ধারাবাহিকে ফিরলেন ইন্দ্রাণী দত্ত, কেমন চরিত্রে অভিনেত্রী?
এই ধারাবাহিকের অন্যতম আকর্ষণ ইন্দ্রাণী দত্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 10:06 AM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' (Besh Korechi Prem Korechi )। নামেই স্পষ্ট, ফের এক প্রেমের কাহিনি টিভির পর্দায়। জুটি বাঁধছেন কৌশিকি পাল এবং রাজদীপ গোস্বামী। তবে, এই ধারাবাহিকের অন্যতম আকর্ষণ ইন্দ্রাণী দত্ত (Indrani Dutta)। এর আগে তাঁকে দেখা গিয়েছে 'জীবন সাথী' এবং ' জগদ্ধাত্রী' ধারাবাহিকে। এবার
তাঁকে এখানে দেখা যাবে এক নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায়।
নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে ইন্দ্রাণী দত্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "এখানে আমার চরিত্রের নাম রাজরাজি মুখোপাধ্যায়। একজন নৃত্যশিল্পী সে। ভীষণ উচ্চাকাঙ্খী সে। তার জীবনের একটা অতীত আছে। ঘটনাক্রমে সেটা সামনে আসবে। তার কাছে 'প্রেম' বিষয়টা খুব সুন্দর। কোনও ঘটনায় হয়ত সেটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু প্রেম বড়ই সুন্দর জিনিস বলে মনে করে রাজরানি। দুটো জেনারেশনের প্রেম উঠে আসবে এখানে।"
তিনি আরও বলেন, "ঘুরে ফিরেই নাচ গান থাকবে এই ধারাবাহিকে। খুব মিউজিক্যাল করার চেষ্টা করা হচ্ছে মেগাটিকে।"
বাস্তবের নৃত্যশিল্পীর পর্দাতেও একই চরিত্র পাওয়া মানে তো এক প্রাপ্তি? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বড় না ছোট প্রাপ্তি জানি না। একটা সিরিয়াস সিন করতে করতে নাচের সিকোয়েন্স করতে গেলে একটু সমস্যা হয়, সেই সময় কোনও প্রস্তুতি ছাড়া। আসলে মেগা সিরিয়াল মানেই কিন্তু বেশ চাপের বিষয় (সহাস্যে বলেন)।"
8 ডিসেম্বর থেকে সন্ধে 7টার স্লটে আসছে 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'। স্কুলজীবনের রোম্যান্স থেকে বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে গরীব ছেলের প্রেম তথাকথিত গল্প মূলধন হলেও চমক আছে বলে জানানো হয়েছে নির্মাতাদের তরফে। কৌশিকি পাল এবং রাজদীপ গোস্বামীর জুটিতে এই নতুন মেগা সিরিয়ালটি বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বাংলা চ্যানেলের তথা বাংলা টেলিভিশনের সবচেয়ে পুরোনো মেগা 'জগদ্ধাত্রী'র জায়গা নিতে চলেছে। তাই চ্যালেঞ্জটা শুরুর দিন থেকেই থাকবে নতুনের জন্য।
কৌশিকিকে এর আগে 'গীতা এলএলবি'-র মেহেক হিসেবে দেখা গিয়েছে। এখানে তাঁর চরিত্রের নাম জুঁই। আর গল্পের নায়ক স্বয়মের ভূমিকায় রাজদীপ। সিরিয়ালে নায়িকার ‘ভিলেন’ বাবার চরিত্রে থাকছেন ভরত কল।