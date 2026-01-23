ETV Bharat / entertainment

মা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বাগদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত রাজনন্দিনী, কীরকম থাকে প্রস্তুতি ?

এ বছরও বাগদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত ইন্দ্রাণী দত্ত এবং তাঁর কন্যা রাজনন্দিনী পাল।

indrani-dutta-celebrates-saraswati-puja-2026-with-daughter Rajnandini Paul and family
ইন্দ্রাণী দত্তের বাড়ির সরস্বতী পুজো (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: বিগত 23 বছর ধরে নিজের নাচের স্কুলে বাগদেবীর আরাধনা করে আসছেন নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ প্রতি বছরের মতো এ বছরও বাগদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত ইন্দ্রাণী দত্ত এবং তাঁর কন্যা রাজনন্দিনী পাল। মা-মেয়েকে একসঙ্গে পাওয়া গেল পুজোয়। দুজনেরই পরনে হলুদ শাড়ি, সঙ্গে মার্জিত সাজ।

ইন্দ্রাণী বলেন, "এতদিন ধরে পুজো করার দরুণ একটা সেট হয়ে গেছে। সবাইকে বলে দিই আসতে। আর আগে যেমন দু'দিন আগে থেকে সাজানো গোছানো নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম এখন আর সময়ের অভাবে সেটা হয় না। কালও শুটিং থেকে ফিরে সব ব্যবস্থা করেছি। কোথা থেকে খাবার আসবে, কী খাবার হবে তা সবই আজকাল একটা ফোন কলেই হয়ে যায়। স্টুডেন্টরাও নিজেদের সময় মতো আসে। সবারই তো নিজেদের কাজ থাকে। সব সেরেই আসে সবাই।"

ইন্দ্রাণী দত্তের বাড়িতে সরস্বতী পুজো (ইটিভি ভারত)

মায়ের হাতে হাতে প্রতি বছরই সাহায্য করেন ইন্দ্রাণী কন্যা রাজনন্দিনী পাল। রাজনন্দিনী বলেন, "একা কিছুই করি না। মা নিজেই এত তাড়াতাড়ি সবকিছু পরিপাটিভাবে করে ফেলে যে আমাকে সেভাবে কিছু করতেই হয় না।" তবে, মা কি আর নিজের মেয়ের অবদান না বললে পারেন? ইন্দ্রাণী বলেন, "রাজনন্দিনী কাল ঠাকুর আনতে আমাকে সাহায্য করেছে। ওর কাল 'বিজয়নগরের হীরে' ছবির প্রিমিয়ার ছিল। আজ সেটার রিলিজ। কাল প্রিমিয়ার শেষ করে কারোর সঙ্গে কথাবার্তা, ছবি না তুলেই চলে এসেছে আমার কাছে। আমাকে সাহায্য করতে। এটা আমাকে শেখাতে হয়নি রাজনন্দিনীকে।"

রাজনন্দিনীর ছোটবেলার সরস্বতী পুজোর কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি এখনও ছোটবেলারই পুজো কাটাই বলে মনে করি। ছোট থেকে যাদের সঙ্গে নাচ করেছি তারা সবাই আজ এখানেই আছে। তাই আজও আমার ছোটবেলাই।"
রাজনন্দিনীর প্রথম শাড়ি পরা অষ্টমীতে। বয়স তখন 12 কি 13। রীতিমতো বায়না করে পরেছিলেন শাড়ি। বলছিলেন নন্দিনী। সাক্ষাৎকার শেষে গানও শোনান রাজনন্দিনী।

