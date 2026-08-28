জগন্নাথ দেবকে কেন রাখি পরান না ইন্দ্রাণী হালদার? অকপট অভিনেত্রী
নিজের ভাই ইন্দ্রনীলকে চিরকালের মতো হারিয়েছেন। প্রতি বছর এই দিনে মনটা তাই বড্ড ভারাক্রান্ত থাকে । তবে, চিরকালই এক নয়, সমষ্টিকে নিয়ে চলতে ভালোবাসেন অভিনেত্রী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 3:51 PM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: নিজের নিউ আলিপুরের বাড়িতে রাখি উৎসব (Raksha Bandhan) পালনে মেতে উঠলেন ইন্দ্রাণী হালদার (Indrani Haldar)। কাছের মানুষদের হাতে বাঁধলেন রাখি। বাদ পড়লেন না প্রমীলা বাহিনীও। সবার আগে নিজের পোষ্য জেসি, যাকে নিজের বোন বলেন অভিনেত্রী তার হাতেই পরালেন ভালোবাসার রাখি। এরপর একে একে আগত সকলের হাতেই বাঁধলেন সৌহার্দ্য বন্ধনের রাখি। এদিন সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরও রাখি পরান জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার।
2019-এ নিজের ভাই ইন্দ্রনীল হালদারকে চিরকালের মতো হারিয়েছেন তিনি। প্রতি বছর এই দিনে মনটা তাই বড্ড ভারাক্রান্ত থাকে তাঁর। তবে, চিরকালই এক নয়, সমষ্টিকে নিয়ে চলতে ভালোবাসেন ইন্দ্রাণী হালদার। তাই চোখের জল আড়াল করেই এদিন সকলের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসবে মেতে ওঠেন তিনি। জগন্নাথ দেবকে পুজো দিয়ে শুরু করেন রাখি বন্ধন উৎসব। অভিনেত্রী এদিন সহাস্যে বলেন, "আমি জগন্নাথকে কখনও রাখি বাঁধি না। রাখিটা তাঁর সামনে রেখে দিই। আসলে উনি তো আমার ভাই নয় বয়ফ্রেন্ড।"
এদিন নিজের মেয়েবেলায় ফিরে গিয়ে তিনি বলেন, "এমনও হয়েছে একজন আমাকে পছন্দ করত, কিন্তু বলতে পারেনি। পরে আমার বিয়েতে এসে লুচি সার্ভ করেছে। আমার বাবা এটাকে নাম দিয়েছিল 'লুচি কেস'। আবার এমনও হয়েছে কেউ আমার কাছে রাখি পরতে চেয়েছে কিন্তু আমি পরাইনি।"
ভাইয়ের স্মৃতিচারণা করে ইন্দ্রাণী হালদার বলেন, "রাখির দিনটা আমার সবসময়ই শুরু হয় চোখের জল দিয়ে। রাখির দু'তিন দিন আগে থেকেই মনটা ভারাক্রান্ত থাকে। আমি আমার ভাইকে হারিয়েছি 2019 সালে। আমার ভাই হাঁ করে বসে থাকত আমি কখন ওকে রাখি পরাতে আসব। যে বার ও চলে গেল সেবারও ফোন করে আমাকে বলল, দিদি তুই আমাকে রাখি বাঁধবি না? তোর তো শুটিং আছে। তখন আমার 'শ্রীময়ী' চলছে। আমি বললাম আগে বাঁধব, তারপর যাবো। আমি জানতাম এবারই হয়তো ওকে শেষ রাখি পরাব। ওর যা শরীরের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তাতে আমি বুঝে গিয়েছিলাম। তবে, আমার সেই কষ্টটা খানিকটা হলেও লাঘব করে দিয়েছে আমার পশ্চিমবাংলার অন্য ভাইয়েরা, প্রেসের ভাইয়েরা। আমি বোনেদেরও রাখি পরাই।"
এদিন ইন্দ্রাণী হালদারের বাড়িতে আসেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান শর্মিলা সিং ফ্লোরা। প্রতি বছর একে অপরকে রাখি পরান ওঁরা।