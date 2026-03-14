পরশুরামের এক বছর পার, পাওনা না পাওয়ার গল্প শোনালেন কুশীলবেরা

পরশুরামের এক বছর পার, পাওনা না পাওয়ার গল্প শোনালেন কুশীলবেরা
সম্প্রচারের প্রথম সপ্তাহেই টিআরপি তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল 'পরশুরাম আজকের নায়ক।' সেই ধারা একবছর পরেও অব্যহত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 10:14 AM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: দেখতে দেখতে এক বছর পার করল বাংলা ধারাবাহিক 'পরশুরাম আজকের নায়ক' (Parshuram Ajker Nayok)। এই খুশিতে বোড়ালের স্টুডিয়োতে উৎসবে মেতে উঠতে দেখা গেল ধারাবাহিকের কুশীলবদের। অভিনেতারা তো ছিলেনই, ছিলেন ধারাবাহিকটির সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীরাও। এদিন কেক কেটে সেলিব্রেট করা হয় পরশুরামের এক বছরের জার্নি ।
পরশুরামের চরিত্রে রয়েছেন ইন্দ্রজিৎ বসু। তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "রেটিংই বলে দিয়েছে আমরা মানুষের কতখানি ভালোবাসা পেয়েছি। না চেয়ে অনেককিছু পেয়েছি এই ধারাবাহিক থেকে। বেশ কিছু দর্শককে আমরা ছুঁতে পেরেছি। এতে আমাদের ধারাবাহিকের যেমন ভালো হয়েছে তেমনি ইন্ডাস্ট্রিরও ভালো হয়েছে বলে আমার মনে হয়।"
ধারাবাহিকে তটিনীর চরিত্রে নজর কেড়েছেন তৃণা সাহাও। তিনি বলেন, "পরশুরাম থেকে শুধু পেয়েছি। না পাওয়া কিছু নেই। অনেককিছু দিয়েছে আমাকে এই এক বছরে। অনেক শিখেছি এই এক বছরে। কোনও না পাওয়া বা আক্ষেপ নেই আমার।"
ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, টিআরপি বেড়ে চলার নেপথ্যে পার্শ্বচরিত্রদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। গল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে তাদের ভূমিকা 'কম নয়' বলার থেকে বলা ভালো তারা ছাড়া গল্পই এগোয় না। পার্শ্বচরিত্রাভিনেতাদের সঙ্গেও কথা বলে ইটিভি ভারত। তাদের কথায়, "এই ধারাবাহিক থেকে অনেককিছু পেয়েছি। না পাওয়া কিছু নেই এখান থেকে। অনেক মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। আর এই সবটাই হয়েছে স্নেহাশিস দা'র জন্য। তবে, যেটা পাইনি সেটা হল স্নেহাশিস দা'র ডিরেকশনে আমরা সেভাবে কাজ করার সুযোগ পাইনি এই এক বছরে। প্রথমদিনই শট দিয়েছি দাদার ডিরেকশনে। তারপর আর দিইনি। ওনাকে আরও চাই ফ্লোরে। হয়ত শট দিতে গিয়ে আমাদের ঠোঁট কাঁপবে, স্ক্রিপ্ট ভুলে যাবো তবু আমরা চাই দাদাকে। দাদা আমাদের ডিরেকশন দিলে আমরা খুব খুশি হব।"
প্রসঙ্গত, সম্প্রচারের প্রথম সপ্তাহেই টিআরপি তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল 'পরশুরাম আজকের নায়ক।' ছোটপর্দার ধারাবাহিকের কেন্দ্রে থাকে নারীরা। চিত্রনাট্য যদি নারীকেন্দ্রিক হয়, তা হলে ফলাফলও নাকি ভালো হয়, এমন মিথ প্রচলিত আছে। এমনকী একাধিকবার স্নেহাশিস চক্রবর্তীর হাত ধরেই নারীকেন্দ্রিক গল্প এসেছে বাংলা টেলিভিশনে। তবে 'পরশুরাম আজকের নায়ক' সেই ছক ভেঙে অন্য পথে হেঁটেছে। এই ধারাবাহিকের গল্প সত্যিই ছকভাঙা। নিপাট ফ্যামিলি ড্রামা নয়, শুধুই থ্রিলার নয়। সবকিছুর মিশেল আছে এই ধারাবাহিকে। তৃণা-ইন্দ্রজিতের জুটিকেও শুরুর দিন থেকে আপন করে নিয়েছে দর্শক।
গত এক বছরে টিআরপি তালিকায় ভালো ফল করেছে এই ধারাবাহিক। একটানা বহুবার থেকেছে টিআরপি চার্টের শীর্ষে। এক সময় বেঙ্গল টপারের তকমা হারালেও এই ধারাবাহিক নিয়ে আগ্রহ কমেনি দর্শকের। যেখানে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু ধারাবাহিক পাঁচ-ছয় মাসে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেখানে এই ধারাবাহিক এক বছরের চৌকাঠ পার করল। আগামীদিনে গল্প হবে আরও মনোগ্রাহী, এমনই আশা ধারাবাহিকের কুশীলবদের।