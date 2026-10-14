আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র উৎসবে নির্বাচিত ভারতীয় ছবি 'রিভার্স অফ মেমারি'

আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র উৎসবে নির্বাচিত ভারতীয় ছবি 'রিভার্স অফ মেমারি'
International Documentary Film Festival: আগামী 12 থেকে 22 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র উৎসবের (আইডিএফএ) 39তম সংস্করণ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: আমস্টারডামের আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নিল ভারতীয় পরিচালক শিশির ঝা-র তথ্যচিত্র 'রিভার্স অফ মেমারি'। উৎসবের আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী 12 থেকে 22 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র উৎসবের (আইডিএফএ) 39তম সংস্করণ । সেখানেই এনভিশন প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত 13টি ছবির মধ্যে রয়েছে এই ভারতীয় তথ্যচিত্র ।
বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র উৎসব হিসেবে পরিচিত International Documentary Film Festival অর্থাৎ আইডিএফএ । সমসাময়িক বাস্তবতাকে ভিন্নধর্মী সিনেমার ভাষায় তুলে ধরা এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ‘রিভার্স অফ মেমারি’-র পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে কিউবা, বেলজিয়াম, কানাডা, সুইৎজারল্যান্ড এবং হংকং-সহ বিভিন্ন দেশের তথ্যচিত্র ।
72 মিনিটের ভারতীয় ছবিটি এমন এক প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে, যেখানে চলচ্চিত্রের আঙ্গিক ও নির্মাণশৈলী গল্প বলার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায় । প্রচলিত বয়ানের বাইরে গিয়ে দৃশ্যভাষা ও আখ্যানের কাঠামোয় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরাই এই বিভাগের মূল লক্ষ্য ।
2026 সালের উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের 250টিরও বেশি ছবি এবং নতুন মাধ্যমের প্রকল্প প্রদর্শিত হওয়ার কথা । ফলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় তথ্যচিত্রের এই নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
1988 সালে প্রতিষ্ঠিত আইডিএফএ বর্তমানে তথ্যচিত্র নির্মাতাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চ । সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, ব্যক্তিগত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরিচিতি এবং শিল্পের নানা অভিব্যক্তি নিয়ে নির্মিত ছবিকে বিশ্বের দর্শকের সামনে তুলে ধরাই এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য ।