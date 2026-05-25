Cockroach Janta Party নিয়ে ভারতীয় ব়্যাপারের পোস্টে তোলপাড় নেটপাড়া, কে এই স্যান্টি শর্মা ?

ঠিক যে সময়ে সোশাল মিডিয়ায় Cockroach Janta Party গুরুত্ব পাচ্ছে তখনই ব়্যাপার স্যান্টি শর্মা পোস্ট ইন্টারনেটে ভাইরাল ।

কে এই স্যান্টি শর্মা ? (পোস্টার)
Published : May 25, 2026 at 2:19 PM IST

হায়দরাবাদ, 25 মে: রাতারাতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছেন র‍্যাপার ও সঙ্গীতশিল্পী স্যান্টি শর্মা ৷ তার একটি পোস্ট এখন ঝড় তুলেছে নেটিজেনদের মধ্যে ৷ স্যান্টি, বর্তমানে উঠতি রাজনৈতিক দল Cockroach Janta Partyকে সমর্থন করার আগে জনগণকে ভালোভাবে ভেবে দেখার আহ্বান জানান। হঠাৎ করে কেন এমন বললেন স্যান্টি ? কী উপদেশ দিলেন দেশবাসীকে ? কেনইবা ভাইরাল হলেন স্যান্টি শর্মা, দেখে নেওয়া যাক একনজরে ৷

সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল স্যান্টি শর্মা

বিশ্বখ্যাত 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) আন্দোলনকে ঘিরে চলমান বিতর্কের বিষয়ে নিজের মতামত জানিয়ে একটি বিবৃতি শেয়ার করেছেন স্যান্টি শর্মা । তাঁর এই পোস্টটি সোশাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন তুলেছে। তিনি সিজেপি-র সমালোচনা করার পাশাপাশি দেশের জনগণকে যেকোনও আন্দোলনে সতর্কতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

পোস্টে কী লিখেছেন র‍্যাপার ?

নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে র‍্যাপার লিখেছেন, "'ককরোচ জনতা পার্টি'কে একটি গুরুতর আন্দোলনের চেয়ে ইন্টারনেট নাটক বলেই বেশি মনে হচ্ছে। আজকাল অনেকেই এই ধরনের প্রচারণার নেতৃত্বদানকারীদের পটভূমি যাচাই না করেই ট্রেন্ড অনুসরণ করেন। এই তথাকথিত সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতার আম আদমি পার্টির সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তিনি এর আগেও বেশ কয়েকটি পোস্ট শেয়ার করেছেন যা ভারতের সমালোচনামূলক বলে মনে হয়।"

তিনি কোন কোন বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন?

র‍্যাপার বলেছেন যে, সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করা গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও, লক্ষ্যহীন এবং আবেগপ্রবণ অনলাইন আন্দোলন সামাজিক অস্থিরতাকে উস্কে দিতে পারে। আজকের রাজনৈতিক আলোচনায় অ্যালগরিদম-ভিত্তিক বিষয়বস্তু, মিম সংস্কৃতি এবং ভাইরাল বিষয়বস্তুর ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জানান, এটা চিন্তার বিষয় কারণ, সোশাল মিডিয়ায় এই আন্দোলনের জন্য সমর্থন আসে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত-বিরোধী এজেন্ডা অনুসরণকারী অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলি থেকে। অনলাইনে ব্যবহৃত ডিজিটাল কারসাজি এবং ভুল তথ্য ছড়ানোর কৌশলের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সতর্ক থাকা উচিত।

কে এই স্যান্টি শর্মা?

স্যান্টি শর্মা হলেন একজন ভারতীয় র‍্যাপার, গায়ক এবং ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর সঙ্গীত এবং বর্তমান সামাজিক ও ডিজিটাল বিষয়গুলিতে স্পষ্টভাষী মতামতের জন্য পরিচিত। সম্প্রতি, তিনি তাঁর সঙ্গীত, জনসমক্ষে দেওয়া বক্তব্য এবং ইন্টারনেট বিতর্কে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের জন্য বিশেষ স্থান তৈরি করেছেন।

সিজেপি-র বিভিন্ন বিষয়

অন্যদিকে, সিজেপি ডিজিটাল আন্দোলন ভারত ও বিদেশে দ্রুত গড়ে উঠেছে। শুরুতে এটি একটি সাধারণ অনলাইন আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল ৷ পরে বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, পড়াশোনার চাপ এবং শাসনব্যবস্থার মতো বৃহত্তর বিষয় নিয়ে আলোচনার একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়।

