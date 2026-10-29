গ্রেফতার ইন্দ্রনীল সেন ! অডিয়ো ক্যাসেটের স্বর্ণযুগে একসময়ে রাজত্ব ছিল যে সঙ্গীত শিল্পীর

গ্রেফতার ইন্দ্রনীল সেন ! অডিয়ো ক্যাসেটের স্বর্ণযুগে একসময়ে রাজত্ব ছিল যে সঙ্গীত শিল্পীর
Indranil Sen bengali song:প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন একসময় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন তাঁর গানের জাদুতে ৷ ফিরে দেখা যাক, গ্রেফতার হওয়া শিল্পীর সঙ্গীত সফর৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 10:48 AM IST
হায়দরাবাদ, 29 অক্টোবর: সিজিও কমপ্লেক্স থেকে সোজা জেলে ! পুলিশি হেফাজতে প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন ৷ এখন যে শিল্পীর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে, নেটপাড়ায় সমালোচনা-নিন্দা চলছে, একসময় সেই শিল্পীর গানই বাঙালির মন প্রাণ ভরিয়ে দিত ৷ আশির দশক থেকে শুরু করে দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাংলা আধুনিক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সিনেমায় নেপথ্য গায়ক (প্লেব্যাক আর্টিস্ট) হিসেবে শ্রোতাদের মনে এক স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন ৷ 'আকাশ নীল সাগরও নীল', 'সারাদিন বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি' কিংবা 'আমি একটি নাম লিখেছি'র মতো গান আজও শুনলে গুনগুন করে ওঠেন শ্রোতারা ৷
দক্ষিণ কলকাতায় বড় হয়ে ওঠা ইন্দ্রনীল সেনের ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। 1980-এর দশকের শুরুতে তিনি পেশাদারভাবে সঙ্গীতজগতে পা রাখেন। তিনি নিজেকে কেবল কোনও একটি নির্দিষ্ট ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বাংলা আধুনিক গানের (রোমান্টিক ও জীবনমুখী) পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লোকগীতি পরিবেশনেও তিনি সমান পারদর্শী।
ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গীতজীবনের অন্যতম বড় সাফল্য আসে, তাঁর আধুনিক গানের অ্যালবাম সিরিজ 'দূরের বলাকা'র হাত ধরে। ক্যাসেট ও সিডির যুগে এই অ্যালবামের গানগুলি বিপুল বাণিজ্যিক সাফল্য পায় ৷ শিল্পীকে বাঙালি শ্রোতাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। এছাড়া তাঁর অন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য একক ও যৌথ অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে- 'আলাপন', 'ইন্দ্রনীল', 'মনে রেখো', 'সাগরপারে' এবং 'বসুন্ধরার বুকে'।
বাংলা সিনেমাতেও নেপথ্য গায়ক হিসেবে তিনি বহু হিট গান উপহার দিয়েছেন। তালিকায় রয়েছে 'অর্জুন আমার নাম' (2003) সিনেমার 'মাঝি নাও ভাসা নাও ভাসা জলে' লোকগান ৷ রয়েছে, 'মহাতীর্থ' চলচ্চিত্রের এই জীবনমুখী ও লোক আঙ্গিকের গান 'দরিয়া আলিও তুফান' ৷ অবদান রেখেছেন, 'লাঠি', 'আবার অরণ্যে', 'দেবীপক্ষ', 'চাঁদের বাড়ি', 'ক্রান্তিকাল'-এর মতো সিনেমার গানেও ৷ 1999 সালে চলচ্চিত্রে অসামান্য গায়কীর জন্য তিনি মর্যাদাপূর্ণ বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (BFJA) পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নেপথ্য গায়কের সম্মানও লাভ করেছেন।
সঙ্গীতশিল্পী হওয়ার পাশাপাশি তিনি বাংলা গানের প্রসারে একজন প্রযোজক হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁর নিজস্ব মালিকানাধীন একটি সঙ্গীত সংস্থা বা মিউজিক লেবেল রয়েছে, যার নাম 'অকটেভ রেকর্ডস' (Octave Records)। 2011 সালের পর ইন্দ্রনীল সেন সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে বিধায়ক ও মন্ত্রী হন। তবে রাজনৈতিক মঞ্চেও অনেক সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাইতে দেখা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও, সঙ্গীতপ্রেমী বাঙালিদের কাছে তাঁর মুখ্য পরিচয়টি সবসময় একজন আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই থেকে গিয়েছে।