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স্বাধীনতা দিবসের আবহে মুক্তির পথে ইন্দিরা ধরের 'পুতুল', কোথায় দেখবেন?

সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জীবন, স্বপ্ন, সংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার লড়াইকে কেন্দ্র করে তৈরি ‘পুতুল’। ওটিটিতে মুক্তি পাওয়ার আগে ছবিটির নন্দনে বিশেষ প্রদর্শন রয়েছে।

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মুক্তির পথে ইন্দিরা ধরের 'পুতুল' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 3:09 PM IST

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কলকাতা, 6 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের আবহে আগামী 14 অগস্ট ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'ওয়েভস'-এ মুক্তির পথে ইন্দিরা ধর (Indira Dhar) পরিচালিত ছবি 'পুতুল' (Putul)। তবে, তার আগে ৯ অগস্ট নন্দনে বেলা সাড়ে ১২ টায় এই ছবির বিশেষ প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইন্দিরা ধর।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মুক্তির পথে পরিচালক ইন্দিরা ধরের ছবি ‘পুতুল’। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রমহলে ব্যাপক প্রশংসিত এই ছবি। সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জীবন, স্বপ্ন, সংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার লড়াইকে কেন্দ্র করে তৈরি ‘পুতুল’। মানবিক গল্পের পাশাপাশি ছবিতে উঠে এসেছে সমাজের এক অনালোচিত বাস্তবতা। সংবেদনশীল বিষয়বস্তু এবং নির্মাণশৈলীর জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি প্রশংসিত হয়েছে।

পরিচালক ইন্দিরা ধরের কথায়, ‘পুতুল’ শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্র নয়, বরং সমাজের প্রতি একটি দায়বদ্ধতার প্রকাশ। ছবির মাধ্যমে প্রান্তিক শিশুদের জীবনসংগ্রাম এবং তাদের প্রতি সমাজের দায়িত্বের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ওটিটিতে মুক্তি পাওয়ার আগে ছবিটির নন্দনে বিশেষ প্রদর্শন রয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর জানুয়ারিতেই ভারত তথা বাংলাকে গর্বিত করেছেন পরিচালক ইন্দিরা ধর ৷ অস্কার নমিনেশনে সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে জায়গা করে নেয় প্রথম কোনও বাংলা সিনেমা ৷ মুমতাজ সরকার, তনুশ্রী শঙ্কর, সুজন মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'পুতুল' ঘুরেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ 2024 সালের 27 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা এবার আসছে ওটিটি-তে ৷ প্রসার ভারতীর নিজস্ব এবং সম্পূর্ণ দেশীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ওয়েভস (WAVES)- এ মুক্তি পাচ্ছে 'পুতুল' ৷

প্রসঙ্গত, নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন বা জিফাইভের মতো ওয়েভস-ও একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ যা প্রসার ভারতীর নিজস্ব ৷ যা লাইভ টিভি, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, ডকুমেন্টারি এবং গেমসের একটা ওয়ান-স্টপ হাব। এখানে 20টিরও বেশি ভাষায় কন্টেন্ট রয়েছে ৷ যার মধ্যে দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর ক্লাসিক অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত ৷ www.wavesp.com বা অ্যাপের মাধ্যমে বিনামূল্যে ও সাবস্ক্রিপশন উভয় সুবিধায় এটি ব্যবহার করা যায় ৷ পরিচালক 'পুতুল'-এর ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া প্রসঙ্গে ইটিভিকে জানিয়েছিলেন, "অস্কারে সেরা ছবি বিভাগে শুধু নয়, পুতুল বেস্ট অরজিনাল ট্র্যাক ও বেস্ট অরজিনাল সং- ক্যাটাগরিতেও মনোনিত হয়েছিল ৷" ইন্দিরার কথায়, "'পুতুল' এমন একটা ছবি, যা ওয়েভস ওটিটি- অধিগ্রহণ করেছে ৷ বিশ্বজুড়ে পুতুল মুক্তি পাচ্ছে ৷ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে বসে ওয়েভস ওটিটি ডাউনলোড করে পুতুল দেখার সুযোগ থাকছে ৷ বাংলা সিনেমার জন্য এর থেকে বড় বিষয় আর কী হতে পারে?"

পরিচালক চেয়েছিলেন, পুতুল এমন একটা ওটিটি-তে আসুক, যেখানে বাংলা সিনেমা বাংলাতেই চলবে, অন্য কোনও ভাষায় ডাবিং করে নয় ৷ ওয়েভস সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে ৷ তিনি চান, তাঁর মতো আরও অনেক স্বাধীন পরিচালকরা এই ভাবে এগিয়ে আসুন ৷ ভালো সিনেমা বানাক, যা পৌঁছে যাবে বিশ্বের দরবারে ৷ 'পুতুল'-এর প্রথম স্ক্রিনিং হয় 'কান' চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ তারপরে অস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৷ ইফি ((IFFI)-তে 2025-এ 'পুতুল' ক্লোজিং বাংলা সিনেমা ছিল ৷

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TAGGED:

PUTUL
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