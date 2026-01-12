ETV Bharat / entertainment

অশ্রুজলে বিদায় প্রশান্ত তামাংকে ! পাহাড়ে আয়োজন বিশেষ শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের

জনপ্রিয় শিল্পীর দেহ পৌঁছতেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী থাকে শিলিগুড়ি তথা পাহাড়বাসী।

indian-idol-winner-prashant-tamang-last-rites-in-darjeeling-raju-bista-and-others-from-film-fraternity-present-to-pay-final-respects
অশ্রুজলে বিদায় প্রশান্ত তামাংকে ! (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 12 জানুয়ারি: ইন্ডিয়ান আইডল জয়ী পাহাড়ের ভূমিপুত্র প্রশান্ত তামাংকে (Prashant Tamang) অশ্রুজলে বিদায় জানালো পাহাড়বাসী। 2007 সালে পাহাড়ের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে প্রশান্ত তামাং ইন্ডিয়ান আইডলে বাজিমাত করেন। তার সুরেই একত্রিত হয়েছিল গোটা গোর্খা সমাজ। সেই প্রশান্ত তামাংকে যে এভাবে হারাতে হবে তা এখনও ভাবতে পারছে না পাহাড়বাসী। রবিবার দিল্লিতে নিজের বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 43 বছর বয়সী এই জনপ্রিয় শিল্পী।

2007 সালে একটি রিয়েলিটি শো জিতে দেশজুড়ে পরিচিতি পান প্রশান্ত তামাং। তাঁর সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত ছিল না, তা হয়ে উঠেছিল গোটা গোর্খা সমাজের গর্ব ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক। সোমবার সকালে প্রশান্ত তামাংয়ের দেহ বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছায়। সেখানে তাঁর দেহ পৌঁছতেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী থাকে শিলিগুড়ি তথা পাহাড়বাসী।
এদিন প্রশান্ত তামাংকে জিটিএ'র তরফে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৷ তার আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রশান্ত তামাংকে শ্রদ্ধা জানাতে পাহাড় থেকে সমতলের মানুষের ঢল নামে।

পাহাড়ের ভূমিপুত্র প্রশান্ত তামাংকে শেষ বিদায় (ইটিভি ভারত)

প্রশান্ত তামাংয়ের দিদি অনুপমা গুরুং বলেন, "আমার ভাই ভারতের মানুষের মনে ছিল, আছে আর থাকবে। তার সুর, তার গানের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "প্রশান্ত তামাংয়ের জন্যই একসময় গোটা পাহাড়ের গোর্খারা একত্রিত হয়েছিল। এই ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবে না। পাহাড়ের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে একসময় নিজের সুরে ইন্ডিয়ান আইডল জয়ী হয়েছিল। গোর্খা জাতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রশান্ত তামাং।"

indian-idol-winner-prashant-tamang-last-rites-in-darjeeling-raju-bista-and-others-from-film-fraternity-present-to-pay-final-respects
গায়কের শেষ জার্নি (ইটিভি ভারত)

বিমানবন্দরে প্রশান্ত তামাংকে শ্রদ্ধা জানান সাংসদ রাজু বিস্তা, জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে, প্রশান্ত তামাং ফ্যান ক্লাবের তরফে পাহাড়ে এক শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে যাওয়ার সময় শালবাড়ি, রোহিনী, কার্শিয়াং-সহ একাধিক জায়গায় প্রশান্ত তামাংকে শ্রদ্ধা জানাবে পাহাড়বাসী।

মৃত্যুর কারণ ঘিরে জলঘোলা

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির এডিসিপি অভিমন্যু পোসওয়াল জানিয়েছেন,, মাতা চানন দেবী হাসপাতাল থেকে একটি মেডিকো-লিগ্যাল কেস (এমএলসি) পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, "রবিবার দুপুর 3টে 10 মিনিটে মাতা চানন দেবী হাসপাতাল থেকে একটি এমএলসি পাওয়া যায়। আমরা খবর পাই যে রঘুনগরের বাসিন্দা প্রশান্ত তামাংকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে। একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা সেখানে গিয়ে এমএলসি গ্রহণ করেছেন।"

তিনি আরও জানান যে, ক্রাইম টিম এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ কী জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডিডিইউ হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রশান্তকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ৷ ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃত প্রশান্তের স্ত্রী গীতা থাপাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ৷

TAGGED:

PRASHANT TAMANG DEATH
FUNERAL PROCESSION PRASHANT TAMANG
PRASHANT TAMANG NEWS
প্রশান্ত তামাং
PRASHANT TAMANG LAST RITES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.