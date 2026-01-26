প্রথমবার ওটিটিতে আসছে 'পুতুল', কবে-কোথায় জানালেন পরিচালক ইন্দিরা

প্রথমবার ওটিটিতে আসছে 'পুতুল', কবে-কোথায় জানালেন পরিচালক ইন্দিরা
অস্কারে সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে প্রতিযোগিতায় ছিল এই সিনেমা ৷ পেয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মান ৷ এবার তা ওটিটি-তে দেখার সুযোগ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 26, 2026 at 10:58 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 জানুয়ারি: গত বছর জানুয়ারিতেই ভারত তথা বাংলাকে গর্বিত করেছেন পরিচালক ইন্দিরা ধর ৷ অস্কার নমিনেশনে সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে জায়গা করে নেয় প্রথম কোনও বাংলা সিনেমা ৷ মুমতাজ সরকার, তনুশ্রী শঙ্কর, সুজন মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'পুতুল' ঘুরেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ 2024 সালের 27 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা এবার আসছে ওটিটি-তে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের মার্চ মাসেই প্রসার ভারতীর নিজস্ব এবং সম্পূর্ণ দেশীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ওয়েভস (WAVES)- মুক্তি পাচ্ছে 'পুতুল' ৷
ওয়েভস (WAVES) ওটিটি প্ল্যাটফর্ম
নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন বা জিফাইভের মতো ওয়েভস-ও একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ যা প্রসার ভারতীর নিজস্ব ৷ যা লাইভ টিভি, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, ডকুমেন্টারি এবং গেমসের একটা ওয়ান-স্টপ হাব । এখানে 20টিরও বেশি ভাষায় কন্টেন্ট রয়েছে ৷ যার মধ্যে দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর ক্লাসিক অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত ৷ www.wavesp.com বা অ্যাপের মাধ্যমে বিনামূল্যে ও সাবস্ক্রিপশন উভয় সুবিধায় এটি ব্যবহার করা যায় ৷
ওটিটি-তে 'পুতুল'
জীবনের প্রথম সিনেমা বানাতে গিয়ে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সফলতার শিখরে পৌঁছেছেন পরিচালক ইন্দিরা ৷ বর্তমানে তিনি ব্যস্ত তাঁর হিন্দি ছবি 'ইকোস অফ ভ্যালোর' নিয়ে ৷ এই সিনেমার প্রথম ঝলক কান চলচ্চিত্র উৎসবে শেখর কাপুর ও গুনীত মঙ্গার উপস্থিতিতে উন্মোচিত হয় ৷ পরিচালক 'পুতুল'-এর ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, "অস্কারে সেরা ছবি বিভাগে শুধু নয়, পুতুল বেস্ট অরজিনাল ট্র্যাক ও বেস্ট অরজিনাল সং- ক্যাটাগরিতেও মনোনিত হয়েছিল ৷"
ইন্দিরার কথায়, " 'পুতুল' এমন একটা ছবি, যা ওয়েভস ওটিটি- অধিগ্রহণ করেছে ৷ বিশ্বজুড়ে পুতুল মুক্তি পাচ্ছে ৷ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে বসে ওয়েভস ওটিটি ডাউনলোড করে পুতুল দেখার সুযোগ থাকছে ৷ বাংলা সিনেমার জন্য এর থেকে বড় বিষয় আর কী হতে পারে ৷ আমি পুতুল-এর ওটিটি মুক্তির সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম ৷ এই সিনেমা যখন অস্কার প্রতিযোগিতায় যায়, তখন অনেকগুলো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে আমার কাছে প্রস্তাব এসেছিল ৷ কিন্তু আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিনি ৷"
পরিচালক জানান, তিনি চেয়েছিলেন, পুতুল এমন একটা ওটিটি-তে আসুক, যেখানে বাংলা সিনেমা বাংলাতেই চলবে, অন্য কোনও ভাষায় ডাবিং করে নয় ৷ ওয়েভস সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে ৷ তিনি চান, তাঁর মতো আরও অনেক স্বাধীন পরিচালকরা এই ভাবে এগিয়ে আসুন ৷ ভালো সিনেমা বানাক, যা পৌঁছে যাবে বিশ্বের দরবারে ৷ ইন্দিরা বলেন, "পুতুল-এর সময়ে আমাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে ৷ প্রথমে কান-এ স্ক্রিনিং হয়েছিল ৷ তারপরে অস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৷ ইফি ((IFFI)-তে 2025-এ 'পুতুল' ক্লোজিং বাংলা সিনেমা ছিল ৷ ফলে এই সিনেমার জার্নি আমার কাছে খুব স্পেশাল ৷"
'পুতুল' সিনেমায় সুর সাজিয়েছেন সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদনা অর্ঘ্যকমল মিত্রের। 2026 পরিচালক ইন্দিরার জন্য আরও স্পেশাল কারণ 'ইকোস অফ ভ্যালোর' (Echoes of Valour)-ও রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায় ৷ বীর জওয়ানদের পরিবারের ত্যাগ, যন্ত্রণা রূপোলি পর্দায় তুলে ধরছেন ৷ এই সিনেমার হাত ধরে বলিউডে ডেবিউ তাঁর ৷ ক্যাপ্টেন অনিবার্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা-মায়ের ওপরে এই ছবি তৈরি করেছেন ইন্দিরা ৷ শহীদের মা শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে দিব্যা দত্তা ৷ বাবা রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে চরিত্রে রয়েছেন নীরজ কবি ৷ ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এই সিনেমার ক্লোজড স্ক্রিনিং হয়েছে ৷ এবার সেই সিনেমা রয়েছে মুক্তির পথে ৷