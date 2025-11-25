সিনেপ্রেমীদের জন্য সুখবর ! শুরু হচ্ছে ছোট ছবির বড় উৎসব
শীতের হাওয়া গায়ে মেখে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 3:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে ৷ শীতের আবহে সিনেপ্রেমীদের জন্য ফের এক দুর্দান্ত খবর ৷ শুরু হতে চলেছে আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (IKSFF) ৷ আর নেপথ্যে কারিগর হিসাবে থাকছে 'সিনে ব্রিজ' (CineBridge) ৷ এমন এক ইন্ডাস্ট্রি মার্কেট প্ল্যাটফর্ম, যা স্বাধীন নির্মাতা তথা পরিচালকজের স্বপ্নকে পরিণত করবে বাস্তবে । প্রায় 32টা দেশ অংশগ্রহণ করছে এই শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ৷
জানা গিয়েছে, 24 জানুয়ারি, রোটারি সদনে 'সিনে ব্রিজ'-এর নির্মাতারা সরাসরি যুক্ত হবেন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, প্রযোজক, বিনিয়োগকারী এবং শীর্ষস্থানীয় প্রোডাকশন হাউসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর কথায়, "আমরা দেখেছি, প্রতিভার ঘাটতি নেই, সমস্যা সুযোগের অভাব। এই প্ল্যাটফর্ম সেই শূন্যস্থানই পূরণ করবে ৷ সিনেমাকে পৌঁছে দেবে মূল বাজারে।" ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের লিটল ল্যাম্ব প্রোডাকশন (Little Lamb Production), ইওন ফিল্মস (EON Films)-সহ কলকাতার নামী দামি প্রযোজনা সংস্থা ও বেশ কিছু ওটিটি প্ল্যাটফর্ম তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে ৷
2020 সালে শুরু হওয়া IKSFF আজ পূর্ব ভারতের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ডিজিটাল-অফলাইন হাইব্রিড ফরম্যাটে পরিচালিত এই উৎসব ইতিমধ্যে পরিচিত মোহন আগাসে, মুনমুন সেন, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, জয়া সীল ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ-সহ অসংখ্য বিশিষ্টজনের উপস্থিতির জন্য।ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর সস্বতী গুহ চক্রবর্তী জানান, "শুধু প্রদর্শনী নয়, আমরা নির্মাতাদের ভবিষ্যতের পথও তৈরি করতে চাই। সিনে ব্রিজ সেই অগ্রগতির বাস্তব রূপ।"
এক নজরে IKSFF 2026-এর সময়সূচি -
* ফেস্টিভ্যাল: 20–25 জানুয়ারি 2026
* অনলাইন স্ক্রিনিং: 20–24 জানুয়ারি, www.efilmzone.com
* স্থান: আদামাস ইউনিভার্সিটি, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, রোটারি সদন ও অন্যান্য
* CineBridge Industry Platform: 24 জানুয়ারি, রোটারি সদন
* অ্যাওয়ার্ড ও ক্লোজিং সেরিমনি: 25 জানুয়ারি, রোটারি সদন
IKSFF 2026-এ আলোচনার সেশন:
* সেমিনার - ভবিষ্যতে সিনেমাকে কেমনভাবে বদলে দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা!
20 জানুয়ারি, আদামাস ইউনিভার্সিটি
* সেমিনার- পুরুষের আবেগ, কষ্ট, বঞ্চনা কি সিনেমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক?
21 জানুয়ারি, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি
* মাস্টারক্লাস - ডিজিটাল যুগে সিনেমার নতুন রূপ
অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
21 জানুয়ারি, সকাল 11টা, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি
যারা শর্ট ফিল্ম এই ফেস্টিভ্যালে দিতে চান তারা এই ওয়েবসাইটে www.iksff.co.in/cinebridge গেলে আরও বিশদে জানতে পারবেন ৷