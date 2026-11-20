32nd KIFF: ভারতীয় ভাষার প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত একমাত্র বাংলা ছবি 'গাজনের ধুলোবালি', কী বলছেন পরিচালক ?
32nd Kolkata International Film Festival: পরিচালকের মতে, "এই গল্প বলার জন্য এবং যে পরিস্থিতিতে আমরা ছবিটি তৈরি করেছি, তাতে অবশ্যই সাহসের প্রয়োজন ছিল।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 12:22 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: বাংলা সিনেমার জন্য আরও এক গর্বের মুহূর্ত। 32তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (KIFF) ভারতীয় ভাষার প্রতিযোগিতা বিভাগে (Indian Language Competition) নির্বাচিত হয়েছে পরিচালক ইন্দ্রাশিস আচার্যের নতুন ছবি 'গাজনের ধুলোবালি' (Dust and Pebbles)। উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারের এই প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত একমাত্র বাংলা ছবি 'গাজনের ধুলোবালি'। পরিচালকের চলচ্চিত্রযাত্রায় এটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
প্রতীক চক্রবর্তীর প্রযোজনায়, প্রমোদ ফিল্মসের ব্যানারে, ওয়েট গ্রাস ফিল্মসের সহযোগিতায় এবং অ্যাডভার্ব মুভিজের প্রোডাকশনে নির্মিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ঋত্বিক চক্রবর্তী, লোকনাথ দে, শ্রেয়া সিনহা, দীপক হালদার, অপূর্ব বার এবং শুভঙ্কর মহন্ত। নিজস্ব চলচ্চিত্রভাষা, বাস্তবধর্মী গল্প বলার ধরন এবং মানুষের জীবনের জটিল দিকগুলিকে পর্দায় তুলে ধরার জন্য পরিচিত পরিচালক ইন্দ্রাশিস আচার্য। তাঁর নতুন ছবি 'গাজনের ধুলোবালি'তে উঠে এসেছে গ্রামবাংলার পটভূমিতে রাজনীতি, ক্ষমতার লড়াই, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এক অস্বস্তিকর বাস্তবতা।
সিনেমার প্রেক্ষাপট
ছবির গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক প্রত্যন্ত গ্রাম। সেই গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করার উদ্যোগকে নথিবদ্ধ করতে সেখানে পৌঁছয় এক সাংবাদিক। প্রথমদিকে এই পরিবর্তনের নেপথ্যে থাকা মানুষটির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ধীরে ধীরে বদলে যায় তার অবস্থান। এরপরই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। সাংবাদিকের এই অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করেই গল্প মোড় নেয় অন্যদিকে। তার স্ত্রী অমৃতা এবং শ্রীতমা, যে সাংবাদিকের যাত্রার শুরুতে তার সঙ্গী ছিল, এক নতুন অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতে তাদের সামনে উন্মোচিত হয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ব্যক্তিস্বার্থ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের এক ভয়ংকর বাস্তবতা। তারপর ? রহস্য-রাজনীতির ঘেরাটোপে উঠে আসবে একের পর এক উত্তর ৷
ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জয় সরকার, চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে রয়েছেন শুভদীপ দে, সম্পাদনা করেছেন লুব্ধক চট্টোপাধ্যায় এবং শব্দ পরিকল্পনা ও মিশ্রণের দায়িত্ব সামলেছেন শুভারুন সেনগুপ্ত ও শ্রীজিৎ গুপ্ত।
'গাজনের ধুলোবালি' নিয়ে কী বললেন পরিচালক ?
পরিচালক ইন্দ্রাশিস আচার্য বলেন, "'গাজনের ধুলোবালি' তৈরি করা আমার কাছে যেমন নিজের বিশ্বাস ও ভাবনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকার একটা যাত্রা, তেমনই ছিল চলচ্চিত্র নির্মাণের এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। আমরা একটি প্রত্যন্ত গ্রামে শুটিং করেছি। সেখানকার প্রকৃতি, মানুষ এবং দৈনন্দিন জীবনের রুক্ষ বাস্তবতাকে যতটা সম্ভব অবিকৃত রাখতে চেয়েছি। আমি চেয়েছিলাম, ছবির প্রতিটি মুহূর্তে যেন সেই গ্রামের আবহটা অনুভব করা যায়, যেখানে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত দারিদ্র্য, ক্ষমতা, স্থানীয় রাজনীতি এবং উন্নয়নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোভের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকেন।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জটা শুধু একটা গল্প বলা ছিল না, বরং সেই বাস্তবতার মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দেওয়া। কোনওরকম অতিরিক্ত নাটকীয়তা বা প্রচলিত সিনেমার চাকচিক্য ছাড়াই সেই জীবনকে তুলে ধরতে চেয়েছি। এই ছবি দেখায়, কীভাবে ক্ষমতার লোভ এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদ মানুষকে সহ্যের শেষ সীমায় ঠেলে দিতে পারে। কীভাবে রাজনীতি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধীরে ধীরে মানুষের জীবনের সবচেয়ে সাধারণ জায়গাগুলিকেও গ্রাস করে ফেলে। এই গল্প বলার জন্য এবং যে পরিস্থিতিতে আমরা ছবিটি তৈরি করেছি, তাতে অবশ্যই সাহসের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি মনে করি, আসল সাহস লুকিয়ে রয়েছে সেই সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে, যাঁদের জীবনসংগ্রাম ও প্রতিরোধের শক্তি আমাদের এই ছবি তৈরির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।"
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ও পরিচালক ইন্দ্রাশিস
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে ইন্দ্রাশিস আচার্যের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাঁর আগের দুটি ছবি 'পিউপা' এবং 'পার্সেল'-এর চলচ্চিত্র উৎসবের যাত্রাও শুরু হয়েছিল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকেই। পরবর্তী সময়ে দুটি ছবিই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে একাধিক পুরস্কার ও সম্মান অর্জন করে। বিশেষ করে 'পার্সেল'-এর জন্য কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা ভারতীয় পরিচালকের বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার অর্জন তাঁর চলচ্চিত্রজীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি। এবার সেই ধারাবাহিকতায় 32তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ভারতীয় ভাষার প্রতিযোগিতা বিভাগে একমাত্র বাংলা ছবি হিসেবে 'গাজনের ধুলোবালি'র নির্বাচন পরিচালকের সিনেমা সফরে যোগ করল নতুন অধ্যায়।