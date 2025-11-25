এমির মঞ্চে চমকালো না 'চমকিলা' দিলজিতের ভাগ্য
কমপেটেটিভ অ্যাক্টিং ক্যাটাগরি ও সেরা অভিনেতা বিভাগে কারা পেলেন আন্তর্জাতিক এমি অ্যাওয়ার্ডস ?
November 25, 2025
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: এবারের এমি অ্যাওয়ার্ডসে ভারতকে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে ৷ চমকালো না চমকিলা দিলজিতের ভাগ্য ৷ সোমবার রাতে (মঙ্গলবার সকাল IST) নিউ ইয়র্ক সিটিতে সম্পন্ন হয়েছে এই বছরের আন্তর্জাতিক এমি অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠান (International Emmys 2025) ৷
প্রবল প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেও, এমি অ্যাওয়ার্ডস হাতছাড়া ভারতের ৷ পরিচালক ইমতিয়াজ আলির 'অমর সিং চমকিলা' (Amar Singh Chamkila), এমি অ্যাওয়ার্ডসের দুটি বিভাগে নমিনেশন পেয়েছিল ৷ নেটফ্লিক্সে পঞ্জাবি সঙ্গীত কিংবদন্তি চমকিলার ভূমিকায় নজর কাড়েন গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ (Diljit Dosanjh) ৷ কমপেটেটিভ অ্যাক্টিং ক্যাটাগরি থেকে প্রতিযোগিতায় বাদ পড়েন তিনি ৷
এই বছর সকলের নজর ছিল 'অমর সিং চমকিলা'র ওপর ৷ কারণ ছবিটি সেরা টিভি মুভি/মিনি সিরিজ (Best TV Movie/Mini Series) এবং সেরা অভিনেতার (Best Performance) জন্য মনোনয়ন পেয়েছিল। তবে, শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের কাছে দুটি বিভাগেই হেরে যায় ভারত থেকে যাওয়া এই সিনেমা । টিভি মুভি/মিনি-সিরিজ প্রতিযোগিতায়, অমর সিং চামকিলা জার্মানির হেরহাউসেন - দ্য ব্যাংকার অ্যান্ড দ্য বোম্ব (Herrhausen - The Banker and the Bomb), চিলির ভেনসার ও মরির (Vencer o Morir (Victory or Death)) এবং ব্রিটেনের 'লস্ট বয়েজ অ্যান্ড ফেয়ারিজ'র (Lost Boys and Fairies)-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল।
এই বিভাগে পুরস্কার জিতে নেয় ড্যাফ জেমসের (Daf James) তিন পর্বের টেলিভিশন ড্রামা 'লস্ট বয়েজ অ্যান্ড ফেয়ারিজ' (Lost Boys and Fairies) । সিরিজটি এক সমকামী দম্পতিকে কেন্দ্র করে তৈরি যারা সন্তান দত্তক নেওয়ার মানসিক এবং আমলাতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যায়। অন্যদিকে, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, যিনি সেরা অভিনেতার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, তিনি 'লুডভিগ' (Ludwig)-এর জন্য ডেভিড মিচেল (David Mitchell), 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অফ সলিটিউড' (One Hundred Years of Solitude)-এর জন্য দিয়েগো ভাসকেজ (Diego Vasquez) এবং 'ইয়ো', অ্যাডিকটো (Yo, adicto (I, Addict))-এর জন্য স্প্যানিশ অভিনেতা ওরিওল প্লা (Oriol Pla)-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছিলেন ৷ এই বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়েছেন ওরিওল প্লা ৷
ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত 'অমর সিং চমকিলা' মুক্তি পায় চলতি বছর 12 এপ্রিল ৷ সিনেমায় পঞ্জাবের জনপ্রিয় গায়ক অমর সিংয়ের চরিত্রে দেখা যায় দিলজিৎ দোসাঞ্জকে ৷ অমর সিংকে 1988 সালে মাত্র 27 বছর বয়সে গুলি করে হত্যা করা হয়। অমর সিং জনপ্রিয় ছিলেন 'পঞ্জাবের এলভিস' নামেও ৷ চমকিলা তাঁর সাহসী গান এবং প্রাণবন্ত মঞ্চ পরিবেশনার জন্য পরিচিত ছিলেন। ছবিতে দিলজিতের বিপরীতে দেখা গিয়েছে পরিণীতি চোপড়াকে ৷ যিনি চমকিলার স্ত্রী অমরজোত কৌরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।