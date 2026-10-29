'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'- ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার হতেই বিস্ফোরক সঙ্গীতশিল্পী ঋদ্ধি, কটাক্ষ অরিত্রর
Indranil Sen Arrested: প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার হতেই ফের একবার সরব শিল্পী ঋদ্ধি ৷ কী বললেন অরিত্র ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 9:59 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 10:05 AM IST
হায়দরাবাদ, 29 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। 28 অক্টোবর, বুধবার সন্ধ্যায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর দফতরে প্রায় চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি বাইরে বেরোতেই পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয়। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সঙ্গীতশিল্পী গ্রেফতার হতেই সোশাল মিডিয়ায় সরব সঙ্গীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ খোঁটা অভিনেতা অরিত্র দত্ত বণিকের ৷
কী বললেন ঋদ্ধি ?
রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে অনেক আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, সরকারি স্তরে গানের অনুষ্ঠান পাওয়ার জন্য শিল্পীদের কাছ থেকে 'কাটমানি' চাওয়া হতো এবং লবিবাজির প্রতিবাদ করলে শিল্পীদের অলিখিতভাবে 'ব্যান' বা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হতো। এমনকী, সেই সময় এই মনোপলি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুবিচার চেয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনতার দরবার'-এ হাজিরও হয়েছিলেন ৷ কথা বলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও ৷
আজ পাশা পাল্টেছে ৷ বুধবার ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার হতেই সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো করলেন ঋদ্ধি ৷ তিনি বলেলন, "আমি কর্মফলে বিশ্বাসী মানুষ ৷ খেটে কাজ করি ৷ সৎ ভাবে কাজ করি ৷ যে ভালোবাসা পাই, তা গানের জন্য, ব্যবহারের জন্য ৷ সেখানো কোনও টাকার লেনদেন নেই ৷ আমি মনে করি, যে যা করে, তার কর্মফল এই জীবনেই পেয়ে যাবে ৷ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ৷ ছোটবেলায় এই প্রবাদ বাক্য শুনে বড় হয়েছি ৷ এটা ভেবে খারাপ লাগে যে, যখন বড় হচ্ছি, ইন্দ্রনীল সেনের গান শুনে বড় হয়েছি ৷ তিনি যথেষ্ট প্রতিভাবান গায়ক ছিলেন ৷ শুধু গান দিয়েই উনি বিশ্ব জয় করতে পারতেন ৷ কিন্তু লোভ, আকাঙ্খা, ক্ষুধা এবং কোথায় থামতে হবে তা না জানা, তার জন্যই তাঁকে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের আজকের দিনটি দেখতে হল ৷"
অভিনেতা-ফিল্ম এডিটর ও কালারিস্ট অরিত্র দত্ত বণিক সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "জেলের বন্দী আসামিদের জন্যে খারাপ লাগছে, সাম্প্রতিক সময়ে যে পরিমান বেসুরো গান সরকারি অনুষ্ঠানে একজন সদ্য গ্রেফতার আসামি পরিবেশনা করেছিলেন সেইসব রাতের বেলা জেলে গাইতে বসলেই বিপদ! গানের গুঁতোয় জামিন হয়ে যেতে পারে।"
উল্লেখ্য, ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ 2021 সালে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়ার পর 'মাস আর্ট' (MassArt) নামক একটি সংস্থা গড়ে ওঠে, যার সভাপতি ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী মধুছন্দা সেন। অভিযোগ, 2022 থেকে 2025 সালের মধ্যে এই সংস্থাটি ইউনেস্কোর অনুমোদিত বা অংশীদার বলে ভুয়ো দাবি করে সাধারণ মানুষের কাছে দুর্গাপুজোর 'প্রিভিউ শো' এবং ভিআইপি এন্ট্রি পাস বা টিকিট চড়া দামে বিক্রি করেছিল। প্রাথমিক তদন্তে ইডি-র অনুমান, এই টিকিট জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় 50 থেকে 60 কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এই টাকা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে।