গড়ে ।"

ETV BHARAT
সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জিনিয়া সেন এবং গোধূলি শর্মা (সিনেমার পোস্টার)

জিনিয়া আরও বলেন, "অরিত্র বারবারই আমাকে বলে, আমি যেন লেখার সময় কারওকে ভেবে না লিখি । সেটা আমার হাতে থাকে না সত্যিই । হয়ে যায় । তবে, কাস্টিং নিয়ে আমরা গোটা টিম আলোচনা করি । এর মধ্যে আমাদের জনসংযোগ টিমও যুক্ত থাকে । সবাই মিলেই অভিনেতাদের নাম ঠিক করি । এরপরে জানাই, শিবু আর নন্দিতাদি'কে । সবসময় যে আমাদের সঙ্গে ওরা সহমত হয় তা নয় ।"

ETV BHARAT
23 জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' (নিজস্ব চিত্র)

অরিত্র জানিয়েছেন, "এই ছবি আবালবৃদ্ধবনিতার । সবাই দেখতে পারে এই ছবি । ভয়, রোম্যান্স, কমেডি সব আছে এই ছবিতে ।" জিনিয়ার কথায়, এর আগের ছবিগুলোতে গান দেখানোর অত সুযোগ হয়নি । এবার আছে সেই সুযোগ । ভূতেরা কীভাবে পার্টি করে আমাদের জানা নেই । আমরা আমাদের কল্পনায় তাদের তৈরি করেছি । আর অরিত্র বোধহয় আমার ছায়ায় ভূতগুলোকে বানিয়েছে ।" অরিত্র মজা করে বলেন, "পেতনিগুলো জিনিয়ার মতোই ।" এবার অপেক্ষা ছবি মুক্তির ।

প্রসঙ্গত, বাংলা সিনেমার কথা ভেবে স্ক্রিনিং কমিটি গড়ে ওঠায় খুশি জিনিয়া । তিনি বলেন, "স্ক্রিনিং কমিটি গড়ে ওঠা দরকার ছিল, আমাদের বাংলা সিনেমার স্বার্থে । যারা সমর্থনে থাকবে না সে এর বাইরে গিয়ে ছবি বানাক । সমর্থন না-ই থাকতে পারে । কিন্তু বিষয়টা বুঝে দেখা দরকার ।"

আগামী দিনে ক্রাইম থ্রিলারের উপর ছবি বানাতে চান জিনিয়া । একইসঙ্গে তিনি রিসার্চধর্মী ছবিও বানাতে ইচ্ছুক ৷

ETV BHARAT
ছবিটা যেমন ভয়ের তেমন রোম্যান্টিক (নিজস্ব চিত্র)

TAGGED:

ARITRA MUKHERJEE
ZINIA SEN
ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল
অরিত্র মুখোপাধ্যায়
BHANUPRIYA BHOOTER HOTEL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.